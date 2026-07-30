Gustavo Bolívar advirtió que “no hay excusas” ante los escándalos de corrupción que nublan el Gobierno Petro: “Nos obligan a cerrar filas”

Gustavo Bolívar se pronunció sobre los escándalos de corrupción que han marcado la etapa final del Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que estos hechos han afectado la imagen de la administración - crédito Joel González/Presidencia

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El exsenador, exdirector de Prosperidad Social y escritor Gustavo Bolívar se pronunció con una extensa reflexión sobre los casos de corrupción investigados durante la fase final del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de una columna y una publicación en la red social X, el exfuncionario afirmó que los hechos ilícitos indagados por la justicia empañan los resultados de la administración nacional.

Bolívar defendió el balance del Gobierno Petro y aseguró que los casos de corrupción que salpicaron a funcionarios y personas cercanas a la administración no pueden convertirse en el único elemento para evaluar el mandato: “No podemos permitir que un puñado de ambiciosos nublen el balance completo de un gobierno”.

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En su pronunciamiento, el exsenador señaló que enfrentar estas prácticas exige “firmeza, pero también honestidad intelectual”, lo que implica “reconocer los logros” y “aceptar los errores”.

Gustavo Bolívar defendió los resultados del Ejecutivo, pero advirtió que los responsables de actos irregulares deben responder ante la justicia sin importar su cercanía con el poder - crédito @GustavoBolivar/X

Además, sostuvo que el verdadero cambio no consiste en creer que “los corruptos desaparecerán por decreto”, sino en construir instituciones donde “por poderoso que sea el responsable, la justicia termine alcanzándolo”.

La reflexión de Gustavo Bolívar sobre la corrupción en el Ejecutivo

Junto con este pronunciamiento en sus redes sociales, Gustavo Bolívar compartió su columna titulada La corrupción nubla el legado de Petro, en la que abordó las investigaciones judiciales que han involucrado a exfuncionarios, congresistas y personas cercanas al Gobierno nacional.

“Las denuncias que hoy rodean a las hermanas Guerrero indignan, pero también duelen porque están nublando la obra de Gobierno del presidente Petro, que es, la historia y los datos se encargarán de desmentirlo o confirmarlo, el mejor presidente que ha tenido Colombia”, escribió.

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El exdirector de Prosperidad Social enfatizó que las investigaciones por presuntos cobros de comisiones, tráfico de influencias y falsedad documental deben ser atendidas por los organismos judiciales sin distinción de la ideología política de los procesados.

“No hay espacio para excusas. No hay lugar para relativizar los hechos dependiendo del color político de quienes los protagonizan. La corrupción es corrupción, venga de donde venga y trátese de un millón o de un billón”, señaló Bolívar en su columna.

Gustavo Bolívar rechazó la corrupción que sacude al Gobierno de Gustavo Petro a días de dejar el poder - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su escrito, el excongresista sostuvo que los actos de corrupción denunciados traicionan la propuesta de cambio con la que el proyecto político llegó al poder Ejecutivo: “Cualquier responsable debe responder ante la justicia, sin privilegios, sin blindajes y sin cálculos políticos. Si alguien utilizó la confianza del Gobierno para vender influencias, negociar contratos o enriquecerse, debe pagar por ello”.

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Pese a los cuestionamientos, Bolívar defendió los indicadores de la gestión presidencial en materia de subsidios a adultos mayores, educación superior gratuita, política agraria y reformas laborales. “Un acto de corrupción, por grave que sea, no puede borrar de un plumazo toda la obra de un gobierno. Porque eso también sería una forma de manipulación”, argumentó.

Los escándalos que golpean la etapa final del Gobierno nacional

El pronunciamiento del exfuncionario se da en un contexto marcado por múltiples procesos penales y disciplinarios. Entre los casos de mayor resonancia figura la investigación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), relacionada con sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira. Las indagaciones de la Fiscalía señalan el presunto pago de sobornos a congresistas para asegurar la aprobación de contratos y créditos estatales.

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Gustavo Bolívar argumentó que un caso de corrupción, aunque sea grave, no debe borrar automáticamente todas las acciones desarrolladas durante un gobierno - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De igual forma, la justicia investiga las denuncias de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, que acudió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía para señalar al presidente Petro y a otros funcionarios por presunto peculado, tráfico de influencias y desvío de $1,2 billones orientados originalmente a obras en La Mojana.

A esto se suma el caso de las hermanas Guerrero, Juliana y Verónica, que surgió a partir de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública y su cercanía con entidades del Estado.

La Fiscalía vinculó a Juliana Guerrero con posibles delitos como fraude procesal y falsedad en documento público por el uso de documentos académicos cuestionados para acceder a cargos oficiales, mientras que también se indagan presuntos cobros de comisiones e intermediaciones irregulares para direccionar contratos estatales.

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El Gobierno Petro se empañó de corrupción, al parecer en manos de Juliana y Verónica Guerrero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso hace parte de las investigaciones que han generado cuestionamientos sobre la transparencia en algunas actuaciones administrativas durante el Gobierno Petro. Frente a la acumulación de procesos, Bolívar insistió en que el movimiento de la administración no debe buscar la protección de los implicados.

“Estos hechos no nos invitan a cerrar filas alrededor de los implicados. Nos obligan a cerrar filas alrededor de los principios. Quien robe debe responder. Así de sencillo”, concluyó el exsenador en su análisis sobre la coyuntura política.