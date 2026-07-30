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Pastor Alape confirmó decisión de los excomandantes de las Farc después del 7 de agosto: “Para poder trabajar por un país diferente”

En respuesta a los rumores de salida del país, la antigua dirigencia de las Farc-EP reafirmó su permanencia y disposición al diálogo

Miembros del último secretariado de las Farc no dejarán Colombia - crédito Reuters
Miembros del último secretariado de las Farc no dejarán Colombia - crédito Reuters
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Debido a las disputas que se han registrado entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y los miembros del último secretariado de las Farc-EP, tras el triunfo del abogado en los comicios presidenciales, se han generado rumores sobre la posible salida del país de los firmantes de paz.

Las diferencias entre las partes se deben a que el mandatario electo ha declarado que no está de acuerdo con el dinero que invierte el Estado en la implementación del Acuerdo de Paz, y aunque no es posible actualmente, ha reconocido que buscará la forma de terminar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ahorrar la inversión que se hace anualmente para su funcionamiento.

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En medio de la polémica, exmiembros de las Farc han invitado a De la Espriella a discutir sobre una posible continuidad de los diálogos de paz con grupos armados en el país.

Pastor Alape
El firmante Pastor Alape hace parte de varios proyectos sociales en el país - crédito @SAADfirmantes

El 29 de julio, Pastor Alape, que fue jefe del bloque Magdalena Medio de las Farc y parte del secretariado del grupo armado desde 2010 y hasta la firma del acuerdo, habló ante los medios de comunicación para informar que, junto con los excomandantes del grupo armado, tomaron la decisión de continuar en el país durante los próximos cuatro años.

El Acuerdo de Paz es para el país, para poder trabajar en un país diferente, en el que, sabiendo que somos y tenemos diferencias políticas, podemos actuar en el país”, indicó Alape, que afirmó que sigue confiando en que en Colombia podrán seguir exponiendo sus posturas sobre el conflicto interno.

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“Nosotros, hasta nuestro último respiro, estaremos en Colombia acompañando a las comunidades, a las víctimas y a todo el país que sigue soñando con la paz”, puntualizó Pastor Alape.

Pastor Alape instó a Gustavo Petro a centrarse en acciones concretas y no en la retórica - crédito Colprensa
Alape afirmó que confía en que habrá garantías para seguir en Colombia - crédito Colprensa

Por su parte, Rodrigo Granda, que fue portavoz internacional y responsable de la Comisión Internacional de las Farc-EP, indicó que tienen recelo por las declaraciones que ha hecho De la Espriella sobre el futuro de la implementación del acuerdo de paz.

“Preocupación, desde luego, por las declaraciones del presidente electo, pero también con mucha conciencia de que es factible seguir en el diálogo, de conversar y de hacer una unificación de criterios”.

A pesar de ello, indicó que, entre todos, han concluido que existen las garantías para seguir hablando de paz en el país.

“No dejar que esto retroceda. Todo esto que se cuenta con los amantes de la paz, con organizaciones internacionales y el respaldo de las Naciones Unidas y con el apoyo de los amantes de la paz, hombres y mujeres dentro y fuera del país”.

Alape ha cuestionado las declaraciones del presidente electo - crédito Reuters
Alape ha cuestionado las declaraciones del presidente electo - crédito Reuters

Cabe recordar que Pastor Alape ha afirmado que, a pesar de los cuestionamientos que han recibido por parte de De la Espriella, mantendrán su respaldo a la institucionalidad surgida tras el acuerdo, y rechazó las declaraciones del presidente electo, que anunció que no habría “perdón ni olvido” para los exintegrantes del grupo armado.

En su pronunciamiento, Alape, coordinador de la implementación del acuerdo por parte de Comunes, instó a cesar la violencia contra los firmantes y exigió garantías para quienes han cumplido los compromisos adquiridos.

Alape también criticó que las palabras del presidente electo evocaran episodios de confrontación y estigmatización, y reafirmó el compromiso ético de los firmantes con el país, las víctimas y las nuevas generaciones. Mientras tanto, De la Espriella reiteró su postura de endurecer las medidas contra exlíderes de las Farc y anunció la eliminación del Comisionado de Paz, así como el desmonte de estructuras que, según él, han brindado protección legal a responsables de crímenes graves.

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