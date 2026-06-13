Joven bogotano prende las alarmas tras librarse de un extraño robo: “falso estadounidense” le pidió ayuda

El caso se presentó en una de las calles de la localidad de Usaquén - créditos @jpabloprada_/IG | Google Maps

Un caso que encendió las alarmas entre usuarios en redes sociales y ciudadanos en Bogotá por cuenta de la inseguridad volvió a conocerse en redes sociales luego del testimonio que compartió a través de un video un usuario identificado como Pablo Parada.

El joven bogotano explicó que, según lo que percibió en medio de un caso que denunció como una nueva modalidad de hurto, y teniendo como antecedentes varios casos de personas que han sido robadas luego de que en la calle desconocidos les suministran escopolamina (una sustancia química en forma de polvo que reduce a las víctimas y las deja indefensas y sin reacción).

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Lo anterior lo soportó en un relato que, sin imaginarlo, terminó recibiendo el apoyo de varios internautas que aseguraron haber vivido casos similares por cuenta de un hombre que asegura ser ciudadano estadounidense, y que le sucedió mientras iba por una de las vías de la localidad de Usaquén, cerca al barrio San Patricio.

“Casi me escopolaminan hoy. Yo estaba caminando sobre la (calle) 116, entre la autopista (Norte) y la (calle) 19, yendo hacia la 19, cuando pasando al frente del Bancocolombia de la 116 se me acerca un man (hombre) calvo hablándome en inglés. Yo estaba escuchando música, me quito los audífonos y el man me empieza a pedir como ayuda en inglés", inicia el relato que compartió Parada desde su perfil en Instagram.

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Parada detalló así el modus operandi del presunto ladrón: “El man primero empieza preguntando que si uno habla inglés y que después necesita que le diga dónde queda la embajada de Estados Unidos (ubicada cerca de la avenida El Dorado, en el barrio Quinta Paredes de la localidad de Teusaquillo, muy lejos de allí). Pero a mí la primera señal que se me hizo rara es que el acento del man era 0.0 gringo”.

El bogotano Pablo Parada hizo la denuncia a través de un video que compartió en redes sociales, y gracias a esto se conocieron varios casos similares - crédito @jpabloprada_/IG

Las señales que hicieron desconfiar de inmediato al joven del supuesto ciudadano estadounidense

Para el bogotano el sujeto “tenía un buen inglés, pero se notaba que no era gringo, o sea, no tenía el acento de un gringo. Al mismo tiempo, el man tenía una tarjeta de Sitp (del Sistema Integrado de Transporte Público, y que sirve para tomar servicios en paradas y estaciones de Transmilenio a lo largo de toda la capital) en su mano con un papel, y a mí eso ya se me hizo muy raro”.

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Este último detalle provocó desconfianza, más aún de la que ya había despertado el supuesto norteamericano en el hombre.

“El man estaba todo el tiempo como inquieto con la mano, como a quererme mostrar algo, y a mí eso se me hizo muy raro. Entonces, yo le digo al man y le señalo la autopista (Norte) y yo le digo: «Hacia allá queda la embajada». Y el man me responde: «Sí, sí, yo sé, yo sé». Y el man empieza a explicarme que es que dos manes se le acercaron y le habían robado la maleta y que el man necesitaba que yo le consignara como 12 dólares", que a la tasa de cambio equivalen a poco más de 40.000 pesos colombianos.

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La solicitud del dinero terminó por sembrar más cautela en Parada, que siguió así con su narración para explicar cómo actuó: “Y ahí sí coge (toma) el papel y me lo va a mostrar. Tiene un número de celular y me dice: «Necesito que lo pase a un Nequi». Y yo quedo como: «O sea, bueno, este es un gringo que quiere ir a la embajada porque lo robaron, pero de la nada tiene una tarjeta de Sitp y de paso tiene un Nequi (billetera virtual) con un número de Colombia». Y ahí sí yo me asusté y yo me alejé“.

Cerca de este punto iba caminando Pablo:

Joven en Bogotá afirmó que lo querían escopolaminar en presunto intento de hurto

El instinto de supervivencia de Parada se activó de inmediato, y evitó seguir la conversación. “Yo le dije: «No, no, no tengo». Y el man insiste como: «No, no, espere, espere, ayúdeme». Y ya cuando me alejo más, el man como que se emputa (se pone de mal genio) y se va. Yo creo que esa psicosis que tenía me hace sentir como si me hubiera pasado algo, marica. Entonces, me empiezo a sentir como más débil, como si se me hubiera bajado el azúcar".

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Al final, el joven bogotano se alejó y caminó lo más rápido que pudo, y reflexionó sobre la sensación de inseguridad que siente al salir por la ciudad, y cómo esta se reflejó en este capítulo de su vida.

“Puede que el man realmente hubiera necesitado ayuda, pero la verdad, como está Bogotá hoy día insegura, yo la verdad prefiero evitar cualquier tipo de problema. Ahora, si a alguien más le ha pasado, por favor confirmen para que todo el mundo esté alerta y pues no crear como este tipo de estafas o posibles atracos, o posibles escopolaminadas, de cualquier cosa que lo ponga uno en riesgo”, cerró Parada.

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Sin embargo, varios comentarios en su publicación terminaron evidenciando que el accionar de este sujeto no sería algo aislado y se conocieron testimonios similares por parte de otros usuarios que fueron similares al de Parada.

Parada compartió el video desde su perfil de Instagram el viernes 12 de junio de 2026 -crédito @jpabloprada_/IG

“Me paso literalmente lo mismo”; “Me pasó en el parque El Virrey una vez. No era calvo y le dije ‘no speak English’ y santo remedio”; y “Ese tipo me hizo lo mismo en el Carulla de la 127. Le di 2.000 pesos para quitármelo de encima y se puso bravo porque era una chichigüa. Decidí seguirlo en mi carro y sabes que pasó? Desde Carulla hasta Mc Donalds le pidió a 3 personas. Y TODOS LE DIERON. Toca dar aviso a la Poli”; son algunos de los mensajes que se leen en la publicación del joven.

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Otra reacción mostró el mismo modus operandi: "Me paso muy parecido, a mi me dijo que lo habían robado en un cajero y necesitaba algo de efectivo y que luego me lo pasaba a Nequi…. Me dijo que era de queens y la verdad me hablaba de muy cerca, y cuando le dije que no tenía efectivo (que de verdad no tenía) se alejó como enojado y se fue. Fue en la (carrera) 19 con (calle) 121″.

“Me paso eso, pero decía que era irlandés. Y por City U. (centro de Bogotá) Lo mismo con Nequi y todo”, y casos en otras zonas como Quinta Paredes, dan cuenta del accionar que vendrían presentado desde hace varios años atrás, puesto que uno de los usuarios dijo que desde 2011 conoce episodios parecidos.

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“Casi me les desaparezco compitas. Cuidado con las modalidades de robo en Bogotá”, cerró en su publicación Parada con el fin de que ningún ciudadano vuelva a ser víctima de las artimañas del supuesto norteamericano.