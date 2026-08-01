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Qué tipos de depresión hay, cómo se puede manejar y más detalles de la enfermedad, según famosa colombiana

Valentina Lizcano compartió su experiencia con la depresión, explicó las diferencias que hay, entre dos diagnósticos, y reflexionó sobre los mitos que rodean esta enfermedad, enfatizando la importancia de buscar ayuda profesional

Valentina Lizcano habló de la depresión que sufrió por años y desmontó los prejuicios más comunes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @valelizcano/IG
Valentina Lizcano habló de la depresión que sufrió por años y desmontó los prejuicios más comunes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @valelizcano/IG
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La actriz colombiana Valentina Lizcano habló abiertamente sobre uno de los episodios más difíciles de su vida durante una entrevista en Tamo en Vivo, de Dímelo King, relató los síntomas que padeció durante años por una depresión y compartió el aprendizaje que le dejó ese proceso.

La salud mental volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública luego de que la también presentadora abriera su corazón para hablar sobre la depresión que enfrentó durante varios años.

Durante la entrevista, la artista explicó que no todas las depresiones tienen el mismo origen y aprovechó su experiencia para desmontar algunos de los prejuicios que aún existen alrededor de esta enfermedad.

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Lizcano comenzó aclarando que, desde su experiencia y el proceso médico que vivió, existen dos grandes formas en las que puede presentarse la depresión: la endógena y la exógena.

Valentina Lizcano contó que tardaron años en detectar su depresión endógena y así empezó su recuperación - crédito @tamoenvivo.co/tiktok

“Hay depresión endógena o exógena. Endógena, de adentro, la produce tu propio cuerpo. Exógena, una situación externa que puede venir a golpearte psíquica, psicológicamente tan fuerte que te puede causar una depresión. De ninguna de las dos, las víctimas, como por así decirlo, tenemos derecho a elegir si queremos o no queremos estar deprimidos”, afirmó en primer lugar Lizcano.

La actriz también aprovechó para cuestionar algunas frases que suelen escuchar quienes atraviesan este trastorno y que, lejos de ayudar, terminan minimizando el sufrimiento de las personas.

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“Que es que la gente a veces piensa: ‘Ay, pero estás triste, no estés triste’. Me da una rabia, marica, como: ‘Ay, ¿estás triste? No, no estés triste. Pero ¿por qué lloras? No llores. Marica, no tengas ese pensamiento negativo’. Es un loop de pensamientos que uno no puede parar y uno está viendo que está pensando que está negativo, que está con una nube negra arriba y no la puede parar”, expresó.

Valentina Lizcano habla de la depresión que vivió durante varios años

En medio de la conversación, Lizcano reveló que en su caso padeció una depresión endógena, una condición cuyo origen no lograban identificar inicialmente los especialistas.

Valentina Lizcano habló sobre su posible ingreso a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito captura de pantalla Valentina Lizcano/TikTok
La actriz colombiana contó las señales que sufrió durante años, diferenció dos tipos de este trastorno y relató qué la ayudó a seguir adelante cuando levantarse de la cama era un desafío - crédito captura de pantalla Valentina Lizcano/TikTok

“Bueno, yo tuve una depresión endógena. ¿Por qué fue? No sabíamos. Durante siete años, casi, seis años y punta, no sabíamos qué era. Me hacían exámenes”, recordó.

Según contó, en ese momento de su vida, la actriz atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera profesional, ya que, además de desempeñarse como actriz, era entrenadora personal certificada y participaba simultáneamente en varios proyectos laborales, por lo que, desde el exterior, su realidad parecía completamente distinta a la que experimentaba internamente. Detrás de ese aparente éxito, la situación emocional era completamente diferente.

“Yo era una mujer, un poco, que había logrado tener una masa muscular importante. Me gusta mucho el entrenamiento, soy entrenadora personal certificada. Entonces, a ver, yo todo eso me certifico. Después me di cuenta era que tenía TDHA. Entonces, cuando me obsesiono con un tema, me obsesiono, de verdad”, confesó.

“La gran caída fue, de hecho, saliendo, tuve que renunciar a radio. En ese momento, yo estaba haciendo como cinco proyectos diferentes. Estaba muy feliz, estaba como en lo que uno puede decir el top... la nena se separó, se volvió a parar, tiene cinco proyectos andando, la está rompiendo y yo estaba hecha mierda”, agregó.

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La historia de Valentina Lizcano con la depresión - crédito @valelizcano/Instagram

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio llegó cuando describió cómo comenzaban sus días mientras luchaba contra la enfermedad.

“Yo eran las cuatro de la mañana, sonaba el despertador y yo me despertaba y las lágrimas me escurrían. Yo no quería vivir”, dijo.

A pesar del profundo sufrimiento que experimentaba, explicó que encontraba una razón para levantarse cada mañana en su hijo y en su mascota, quienes dependían emocionalmente de ella y la buscaban en su habitación.

“Tenía un niño, que en ese momento era chiquito, con mi perrito... ellos dos llegaban a la cama a despertarme y yo decía: ‘Ay, tengo que levantarme, no solamente a trabajar, porque quién sostiene esto, sino tengo que levantarme y ponerle la mejor cara, tengo que sonreír, así no quiera, porque tengo esto, este niño, este par de seres que me están mirando y que dependen de mí’. Y no solamente económicamente, emocionalmente también”, contó la actriz.

Valentina explicó que el proceso para encontrar una explicación a lo que estaba viviendo fue largo e incluyó múltiples exámenes médicos antes de comenzar un tratamiento que le permitiera estabilizarse.

Valentina Lizcano entrará a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @valelizcano/IG
Valentina Lizcano explicó que pasó por múltiples exámenes médicos y que logró estabilizarse después de seis meses con medicina biológica - crédito @valelizcano/IG

“Empezamos con exámenes, con una cosa, con otra. Después de seis meses logro regularme con medicina biológica”, relató.

Aunque logró experimentar una mejoría inicial, con el paso del tiempo aparecieron nuevos síntomas mientras vivía en Medellín: “Después pasan los años, estoy yo aquí en Medellín, empiezo a tener ya disociación, ataques de pánico, tenaz”, recordó.

La actriz aseguró que, además del tratamiento médico, encontró un apoyo importante en su dimensión espiritual. Según contó, una oración que anteriormente la había acompañado durante otra etapa difícil de su vida volvió a convertirse en una herramienta para afrontar la enfermedad.

“En una oración, que fue la misma oración que me ayudó a salir de las drogas, porque sí, yo tuve problemas de drogas en mi juventud, de los veinte a los veintiséis años. Y fue una oración que me ayudó a salir de ahí”, concluyó.

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