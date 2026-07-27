Federico Gutiérrez denunció amenazas a testigos en el caso ‘Los Hermanitos Q’ y anuncia nuevas pruebas de corrupción

El alcalde de Medellín convocó a una rueda de prensa para este lunes a las 7:30 a. m. y afirmó que presentará material que, según dijo, fortalecerá las investigaciones. - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que testigos clave de las investigaciones relacionadas con el caso conocido como ‘Los Hermanitos Q’ estarían siendo objeto de amenazas, por lo que solicitó a la Fiscalía y a la Policía reforzar de manera inmediata las medidas de protección para quienes colaboran con la justicia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario local aseguró que hoy lunes 27 de julio presentará nuevas pruebas sobre el entramado de presunta corrupción que, según sus denuncias, operó durante la pasada administración en la capital antioqueña.

“Ni Alí Babá se atrevió a tanto. Alí Babá tenía 40 ladrones, estos hermanitos Q ya van más de 55 imputados”, afirmó Gutiérrez al inicio de su mensaje, en el que comparó la magnitud del caso con el popular cuento de Alí Babá y los 40 ladrones.

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En el pronunciamiento, el alcalde aseguró que personas que han entregado información a la Fiscalía estarían siendo intimidadas, situación que, según dijo, pone en riesgo el avance de las investigaciones judiciales.

“Están amenazando además testigos clave de la Fiscalía, que son testigos de los procesos por corrupción de los hermanitos Q, y he solicitado y solicito a la Policía, a la Fiscalía, que los proteja y que sigan avanzando los diferentes procesos”, expresó.

El mandatario también confirmó que convocó a una rueda de prensa para este lunes a las 7:30 a. m., espacio en el que prometió revelar nuevo material probatorio.

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“Mostraremos más pruebas, chats, videos, fotos y muchas cosas que van a contribuir al proceso”, sostuvo.

Junto con el video, Gutiérrez publicó una imagen de un documento oficial de la Alcaldía de Medellín en el que aparecen varios anexos remitidos a las autoridades, entre ellos un memorial suscrito por un apoderado y oficios firmados por el secretario de Seguridad de Medellín durante mayo de 2026, documentación que, según el mandatario, hace parte del proceso.

El comunicado divulgado por Federico Gutiérrez incluye los oficios y documentos que, según el alcalde, fueron remitidos a las autoridades dentro de las actuaciones relacionadas con este caso. - crédito @FicoGutierrez/X

Las denuncias se conocen tras la primera condena por este caso

Las nuevas declaraciones del alcalde se producen pocos días después de que se conociera la primera condena derivada de las investigaciones por presuntas irregularidades ocurridas durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

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Un juez penal avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y Juan Alberto Cardona Henao, exdirector administrativo y financiero, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien aceptó haber elaborado y utilizado 15 cuentas de cobro falsas, por lo que fue condenado a 19 meses de prisión.

De acuerdo con la investigación, dichos documentos fueron elaborados a nombre del transportador Juan Andrés Gómez Hoyos, quien aseguró que nunca los firmó, no prestó los servicios allí registrados y tampoco recibió los valores consignados en esas cuentas.

La Fiscalía estableció que mientras los registros oficiales reportaban pagos cercanos a 124 millones de pesos, el transportador afirmó haber recibido aproximadamente 24,1 millones de pesos por servicios efectivamente prestados, diferencia que constituye uno de los principales indicios de las presuntas irregularidades.

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El exalcalde Daniel Quintero ha rechazado en distintas ocasiones los señalamientos relacionados con las investigaciones que avanzan sobre exfuncionarios de su administración. - crédito EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Una investigación que supera los $17.654 millones

El expediente judicial hace parte de una investigación más amplia relacionada con seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, celebrados entre 2020 y 2022 por un valor superior a 17.654 millones de pesos.

Según la Fiscalía, en esos convenios se habrían presentado presuntos sobrecostos, pagos sin soporte y un posible detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos, hechos que continúan bajo investigación.

En este proceso también fueron llamados a juicio varios exfuncionarios y contratistas, mientras que la Fiscalía citó a audiencia de formulación de imputación, entre otros, a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, así como al exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada García; la contratista Vanessa Álvarez Restrepo y el particular Sebastián de Jesús Ortega.

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Hasta el momento, más de 55 exfuncionarios y contratistas de la pasada administración han sido imputados dentro de diferentes procesos relacionados con presuntas irregularidades en entidades como el Área Metropolitana, Metroparques, Buen Comienzo y el caso Aguas Vivas.

Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, fue citado por la Fiscalía a una audiencia de formulación de imputación dentro de este proceso judicial. - crédito Miguel Quintero/X

“Esto apenas comienza”, había advertido el alcalde

Las declaraciones conocidas este domingo mantienen la línea de los mensajes publicados por Gutiérrez días atrás, luego de conocerse la condena contra Cardona.

En esa oportunidad, el mandatario escribió en sus redes sociales que se trataba de “la primera condena para la estructura que robó a Medellín” y aseguró que otros procesados ya estarían colaborando con la justicia.

“Esto apenas comienza. Ya hay más imputados colaborando con la Justicia y vienen nuevas condenas. Que nunca se nos olvide: aquí crearon una organización criminal para saquear a Medellín. Y todos tendrán que responder”, manifestó entonces.

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Además, concluyó con una advertencia que volvió a generar expectativa sobre el avance de las investigaciones: “Pronto les llegará la hora al hermanito y al socio del jefe de la banda”.

El alcalde de Medellín aseguró que la primera condena relacionada con estas investigaciones marcaba el inicio de nuevas decisiones judiciales. - crédito @FicoGutierrez/X