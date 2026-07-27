Francisco Barbosa cuestionó a Rafael Nieto por hablar de una “guerra” contra Abelardo De La Espriella: “Es grave”

Francisco Barbosa cuestionó las declaraciones de Rafael Nieto sobre la disputa política con el presidente electo Abelardo De La Espriella. - crédito Luisa González/Reuters y Álvaro Tavera/Colprensa

Las declaraciones del senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza sobre la disputa política que, a su juicio, librará el uribismo con el presidente electo Abelardo De La Espriella provocaron la reacción del exfiscal general y exprecandidato presidencial Francisco Barbosa, quien calificó como “grave” el uso del término “guerra” para referirse al escenario político del país.

A través de su cuenta en la red social X, Barbosa cuestionó el lenguaje empleado por el congresista y advirtió sobre las implicaciones que, en su opinión, tiene trasladar ese tipo de expresiones al debate democrático.

“Grave que el senador Rafael Nieto del Centro Democrático plantee una guerra contra el presidente Abelardo de la Espriella. A muchos les está quedando grande identificar quiénes son los verdaderos enemigos de la democracia”, escribió el exfiscal.

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El pronunciamiento se produjo después de la publicación de una extensa entrevista concedida por Nieto a Cambio, en la que abordó la relación entre el Centro Democrático y el nuevo gobierno, la disputa por el liderazgo de la derecha, la política de seguridad y las diferencias que mantiene con el presidente electo.

El exfiscal Francisco Barbosa calificó como “grave” que se hablara de una “guerra” contra el presidente electo e hizo un llamado a defender la democracia. - crédito @FBarbosaDelgado/X

¿Qué dijo Rafael Nieto?

En la entrevista, Rafael Nieto sostuvo que la competencia política entre el Centro Democrático y el movimiento que respalda a Abelardo De La Espriella apenas comienza y aseguró que su partido buscará mantener el liderazgo de la derecha en el país.

Al ser consultado sobre quién ganará esa disputa política, el senador respondió: “Nosotros la vamos a ganar. Por varias razones, entre otras porque esta no es una guerra para mañana, son cuatro años”.

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Previamente, Nieto había señalado que el Centro Democrático se declaró partido de gobierno porque considera que el éxito de la administración de De La Espriella será positivo para el país, aunque advirtió que continuará defendiendo las posiciones de su colectividad.

“Aquí estamos en un ejercicio paradójico, porque por un lado tenemos que apostarle a que a De la Espriella le vaya bien. Por eso nos declaramos partido de gobierno. Pero al mismo tiempo vamos a defendernos de los ataques que vienen de allá, y que creo que no van a cesar”, afirmó durante la entrevista.

En el mismo diálogo también aseguró que el Centro Democrático mantiene una estructura política sólida y manifestó que el movimiento del presidente electo busca consolidarse como el principal referente de la derecha.

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El presidente electo Abelardo De La Espriella quedó en el centro del debate tras las reacciones que provocaron las declaraciones de Rafael Nieto. - crédito EFE

La aclaración del senador tras la publicación de la entrevista

Luego de que la entrevista generara reacciones en distintos sectores políticos, Rafael Nieto Loaiza publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que nunca le declaró una “guerra” al presidente electo y atribuyó la controversia al titular con el que fue presentada la entrevista.

“El equívoco titular de la portada de esta entrevista ha generado innumerables reacciones. Jamás le declaré la guerra al presidente electo. Que le vaya bien es nuestra apuesta, la del Centro Democrático y la mía, porque su éxito será fundamental para Colombia y su fracaso haría daño a todos”, escribió.

El senador agregó que esa fue la razón por la que el Centro Democrático decidió declararse partido de gobierno.

“Por eso y porque compartimos muchas de sus propuestas, que eran las nuestras, nos declaramos partido de gobierno antes que todos y sin contraprestación alguna. Es una apuesta por el país”, indicó.

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Asimismo, señaló que respaldará las iniciativas que considere beneficiosas para los colombianos y se apartará de aquellas con las que no esté de acuerdo.

“Apoyaremos lo que creamos conveniente para los colombianos y nos apartaremos de lo que consideremos que no es bueno. Como debe ser”, expresó.

Rafael Nieto aseguró que nunca le declaró una “guerra” a Abelardo De La Espriella y afirmó que el titular de la entrevista generó interpretaciones equivocadas. - crédito @RafaNietoLoaiza/X

En el mismo mensaje, Nieto afirmó que el Centro Democrático continuará disputando el respaldo de los electores y reiteró su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Disputaremos el cariño de los votantes con humildad y trabajo y, eso sí, defenderemos al presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien han atacado injustamente desde ambos extremos (...), y al Centro Democrático. Y triunfaremos”, escribió.

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