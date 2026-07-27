Colombia

Francisco Barbosa cuestionó a Rafael Nieto por hablar de una “guerra” contra Abelardo De La Espriella: “Es grave”

El exfiscal aseguró que el debate político no debe perder de vista a los “verdaderos enemigos de la democracia” y criticó el lenguaje utilizado por el senador del Centro Democrático

Guardar
Google icon
Francisco Barbosa cuestionó las declaraciones de Rafael Nieto sobre la disputa política con el presidente electo Abelardo De La Espriella. - crédito Luisa González/Reuters y Álvaro Tavera/Colprensa
Francisco Barbosa cuestionó las declaraciones de Rafael Nieto sobre la disputa política con el presidente electo Abelardo De La Espriella. - crédito Luisa González/Reuters y Álvaro Tavera/Colprensa

Las declaraciones del senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza sobre la disputa política que, a su juicio, librará el uribismo con el presidente electo Abelardo De La Espriella provocaron la reacción del exfiscal general y exprecandidato presidencial Francisco Barbosa, quien calificó como “grave” el uso del término “guerra” para referirse al escenario político del país.

A través de su cuenta en la red social X, Barbosa cuestionó el lenguaje empleado por el congresista y advirtió sobre las implicaciones que, en su opinión, tiene trasladar ese tipo de expresiones al debate democrático.

“Grave que el senador Rafael Nieto del Centro Democrático plantee una guerra contra el presidente Abelardo de la Espriella. A muchos les está quedando grande identificar quiénes son los verdaderos enemigos de la democracia”, escribió el exfiscal.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento se produjo después de la publicación de una extensa entrevista concedida por Nieto a Cambio, en la que abordó la relación entre el Centro Democrático y el nuevo gobierno, la disputa por el liderazgo de la derecha, la política de seguridad y las diferencias que mantiene con el presidente electo.

El exfiscal Francisco Barbosa calificó como “grave” que se hablara de una “guerra” contra el presidente electo e hizo un llamado a defender la democracia. - crédito @FBarbosaDelgado/X
El exfiscal Francisco Barbosa calificó como “grave” que se hablara de una “guerra” contra el presidente electo e hizo un llamado a defender la democracia. - crédito @FBarbosaDelgado/X

¿Qué dijo Rafael Nieto?

En la entrevista, Rafael Nieto sostuvo que la competencia política entre el Centro Democrático y el movimiento que respalda a Abelardo De La Espriella apenas comienza y aseguró que su partido buscará mantener el liderazgo de la derecha en el país.

Al ser consultado sobre quién ganará esa disputa política, el senador respondió: “Nosotros la vamos a ganar. Por varias razones, entre otras porque esta no es una guerra para mañana, son cuatro años”.

PUBLICIDAD

Previamente, Nieto había señalado que el Centro Democrático se declaró partido de gobierno porque considera que el éxito de la administración de De La Espriella será positivo para el país, aunque advirtió que continuará defendiendo las posiciones de su colectividad.

“Aquí estamos en un ejercicio paradójico, porque por un lado tenemos que apostarle a que a De la Espriella le vaya bien. Por eso nos declaramos partido de gobierno. Pero al mismo tiempo vamos a defendernos de los ataques que vienen de allá, y que creo que no van a cesar”, afirmó durante la entrevista.

En el mismo diálogo también aseguró que el Centro Democrático mantiene una estructura política sólida y manifestó que el movimiento del presidente electo busca consolidarse como el principal referente de la derecha.

El presidente electo Abelardo De La Espriella quedó en el centro del debate tras las reacciones que provocaron las declaraciones de Rafael Nieto. - crédito EFE
El presidente electo Abelardo De La Espriella quedó en el centro del debate tras las reacciones que provocaron las declaraciones de Rafael Nieto. - crédito EFE

La aclaración del senador tras la publicación de la entrevista

Luego de que la entrevista generara reacciones en distintos sectores políticos, Rafael Nieto Loaiza publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que nunca le declaró una “guerra” al presidente electo y atribuyó la controversia al titular con el que fue presentada la entrevista.

“El equívoco titular de la portada de esta entrevista ha generado innumerables reacciones. Jamás le declaré la guerra al presidente electo. Que le vaya bien es nuestra apuesta, la del Centro Democrático y la mía, porque su éxito será fundamental para Colombia y su fracaso haría daño a todos”, escribió.

El senador agregó que esa fue la razón por la que el Centro Democrático decidió declararse partido de gobierno.

“Por eso y porque compartimos muchas de sus propuestas, que eran las nuestras, nos declaramos partido de gobierno antes que todos y sin contraprestación alguna. Es una apuesta por el país”, indicó.

Asimismo, señaló que respaldará las iniciativas que considere beneficiosas para los colombianos y se apartará de aquellas con las que no esté de acuerdo.

“Apoyaremos lo que creamos conveniente para los colombianos y nos apartaremos de lo que consideremos que no es bueno. Como debe ser”, expresó.

Rafael Nieto Loaiza se zafó de la polémica por sus declaraciones
Rafael Nieto aseguró que nunca le declaró una “guerra” a Abelardo De La Espriella y afirmó que el titular de la entrevista generó interpretaciones equivocadas. - crédito @RafaNietoLoaiza/X

En el mismo mensaje, Nieto afirmó que el Centro Democrático continuará disputando el respaldo de los electores y reiteró su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Disputaremos el cariño de los votantes con humildad y trabajo y, eso sí, defenderemos al presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien han atacado injustamente desde ambos extremos (...), y al Centro Democrático. Y triunfaremos”, escribió.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaRafael Nieto LoaizaAbelardo De La EspriellaCentro DemocráticoGuerra contra Abelardo De La EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella cerrará 14 embajadas y cerca de 15 consulados: estas son las sedes afectadas

El presidente electo explicó que la medida busca reducir el gasto público, reorganizar la red diplomática y destinar esos recursos a sectores como seguridad, salud, educación e infraestructura

Abelardo de la Espriella cerrará 14 embajadas y cerca de 15 consulados: estas son las sedes afectadas

Clima en Cartagena para hoy 27 de julio: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Cartagena para hoy 27 de julio: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Barranquilla

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Barranquilla

Conoce el clima de este día en Bogotá

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Conoce el clima de este día en Bogotá

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

Deportes

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

Orgullo colombiano: así fue la presentación de María Paulina Pérez, con la que ganó la medalla de oro en patinaje artístico

6 enseñanzas que le quedaron a un futbolista colombiano tras quedarse sin equipo durante seis meses

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios

Independiente Santa Fe perdió 2-1 ante Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles y el partido