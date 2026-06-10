Colombia

Vía que iba a descongestionar la autopista Sur se convirtió en un basurero, inversión anunciada era de más de $27.000 millones

La avenida Las Torres, que iba a conectar a Bogotá con Soacha, debió ser entregada en enero de 2026

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El concejal de Soacha "celebró" un año de abandono de la alcaldía en este lugar - crédito @DannyCaicedo/TikTok

En mayo de 2023, la Alcaldía de Soacha, junto con la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, anunció el inicio de las obras de la avenida Las Torres, que mejoraría la movilidad en el municipio y descongestionaría por completo la autopista Sur que conecta con la capital del país.

Como detalles del proyecto, se informó que conectaría las comunas dos y tres de Soacha con la autopista Sur, el macroproyecto de vivienda Ciudad Verde, la avenida San Marón y la localidad de Bosa, facilitando una velocidad constante de 50 kilómetros por hora en el corredor que sería de doble calzada.

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La ejecución de la obra estuvo a cargo del consorcio CC Intersección avenida Bosa, conformado por Conconcreto S.A. y Conconcreto Proyectos SAS, con una inversión total de 181.740 millones. Para el tramo de Soacha, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca aportaría 26.000 millones de pesos y la Alcaldía de Soacha 1.959 millones adicionales. El cronograma establecía una duración de 32 meses, por lo que debía ser entregada en enero de 2026.

Proyecto Avenida Las Torres
Así se veía la avenida cuando se anunció el inicio de la obra - crédito Alcaldía de Soacha

En la primera fase iban a ser construidas dos calzadas de dos carriles entre la calle 65 sur y la avenida Bosa (calle 59 sur). Estos tramos iban a servir como desvíos durante la intervención en la intersección con la autopista Sur.

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El proyecto contemplaba nueve tramos de intervención en Soacha, incluyendo un puente sobre la quebrada del Humedal Tibánica para unir los barrios Olivos, Olivares y La María; además de eliminar el pico y placa los fines de semana, que se extiende durante los puentes festivos.

Vía que iba a descongestionar la autopista Sur se convirtió en un basurero

Avenida Las Torres - Denuncia
Caicedo mostró el deterioro del predio en el que iba a ser construida una avenida - crédito @DannyCaicedo/TikTok

En sus redes sociales, el concejal de Soacha Danny Caicedo denunció que la alcaldía municipal lleva un año sin intervenir en la avenida Las Torres, que se ha convertido en un depósito de basura desde hace varios meses.

De manera sarcástica, Caicedo se grabó junto a la vía afectada con un pastel de cumpleaños en sus manos, que fue utilizado para “celebrar” el primer año de la vía que iba a solucionar los problemas de movilidad en el municipio.

Hace 365 días vinimos acá, a denunciar el abandono de la avenida Las Torres. Hoy encontramos exactamente lo mismo, misma vía, mismo abandono y las mismas promesas incumplidas”.

Caicedo pidió que el alcalde de Soacha deje de prometer soluciones en sus discursos y comience a cumplir con los contratos que ya han sido aprobados, puesto que, en teoría, la vía mencionada tendría que haber sido entregada hace seis meses.

‘Perico’, gobernar no solo es salir en fotos y publicaciones en redes sociales, gobernar es solucionar problemas, la avenida Las Torres lleva dos años y medio de su gobierno esperando. Los soachunos estamos mamados del trancón de la autopista Sur y esta es una vía que nos puede conectar con Bogotá”.

Avenida Las Torres - Denuncia
Caicedo pidió que la Alcaldía de Soacha informe qué pasó con el dinero que iba a ser invertido en la obra - crédito @DannyCaicedo/TikTok

Los reclamos contra el alcalde de Soacha incluyen señalamientos en los que se afirma que no ha gestionado nada sobre la obra porque se trata de un contrato firmado por el anterior mandatario municipal.

En su momento, el exalcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga afirmó que con este proyecto se fomentaría el comercio, el turismo y el transporte de alimentos para la mitad de los habitantes del país, ya que por medio de la avenida Las Torres las personas podrán desplazarse hasta Bogotá con mayor rapidez, lo cual ayudaría a desembotellar este sector de la ciudad.

“Esta no es una vía solo para carros; esta obra va a transformar nuestra ciudad porque son cuatro carriles más de conexión con Bogotá. Actualmente, es una trocha que sirve para desembotellar la ciudad. No solo va a mejorar la movilidad, sino también la seguridad. Nos sentimos en un territorio distinto en el que hemos avanzado. Gracias, Gobernador por creer y confiar en Soacha”, fueron las palabras de Saldarriaga en mayo de 2023.

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