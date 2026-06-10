Tras la renuncia de Julián López, este será el congresista que tomará su lugar en la presidencia de la Cámara de Representantes

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes - crédito @Julianlopezte/X

Julián David López Tenorio, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, presentó su renuncia irrevocable a su curul como congresista y a su dignidad en la Mesa Directiva de la corporación.

En la solicitud, dirigida a los vicepresidentes de la Cámara, Juan Sebastián Gómez Gonzáles y Daniel Carvalho Mejía, el parlamentario, en representación del departamento del Valle del Cauca, explicó que su decisión obedecía a su manera de entender la política y el servicio público, e indicó que su salida comenzaría el 26 de junio de 2026.

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“He creído en la política como un acto de conciencia y no de obediencia; como una conversación abierta y no como una suma de silencios. Por eso, cada decisión que tomé aun en medio de la dificultad respondió a una convicción sencilla, que el mandato no pertenece a quien lo ejerce, sino a quienes lo confían”, afirmó.

Con su salida de la rama legislativa, se han planteado varios interrogantes sobre el reemplazo del dirigente, tanto en su curul como en la mesa directiva.

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De acuerdo con lo estipulado en la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), la presidencia queda en manos del Primer Vicepresidente de la cámara baja de forma inmediata y temporal, con la tarea de coordinar las plenarias y convocar la votación para elegir al reemplazo definitivo.

Actualmente, quien ocupa esta distinción es el congresista Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo), representante por el departamento de Caldas, pero que no continuará para la legislatura 2026 - 2030, debido a que no obtuvo los votos requeridos para continuar en el Congreso.

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Sin embargo, para que la dimisión de Julián López se haga efectiva, la plenaria debe someter a votación la aceptación de la renuncia, y solo después de esa aprobación formal se habilita el siguiente paso institucional.

Con la renuncia ya aceptada, la plenaria cita a elecciones internas en las que los partidos políticos postulan candidatos y el nuevo titular se define por mayoría de votos de los representantes presentes. Quien resulte elegido completará el resto del periodo legislativo anual, que finaliza el 20 de julio, día de la instalación de sesiones del Congreso colombiano.

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En cuanto a su curul, la normatividad colombiana establece que debe ser asignado al siguiente candidato no elegido en la lista electoral del mismo partido político, según el orden de votación obtenido en los comicios legislativos.