Gustavo Petro habló sobre el apoyo de Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella: “Es una violación a la Constitución”

El jefe de Estado señaló que vulnera la Constitución de Estados Unidos - crédito presidencia

Durante el Consejo de Seguridad de la ONU, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro cuestionó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por sus declaraciones sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones para definir al próximo jefe de Estado de Colombia.

A su juicio, “está apoyando explícitamente a un candidato” y sostuvo que ese gesto “se interpreta como una violación a la Constitución”, refiriéndose a la discusión política que atravesó una conversación en la que, según relató, comenzó con un clima cordial y expectativas de entendimiento.

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El presidente colombiano dijo que, según su criterio, el diálogo que sostuvo con el presidente de Estados Unidos había sido un trato real - crédito AP/Colprensa/Reuters

En el tramo inicial del intercambio, Petro dijo que “la charla me pareció agradable” y que había creído que “habíamos acordado un trato real, no simplemente un negocio”, una impresión que, en su versión, lo dejó “contento” antes de que el diálogo se desplazara hacia asuntos institucionales.

Al describir el viraje del tema, el mandatario afirmó que el apoyo del presidente estadounidense a un postulante se leyó como un choque con normas constitucionales, en una secuencia en la que también mencionó un contraste entre posiciones políticas y una referencia a “la moral expresada por el papa”.

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Sobre la relación entre religión y vida pública, Petro aclaró que evita “profundizar en temas internos de la iglesia”, pero defendió que “en democracia debe respetarse la libertad de culto” y la extendió “para todas las religiones, incluyendo el islam”.

En ese mismo punto, el presidente planteó una pregunta sobre los límites de ese principio: “¿Qué religiones prohibidas pueden existir dentro de ese marco?”.

Petro agregó que no se considera “un católico convencido” porque ha visto “conflictos entre iglesia y poder”, aunque señaló que mantiene afinidad con “algunas ideas” que se discutieron.

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La respuesta de Petro sobre su polémico “Heil Hitler” en redes sociales

En su intervención, el presidente Petro calificó como un error su publicación al no dar contexto a la frase, atribuida al saludo de la Alemania nazi que dirigió Adolf Hitler - crédito Presidencia/YouTube

En su intervención, el presidente Gustavo Petro ahondó en su polémica publicación en X en la que escribió “Heil Hilter” en respuesta a un columnista colombiano; fue un error no haberle dado contexto y dijo que la escribió “por estupidez mía, por falta de conocimientos comunicacionales”, refiriéndose a una respuesta que había dirigido a un periodista colombiano en una discusión interna.

Según explicó, el mensaje se originó en un intercambio sobre la evolución ideológica de Zuleta: “Era un problema de discusión interna, que decía que se había transformado de liberal a ideas fascistas, que hoy defiende”. Petro agregó que decidió no mencionar su nombre: “No pronuncio su nombre, no es lo importante aquí, sino lo que pasó”.

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El primer mandatario relató que publicó la frase de manera aislada y que la reacción lo sorprendió por su alcance: “Fíjese, puse contestándolo la frase: ‘Hail Hitler’, punto, sin contexto, y tuvo 34 millones de vistas”. Dijo que al comienzo interpretó esa cifra como interés masivo por el debate: “Yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate o mirándolo, leyéndolo, ¡pero no! ¡No es posible! Nunca me había sucedido”.

Petro comparó ese impacto con el que, según su relato, había sido el mayor alcance previo de un mensaje suyo en la red social: “La mayor expansión de un trino mío fue respondiéndole a, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un momento difícil entre nuestros países: 10 millones (sic)”.

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El presidente escribió “Heil Hitler” en respuesta a una columna de opinión del analista Felipe Zuleta Lleras . - crédito Reuters y @petrogustavo/X

En su explicación sobre la magnitud de las 34 millones de vistas, el presidente lo vinculó con el tamaño de la población conectada y con brechas de conectividad: “¿De dónde salieron los treinta y cuatro? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia, y el 40% de Colombia aún no está conectado. Otra desigualdad social”.

En el mismo tramo de su relato, Petro dijo que a partir de esa experiencia se detuvo en lo que describió como “los hechos de Belfast” y que creyó que podían derivar en violencia colectiva: “Pues me fui dando cuenta de qué pasa con, con Belfast, al mirar los hechos de Belfast, que supuse iban a desencadenar una violencia colectiva, y así ha sido (sic)”.

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