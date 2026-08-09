Abelardo de la Espriella vivió incomodo momento en su primer acto de honores militares y Gustavo Petro lo cuestionó: “Yo le enseño”

En ese momento, el mandatario se le notó descoordinado - crédito De la Espriella Style/YouTube

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Posterior a su toma de juramento en la Universidad Santiago de Cali (USC), el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella se desplazó hasta el Cantón Militar Nápoles, conocido como batallón Pichincha, donde no solo pronunció su primer discurso como primer mandatario de los colombianos, sino que se realizó el primer acto de honores por parte de las Fuerzas Militares del país.

No obstante, hubo un hecho muy particular que provocó múltiples reacciones en las redes sociales. Durante los honores militares, el nuevo jefe de Estado, acompañado por el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora y la cúpula militar saliente, decidió imitar la marcha protocolaria.

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El gesto generó cierta incomodidad entre los altos mandos, al considerar que, en los manuales de doctrina militar, el acto de honores presidenciales se considera como un ritual de máxima rigidez.

El acto se realizó en el Batallón Pichincha de Cali - crédito Jaime SALDARRIAGA / AFP

En ese ejercicio, las autoridades civiles en el podio presidencial —incluido el jefe de Estado— deben permanecer en una postura de “firmeza, seriedad y estática total”, limitándose a colocar la mano derecha sobre el corazón si suena el himno nacional.

El momento generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales. Mientras que algunos exaltaron el comportamiento de De la Espriella con las instituciones castrenses, otros lo cuestionaron.

Entre ellos, se destacó el comentario de su antecesor, el expresidente Gustavo Petro. En una escueta publicación en su cuenta de X, el exmandatario no solo criticó su postura, sino que se atrevió a lanzar un reto abierto para, en sus palabras, demostrarle qué debe hacer una autoridad civil en este tipo de eventos.

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El expresidente cuestionó la actitud de su sucesor durante su primer acto de honores militares - crédito @petrogustavo/X

“Pues yo le enseño a marchar”, indicó brevemente el exmandatario colombiano en las redes sociales. Incluso, la frase de Petro también ocasionó la reacción de seguidores y opositores del líder progresista.

Además del expresidente Petro, varios de sus exfuncionarios también cuestionaron la primera marcha militar de De la Espriella. Uno de ellos fue el exembajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, en la que rememoró uno de los actos liderados por el dirigente de izquierda con la fuerza pública.

“Así se ejecuta la marcha militar, señor @ABDELAESPRIELLA. Tome nota y aprenda de quien si fue un verdadero comandante legítimo, y quien si está firme con la patria colombiana: @petrogustavo”, comentó.

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Por el momento, el presidente Abelardo de la Espriella no ha emitido ningún pronunciamiento ante las críticas de Gustavo Petro.

El exembajador recordó una de las marchas militares hechas por el expresidente Petro - crédito @MoisesNinco_/X

Así fue el acto de honores militares

Durante la ceremonia, De la Espriella, de 48 años, pasó revista a la tropa al ritmo de marchas militares y guardó un minuto de silencio junto con los jefes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía en memoria de los caídos en combate. La investidura tuvo una duración de cuatro horas y media.

El acto incluyó la intervención del monseñor José Roberto Ospina, del obispado castrense, que elevó plegarias por el presidente y por su vicepresidente José Manuel Restrepo: “Virgen María Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, cubre con tu mano y tu tierno amor a todos tus hijos predilectos colombianos”.

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En su primer discurso como presidente ante las Fuerzas Militares y la Policía, Abelardo De la Espriella ordenó priorizar la recuperación del control territorial y el combate a las estructuras criminales que operan en varias regiones del país.

Abelardo De la Espriella recibió honores militares en el Batallón Pichincha de Cali tras su discurso de investidura - crédito Presidencia de Colombia

El mandatario pidió a los uniformados fortalecer las acciones contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico, con foco en las zonas donde estas organizaciones mantienen presencia y afectan a las comunidades.

“Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia”, manifestó De la Espriella en su primer discurso presidencial.

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También reclamó una postura más contundente frente a quienes participan en actividades vinculadas con los cultivos ilícitos y otras economías ilegales, al sostener que enfrentar esas estructuras será uno de los principales retos de su administración.

“En las próximas horas mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa Fuerza Pública de instrumentos para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está agotada; el Estado fue suficientemente noble y cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen”, mencionó.