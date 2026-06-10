Colombia

Alcaldía de Santa Marta rechaza señalamientos de constreñimiento electoral y denuncia presunta injerencia política

El Distrito defendió la legalidad de su gestión, anunció acciones ante organismos de control y pidió que los hechos denunciados sean verificados con rigor y respeto por el debido proceso

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Alcalde Carlos Pinedo Cuello rechazó las acusaciones de presunto constreñimiento electoral y aseguró que su administración actuará con transparencia frente a las investigaciones. - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta
Alcalde Carlos Pinedo Cuello rechazó las acusaciones de presunto constreñimiento electoral y aseguró que su administración actuará con transparencia frente a las investigaciones. - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta rechazó los señalamientos relacionados con una presunta participación indebida en política y constreñimiento electoral dentro de la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello, luego de que la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, anunciara denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría por supuestas presiones a funcionarios y contratistas para participar en actividades de campaña.

A través del Comunicado a la Opinión Pública No. 0112 de 2026, la administración distrital aseguró que las acusaciones carecen de sustento y reiteró que sus actuaciones se han desarrollado dentro del marco constitucional y legal.

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“Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular a esta administración con participación indebida en política o constreñimiento electoral”, señaló el Distrito.

La denuncia se fundamenta en evidencias que, según la funcionaria, incluyen chats de WhatsApp, cronogramas de actividades políticas, listados de “toma de barrios” y “toma de semáforos”, así como una plataforma utilizada para el registro de votantes - crédito Supersolidaria

La denuncia presentada contra Carlos Pinedo

Según explicó Navarro en una declaración pública, la denuncia se fundamenta en documentos, mensajes y registros que, de acuerdo con la información recopilada, evidenciarían posibles presiones ejercidas sobre funcionarios y contratistas para participar en actividades vinculadas a una campaña política.

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La funcionaria aseguró que las pruebas entregadas a las autoridades incluyen listados de actividades denominadas “tomas de barrios”, jornadas en semáforos asignadas a dependencias distritales, conversaciones de WhatsApp y una plataforma digital que, presuntamente, habría sido utilizada para registrar potenciales votantes.

He radicado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, por la presunta existencia de una red de presión electoral que estaría operando desde la alcaldía distrital”, manifestó Navarro.

Entre los elementos conocidos públicamente figuran chats atribuidos a integrantes de los Equipos Básicos de Salud del programa de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, en los que se mencionan supuestas actividades de promoción política y metas relacionadas con el registro de personas en una plataforma denominada “votaciones.xyz”.

De acuerdo con la denuncia, algunos mensajes hacen referencia a compromisos de registrar hasta 20 personas por participante y contienen instrucciones para compartir enlaces y realizar verificaciones relacionadas con puestos y mesas de votación.

Asimismo, fue divulgado un correo electrónico anónimo en el que se advierte sobre presuntas presiones a contratistas de diferentes dependencias de la Alcaldía para asistir a actividades de carácter político.

Según el denunciante, la participación en dichas jornadas no sería voluntaria y estaría acompañada de advertencias relacionadas con la continuidad de los contratos de prestación de servicios.

Navarro sostuvo que, de comprobarse los hechos, podrían configurarse conductas relacionadas con participación indebida en política, constreñimiento al sufragante, intervención en procesos electorales y corrupción electoral.

La Alcaldía de Santa Marta negó las denuncias en su contra y anunció acciones ante organismos de control por una presunta injerencia política. - crédito @SantaMartaDTCH/X
La Alcaldía de Santa Marta negó las denuncias en su contra y anunció acciones ante organismos de control por una presunta injerencia política. - crédito @SantaMartaDTCH/X

La respuesta de la Alcaldía

Frente a esos señalamientos, la Alcaldía de Santa Marta defendió la legalidad de su actuación y manifestó su disposición para colaborar con cualquier investigación que adelanten las autoridades.

El gobierno distrital aseguró que se encuentra abierto al escrutinio de los organismos de control y afirmó que cualquier hecho denunciado debe ser verificado con rigor y respeto por el debido proceso.

El Gobierno distrital, liderado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, ha actuado y seguirá actuando con apego estricto a la Constitución, la Ley, la transparencia y el respeto absoluto por la democracia”, indicó el comunicado.

La administración también cuestionó el contexto en el que surgieron las denuncias y advirtió que la ciudad no debe ser utilizada como escenario de confrontaciones políticas nacionales.

No aceptamos que Santa Marta sea utilizada como escenario de disputas políticas ni como pretexto para levantar cortinas de humo”, expresó el Distrito.

Denuncias contra funcionarios del Gobierno nacional

El último punto del pronunciamiento fue el anuncio de acciones ante organismos de control por una presunta participación política de funcionarios nacionales.

La Alcaldía informó que presentó quejas ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Comisión de Seguimiento Electoral para que se investigue una eventual injerencia de funcionarios de alto y mediano rango del Gobierno nacional en campañas políticas.

Resulta inaceptable que funcionarios del Gobierno nacional, con evidentes intereses políticos, pretendan aprovechar sus cargos para instalar señalamientos sin sustento y confundir a la opinión pública”, señaló la administración distrital.

Presidente Gustavo Petro intervino en la controversia y cuestionó al alcalde Carlos Pinedo en medio del debate generado por las denuncias conocidas en Santa Marta. - crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Presidente Gustavo Petro intervino en la controversia y cuestionó al alcalde Carlos Pinedo en medio del debate generado por las denuncias conocidas en Santa Marta. - crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La controversia llegó hasta Gustavo Petro

La situación escaló durante el fin de semana cuando el presidente Gustavo Petro intervino públicamente en la polémica a través de sus redes sociales.

El mandatario reaccionó a publicaciones relacionadas con las denuncias y cuestionó la actuación del alcalde de Santa Marta.

El alcalde de Santa Marta, presionado por las mafias samarias y guajiras, olvida que lo más importante para Santa Marta es el agua y la libertad contra la extorsión mafiosa”, escribió Petro.

Las declaraciones generaron una respuesta inmediata de Carlos Pinedo, quien optó por un tono menos confrontacional, aunque pidió claridad sobre las afirmaciones realizadas por el jefe de Estado.

Señor Presidente, cálmese, cálmese. No voy a pelear con usted y menos al final de su gobierno”, respondió el mandatario local.

Pinedo también solicitó que, si existen evidencias sobre la presencia de estructuras criminales que estarían presionando a la administración distrital, estas sean puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

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