Colombia

Defensoría alerta crisis humanitaria en Tambo, Cauca: seis heridos y afectaciones a niños en escuela

La entidad pidió a los actores armados y a la Fuerza Pública reforzar las medidas de protección de la población civil, garantizar atención humanitaria a los afectados y preservar las instituciones educativas como espacios seguros en medio del conflicto armado

Guardar
Google icon
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la crisis humanitaria en el corregimiento de Huisitó, en El Tambo (Cauca). - crédito Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la crisis humanitaria en el corregimiento de Huisitó, en El Tambo (Cauca). - crédito Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la situación humanitaria que enfrenta el corregimiento de Huisitó, en El Tambo (Cauca), donde los recientes combates entre integrantes de la estructura Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”, y unidades del Ejército habrían dejado seis personas heridas, además de afectar a la población civil y a una institución educativa donde permanecían varios menores de edad.

De acuerdo con el organismo, la información recopilada hasta el momento continúa en proceso de verificación, pero indica que las afectaciones a personas y bienes civiles no solo habrían sido ocasionadas por la estructura armada ilegal, sino también por acciones de la Fuerza Pública, un aspecto que la entidad consideró de especial preocupación por las implicaciones que tiene para la protección de la población civil.

PUBLICIDAD

Doce niños, docentes y un rector estaban en la escuela durante los hechos

La Defensoría informó que ha desplegado acciones de monitoreo y acompañamiento en la zona para atender a las comunidades afectadas. Entre las principales preocupaciones está la situación de 12 niños y niñas, el rector y el cuerpo docente de la institución educativa, quienes se encontraban dentro del plantel cuando ocurrieron los enfrentamientos.

La entidad también participó en el Comité de Justicia Transicional, convocado por las autoridades competentes, con el propósito de hacer seguimiento a la emergencia humanitaria y coordinar la respuesta institucional frente a los hechos registrados en este sector del departamento del Cauca.

El organismo insistió en que las instituciones educativas deben mantenerse como bienes de carácter civil, protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la Constitución Política, al tiempo que recordó que los niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección reforzada en medio del conflicto armado.

PUBLICIDAD

Doce niños y niñas estaban en la institución educativa durante los enfrentamientos, según la Defensoría. - crédito Foto AP/Fernando Vergara
Doce niños y niñas estaban en la institución educativa durante los enfrentamientos, según la Defensoría. - crédito Foto AP/Fernando Vergara

Defensoría pide respetar el Derecho Internacional Humanitario

En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado a todos los actores armados para que respeten plenamente las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de desarrollar acciones que pongan en riesgo a la población civil, especialmente aquellas que involucren establecimientos educativos o comprometan la vida e integridad de menores de edad.

Asimismo, dirigió un mensaje específico a la Fuerza Pública, en particular al Ejército Nacional, para que durante el desarrollo de operaciones militares observe estrictamente los principios de precaución y proporcionalidad previstos en el Derecho Internacional Humanitario.

La entidad subrayó que, cuando exista la posibilidad de que las operaciones puedan afectar a menores de edad, las autoridades militares deben priorizar el interés superior de los niños y extremar todas las medidas de protección, con el fin de evitar daños a la población civil y a bienes protegidos, como las escuelas.

La Defensoría pidió a los actores armados abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo a la población civil. - crédito EFE/ Carlos Ortega
La Defensoría pidió a los actores armados abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo a la población civil. - crédito EFE/ Carlos Ortega

Solicitan atención humanitaria y apoyo psicosocial

Otro de los llamados estuvo dirigido a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que garanticen la atención humanitaria integral a las personas lesionadas, así como el acompañamiento psicosocial a los niños, adolescentes, docentes y demás integrantes de la comunidad que pudieron resultar afectados por los enfrentamientos.

La Defensoría advirtió que la exposición de menores de edad a escenarios de confrontación armada puede generar graves consecuencias físicas y psicológicas, con impactos en su bienestar, su desarrollo y el ejercicio del derecho a la educación.

En ese sentido, enfatizó que la planeación y ejecución de operaciones militares debe incorporar una evaluación permanente de los riesgos para la población civil, especialmente cuando estas se desarrollan en lugares donde niños, docentes y comunidades realizan sus actividades cotidianas.

la Defensoría hizo varios llamados para proteger a la población civil y garantizar atención a los afectados. - crédito Defensoría
la Defensoría hizo varios llamados para proteger a la población civil y garantizar atención a los afectados. - crédito Defensoría

La Defensoría mantendrá seguimiento a la situación en Cauca

Finalmente, la Defensoría del Pueblo aseguró que continuará realizando seguimiento a la situación humanitaria en el departamento del Cauca y adelantará las acciones defensoriales necesarias para contribuir a la protección de los derechos humanos de la población civil y al respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

La entidad concluyó reiterando que la protección de la población civil debe constituir una prioridad absoluta en cualquier circunstancia, especialmente en regiones donde persisten las confrontaciones entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloCrisis humanitaria CaucaEnfrentamientos en CaucaEstado Mayor Central EMCColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado oficial del Super Astro Luna hoy 25 de julio: número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado oficial del Super Astro Luna hoy 25 de julio: número y signo ganador

Presuntos integrantes del ELN incendian camión de cerveza y montan retén ilegal en la vía Pereira-Tadó

Las autoridades desplegaron un operativo para restablecer la movilidad e investigar el hecho ocurrido en el sector de Playa de Oro, entre Risaralda y Chocó

Presuntos integrantes del ELN incendian camión de cerveza y montan retén ilegal en la vía Pereira-Tadó

Sinuano Noche resultado último sorteo de hoy martes 21 de julio de 2026, jugada ganadora

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Sinuano Noche resultado último sorteo de hoy martes 21 de julio de 2026, jugada ganadora

Investigan presunto feminicidio de María Fernanda López en Medellín: capturan a militar pensionado

La víctima, de 21 años, murió tras recibir un disparo en una vivienda de San Antonio de Prado. La Fiscalía recopila pruebas para esclarecer las circunstancias del caso mientras avanzan las diligencias judiciales

Investigan presunto feminicidio de María Fernanda López en Medellín: capturan a militar pensionado

Junior de Barranquilla empezó mal la defensa del bicampeonato en Liga BetPlay: Tolima lo superó por 2-1 en Ibagué

Jorge Hurtado fue la figura del partido con un gol y una asistencia para Kelvin Flórez, ambos en el primer tiempo, y evidenciaron los problemas defensivos del equipo de Alfredo Arias, cuyo descuento fue de Guillermo Paiva

Junior de Barranquilla empezó mal la defensa del bicampeonato en Liga BetPlay: Tolima lo superó por 2-1 en Ibagué
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W afirmó lo que haría si Pipe Bueno le fuera infiel: “Yo no tengo control de eso“

Luisa Fernanda W afirmó lo que haría si Pipe Bueno le fuera infiel: “Yo no tengo control de eso“

Festival Vallenato al Parque 2026 reunirá a leyendas y nuevas voces en Bogotá: conozca el cartel oficial

Miss Universe Colombia abrió inscripciones y habría tomado importante decisión en materia de gastos

Laura Rodríguez y Rafael Zea andarían en ‘Dulce Pecado’: esto dicen los rumores

Claudia Bahamón repasó los golpes que se llevó en ‘MasterChef Celebrity’: “Trataré de llegar completa hasta la final”

Deportes

Junior de Barranquilla empezó mal la defensa del bicampeonato en Liga BetPlay: Tolima lo superó por 2-1 en Ibagué

Junior de Barranquilla empezó mal la defensa del bicampeonato en Liga BetPlay: Tolima lo superó por 2-1 en Ibagué

Carlos Antonio Vélez felicitó a Jhon Jáder Durán, pero sin opción en la selección Colombia: “No es del club de amigos”

Millonarios decepcionó en el debut de la Liga BetPlay: cayó sobre el final ante el Bucaramanga por 1-0 en El Campín

Colombia hace historia en la Copa Sudamericana de Voleibol femenino: venció a Chile y clasificó a la final

Jhon Jáder Durán se ganó los primeros elogios en Benfica: “Puede ser, si quiere, extremadamente importante”