Registraduría desmintió supuesto horario parecido a un ‘pico y placa’ para votar en la segunda vuelta presidencial

La Registraduría Nacional del Estado Civil desmintió una imagen que difunde horarios falsos para votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia del 21 de junio de 2026 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Registraduría Nacional del Estado Civil alertó sobre la difusión de una imagen falsa en redes sociales que desinforma sobre los horarios de votación de la segunda vuelta presidencial en Colombia, prevista para el domingo 21 de junio de 2026.

La entidad enfatizó que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., sin distinción por candidato, como establece la ley electoral.

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En la imagen que circula en plataformas digitales se invita a votar bajo un supuesto esquema de “pico y placa”, asignando horarios distintos según el aspirante presidencial.

El gráfico señala que para votar por Iván Cepeda el horario permitido sería de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras que para Abelardo de la Espriella se indicaría un horario de 4:30 p. m. a 11:30 p. m. La Registraduría desmintió la información y reiteró que el material es completamente falso.

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La jornada electoral de la segunda vuelta presidencial será entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. para todos los ciudadanos, según la Registraduría - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

A través de su cuenta oficial en X, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el siguiente mensaje: “¡No caigas en la desinformación! El domingo 21 de junio podrás ejercer tu derecho al voto libre entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., tal como lo establece la ley para la jornada electoral. Consulta tu lugar de votación en http://registraduria.gov.co. Infórmate por canales oficiales. Verifica antes de compartir”.

La circulación de este tipo de contenidos genera confusión entre los electores y pone en riesgo la transparencia del proceso democrático.

La Registraduría instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y a no compartir mensajes que no hayan sido confirmados por fuentes institucionales.

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La Registraduría publicó en X que el derecho al voto libre podrá ejercerse dentro del horario fijado por la ley electoral - crédito @Registraduria/X

La segunda vuelta presidencial definirá al sucesor de Gustavo Petro, quien dejará la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto. Las autoridades reiteraron la importancia de la participación informada y el respeto de los procedimientos establecidos en la jornada electoral.

La Registraduría alertó por correos falsos sobre un supuesto cambio de puesto de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil alertó sobre correos falsos que anuncian un supuesto cambio de puesto de votación para la segunda vuelta presidencial - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría Nacional del Estado Civil alertó sobre correos falsos que informan un supuesto cambio de puesto de votación para la segunda vuelta presidencial y pidió a la ciudadanía ignorarlos y no abrir el enlace incluido.

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“La entidad solicita a los ciudadanos hacer caso omiso a esta comunicación fraudulenta y abstenerse de abrir el enlace que contiene”, dice el comunicado emitido por la entidad a través de su página oficial..

Según la autoridad electoral, para la segunda vuelta no hay nuevas inscripciones para modificar el lugar de votación: el periodo para inscribir ciudadanos cerró el 31 de marzo de 2026 y el censo electoral será el mismo de la primera vuelta. La entidad precisó que la votación será el 21 de junio en el mismo puesto donde se sufragó el 31 de mayo.

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“Además, es importante señalar que, para la segunda vuelta presidencial no se están llevando a cabo nuevas inscripciones para cambiar el lugar de votación. El periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones presidenciales finalizó el 31 de marzo de 2026. Por lo tanto, el censo electoral de la segunda vuelta será el mismo de la primera vuelta, es decir, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto el próximo 21 de junio, en el mismo puesto que votaron el pasado 31 de mayo”, aclaró la entidad.

La Registraduría indicó que los mensajes llegan con el asunto “Cambio de puesto de votación segunda vuelta presidencial” y que suplantan a la entidad desde direcciones como noreply@kamtridit.cz, que no corresponden a correos oficiales con dominio @registraduria.gov.co.

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“Estas comunicaciones, en las que está siendo suplantada la entidad, son enviadas desde correos electrónicos como noreply@kamtridit.cz y este tipo de dominios no corresponden a los correos oficiales de la Registraduría Nacional (@registraduria.gov.co)”, se añade el documento.

De acuerdo con la entidad, el lugar de votación se puede consultar en la app aVotar, el chatbot institucional o en su sitio web www.registraduria.gov.co en el botón “Consulta lugar de votación”.

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