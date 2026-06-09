Se escapó alias Tito, vocero de los Comuneros del Sur, en mesa de negociaciones: sin embargo, Gobierno aseguró que seguirá con los diálogos

Gobierno nacional mencionó que la fuga de alias Tito afecta la mesa de negociaciones que lleva cerca de 20 meses instalada - crédito Reuters/Captura de Pantalla X - El Tiempo

Crece la preocupación en el sur de Colombia tras conocerse la huida de Luis Alberto Villota Rodríguez, conocido con el alias de Tito, señalado líder del grupo Comuneros del Sur, facción disidente del ELN que actualmente se encuentra en un proceso de negociación con el Gobierno nacional.

La fuga del líder guerrillero ocurrió en la noche del viernes 5 de junio, mientras acudía a una cita médica en la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Pasto (Nariño), según el reporte entregado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Sin embargo, fue rescatado por hombres armados que intimidaron al personal médico, desarmara al vigilante de seguridad privada y le quitó su arma de dotación al funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que custodiaba al recluso.

Alias Tito, cabecilla del Frente Comuneros del Sur, escapó tras un operativo armado durante su traslado médico en una clínica de Pasto - crédito Fiscalía - Google Maps

La repentina huida de alias Tito generó preocupación al entorno de la mesa de negociación, ya que es uno de los procesos que más avances ha presentado. Incluso, se dio la probabilidad de que se suspendieran las conversaciones para aclarar lo sucedido con alias Tito. No obstante, esta opción fue descartada por completo.

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Así lo notificó Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno colombiano que, en diálogo con Caracol Radio, condenó la huida del líder de los Comuneros del Sur, pero precisó que se conversará con el resto de representantes del grupo armado para evaluar la continuidad de la mesa sin el hoy prófugo de la justicia.

“Nosotros condenamos de una forma firme este hecho que atenta contra la confianza que se ha venido dando en el transcurso de estos 19 meses de diálogo y negociación con el grupo Comuneros del Sur”, mencionó Erazo al citado medio de comunicación.

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Así mismo, el negociador del Ejecutivo enfatizó en que alias Tito le sería revocada su designación como gestor de paz otorgado inicialmente por el presidente Petro.

Carlos Erazo, jefe negociador del Gobierno Petro en los diálogos con Comuneros del Sur -crédito Consejería Comisionado de Paz

“Procedimos a revocar la gestoría de paz de Luis Alberto Villota, alias Tito, y vamos, a través de consultas, a revisar el papel que vienen realizando ocho gestores de paz de Comuneros del Sur, que están realizando actividades en cumplimiento de los acuerdos suscritos en la mesa”, agregó.

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Erazo también indicó que, aunque no existe un acuerdo final y el grupo “sigue siendo un actor ilegal en el territorio”, en casi dos años se han firmado 12 acuerdos “en beneficio de las mismas comunidades”.

Entre los puntos mencionó el desminado humanitario con participación de comuneros y la desvinculación de 11 menores en acciones relacionadas con la protección de derechos de la infancia.

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“También venimos adelantando actividades en el marco de la mesa, acciones de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hasta el día de hoy han sido encontrados los restos de 30 cuerpos en el territorio y sigue este proceso”, complementó.

Quién es alias Tito

Antes de encabezar Comuneros del Sur, Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, integró la subestructura Jaime Toño Obando del ELN. En 2024 se apartó de esa guerrilla e inició contactos con el Gobierno de Petro dentro de la política de Paz Total.

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FOTO DE ARCHIVO. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia descansan frente a la casa de un campesino, en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 31 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Ríos

Fue designado gestor de paz mediante la resolución 043 del 6 de febrero de 2026. Sin embargo, una semana después, el 12 de febrero, fue capturado y enviado a prisión preventiva por orden de un juez de control de garantías.

Sobre él pesaban acusaciones por rebelión, secuestro simple, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura. Entre los hechos atribuidos figura el asesinato de Jenith Andrea Rodríguez, una lideresa juvenil de 17 años, en el corregimiento de Madrigal, zona rural de Policarpa (Nariño), y además tenía una circular azul de Interpol.

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Desde el 26 de febrero estaba recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Pasto.

Su captura en febrero ya había generado tensiones en la mesa de diálogo. El rescate armado profundizó ese escenario, al punto de que la delegación oficial condenó “de manera inequívoca las vías de hecho que atentan contra la institucionalidad colombiana, la paz y ponen en riesgo a la población civil”, según lo expusieron en un comunicado.

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Consejería Comisionada de Paz emitió el comunicado cancelando el estatus de gestor de paz de Luis Alberto Villota, alias Tito - crédito @ComisionadoPaz/X