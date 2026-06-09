Colombia

Paloma Valencia criticó a Iván Cepeda por decir que a quienes no les gusta Colombia se vayan del país: “Ya vimos lo que ha pasado en Venezuela y Cuba”

La senadora y excandidata presidencial del Centro Democrático aseguró que el mensaje del aspirante del Pacto Histórico en redes sociales muestra una tendencia autoritaria

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Paloma Valencia - Iván Cepeda
La senadora Paloma Valencia no dudó en vincular al congresista Iván Cepeda como el protagonista del fracaso de la política de Paz Total - crédito REUTERS - Colprensa

El aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, desató una polémica tras compartir en plataformas digitales la frase: “Si no te gusta Colombia, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra comida: ¿POR QUÉ NO TE VAS DEL PAÍS?”.

El mensaje, acompañado por el tema ¿Por qué no se van? de la banda chilena Los Prisioneros, provocó reacciones inmediatas entre líderes de opinión y representantes de distintos sectores.

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Diversas voces interpretaron la publicación como un llamado excluyente. Legisladores y activistas solicitaron explicaciones sobre la intención de las palabras.

Iván Cepeda generó controversia por mensaje en redes y canción de Los Prisioneros - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda generó controversia por mensaje en redes y canción de Los Prisioneros - crédito @IvanCepedaCast/X

Tras lo anterior, la senadora del Centro Democrático y excandidata presidencial Paloma Valencia criticó públicamente al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Valencia cuestionó la actitud del aspirante y advirtió sobre posibles riesgos democráticos. “La solución de Iván Cepeda es que a los que no les gusta su gobierno se vayan del país”, expresó la congresista en un trino, señalando que este tipo de discursos recuerdan a los episodios vividos en Venezuela y Cuba.

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“Ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela y Cuba, donde se expulsa al que opina diferente, así empiezan las dictaduras”, sostuvo.

Según la congresista, el pronunciamiento del candidato evidencia “señales de lo autoritario que sería su gobierno”. Valencia también enfatizó que “no entienden que un presidente no gobierna solo para quienes piensan igual que él”.

Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de promover discursos autoritarios tras polémica en redes - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de promover discursos autoritarios tras polémica en redes - crédito @PalomaValenciaL/X

Estos políticos también se pronunciaron por comentario de Iván Cepeda

Lina María Garrido, representante de Cambio Radical, afirmó: “Este tipo de mensajes y estrategias confirman que usted va a perder. ¿Quién lo está asesorando? ¡Fatal!”. Su observación reflejó el rechazo hacia la postura del aspirante.

El exsenador Humberto de la Calle consideró: “Es entendible este grito de protesta. Pero como publicidad de un candidato presidencial que propone un Acuerdo Nacional, es contradictorio. Y creo que afecta la tradicional postura de IC en defensa de los derechos humanos de TODOS”.

De la Calle señaló la incompatibilidad entre el discurso de unidad nacional y la exclusión sugerida en el mensaje.

Humberto de la Calle - crédito @DeLaCalleHum/X
Humberto de la Calle cuestionó coherencia del mensaje de Iván Cepeda sobre unidad nacional - crédito @DeLaCalleHum/X

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, preguntó: “¿Entonces será que su jefe Gustavo Petro que se consiguió nacionalidad italiana y pasaporte italiano y qué pasó los meses de la pandemia en Italia está pensando en irse del país?”. Peñalosa abordó la doble nacionalidad de figuras políticas.

El representante Daniel Carvalho opinó: “Qué feo mensaje viniendo de quien quiere ser el garante de la unidad nacional. ¿Qué pretende?”.

Finalmente, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila advirtió: “Así pasó en Venezuela y millones terminaron huyendo, desterrados por la dictadura”.

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila comparó mensaje de Iván Cepeda con éxodo venezolano y alertó sobre riesgos democráticos - crédito @VickyDavilaH/X

Paloma Valencia advirtió sobre un posible apagón en Colombia por políticas de Iván Cepeda

En un video difundido en la red social X, la senadora Paloma Valencia lanzó una advertencia directa al electorado sobre las consecuencias de elegir a Iván Cepeda.

La legisladora afirmó que el país podría enfrentar un “gran apagón” y retroceder tres décadas en materia de servicios básicos. Según Valencia, “¿En serio vas a votar por Cepeda? ¿Ya lo pensaste bien?”.

La integrante del Congreso señaló que las políticas impulsadas por Cepeda conducirían a una crisis energética nunca antes vista.

¿Qué vas a hacer cuando no puedas cargar el celular, te quedes sin Internet y sin televisión?”, cuestionó la senadora, quien enfatizó que su advertencia no constituye una exageración. De acuerdo con su mensaje, “ya viste lo que dicen los informes de la mayoría de los expertos. Va a haber un gran apagón”.

Paloma Valencia alertó sobre retroceso energético si Iván Cepeda llega a la Presidencia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia alertó sobre retroceso energético si Iván Cepeda llega a la Presidencia - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia criticó abiertamente las propuestas de transición energética promovidas por el sector de Cepeda, describiéndolas como “mal planeadas” y bajo el concepto de “decrecimiento”.

La congresista aseguró que “vas a pasar del gas en las cocinas a tener que cocinar con leña”. La senadora sostuvo que decisiones electorales precipitadas pueden tener efectos adversos en la vida cotidiana: “Tu voto define el futuro de Colombia, no lo equivoques”.

Valencia concluyó: “Cuando uno vota mal, el destino se le empieza a complicar”. El video, ampliamente compartido en redes sociales, reflejó la tensión que atraviesa el debate político colombiano en torno al modelo energético y el rumbo del país.

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