Luisa Fernanda W dejó a un lado la moda para hablar de política y encender las redes sociales: “Deberías dejar de seguirme… o seguirme"

Luisa Fernanda W aseguró que no se identifica con la derecha ni con la izquierda y defendió una visión alejada de los extremos - crédito @luisafernandaw/X

En un escenario digital tradicionalmente marcado por el entretenimiento, el maquillaje y las tendencias de estilo de vida, la creadora de contenido Luisa Fernanda W dio un giro inesperado que sacudió las redes sociales.

En plena ebullición política, con el país dividido de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, la influenciadora paisa decidió romper el silencio y fijar una postura pública, asumiendo de antemano el costo que esto pueda tener en su masiva comunidad de seguidores.

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A través de un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, ambientado en lo que parece ser una sesión fotográfica en los espacios de su casa, la empresaria e influenciadora desglosó su pensamiento a través de siete puntos contundentes. Lejos de esquivar la controversia, abrió el juego con una declaración de principios que desafía las dinámicas de la cultura de la cancelación en las plataformas digitales, dejando claro que prefiere la honestidad sobre los números.

Las elecciones en Colombia están divididas entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Visuales IA

Estos son los siete puntos con los que Luisa Fernanda W habló de política

Bajo el título “Razones por las que deberías dejar de seguirme… o seguirme”, la creadora de contenido inauguró su reflexión abordando el encasillamiento ideológico que domina la discusión pública en Colombia. Una postura que, según su publicación, suele ser castigada por el radicalismo de las audiencias.

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“1. No encajo en una etiqueta política. No sé si para algunos soy de derecha o de izquierda. Lo único que sé es que no me gustan los extremos. Prefiero pensar por mí misma, aunque eso haga que me llamen ‘tibia’”, afirmó en la primera imagen de su publicación.

La declaración generó reacciones inmediatas entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron que una figura con gran alcance digital expresara sus opiniones sobre asuntos públicos, otros cuestionaron algunas de sus posiciones.

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Luisa Fernanda W habló sobre su postura política lejos de las derechas e izquierdas - crédito @luisafernandaw/Instagram

Inmediatamente después, tocó una de las fibras más sensibles de su historia personal y del debate nacional: la seguridad ciudadana. Sin rodeos, vinculó su posición política con las tragedias familiares que ha tenido que enfrentar públicamente a lo largo de su vida.

“2. Creo firmemente en la seguridad. La inseguridad en Colombia le arrebató la vida a dos personas muy importantes para mí (su papá y su pareja Legarda) Por eso siempre apoyaré todo lo que contribuya a que ‘las familias vivan más tranquilas y seguras’”, argumentó en su segundo punto.

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Con estas palabras, la influenciadora relacionó su postura con experiencias personales que, según explicó, marcaron su visión frente a las políticas orientadas a garantizar la protección de los ciudadanos.

Luisa Fernanda W habló sobre su postura política lejos de las derechas e izquierdas - crédito @luisafernandaw/Instagram

En las siguientes imágenes, la influenciadora buscó equilibrar su visión de país, al transitar entre la necesidad de una red de apoyo social y su rol como mujer de negocios. En el tercer punto de su ‘manifiesto’ digital, defendió la urgencia de atender a los sectores menos favorecidos del país.

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El mensaje también incluyó una defensa del emprendimiento y del papel de las empresas privadas en la generación de empleo y desarrollo económico.

“3. Tengo empatía por quienes más lo necesitan. Creo que una sociedad se mide por cómo trata a las personas que viven en condiciones vulnerables. Ayudar y generar oportunidades siempre será importante para mí”, señaló.

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Luisa Fernanda W habló sobre su postura política lejos de las derechas e izquierdas - crédito @luisafernandaw/Instagram

Sin embargo, esa visión de bienestar social la complementó de inmediato con una defensa irrestricta del modelo de desarrollo económico privado, un sector en el que ha incursionado con éxito en los últimos años a través de diversos proyectos comerciales.

“4. Estoy a favor de la empresa privada (tengo empresas). Creo en el emprendimiento y en las personas que arriesgan, construyen y crean oportunidades para otros”, manifestó en la cuarta casilla de su publicación.

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Luisa Fernanda W habló sobre su postura política lejos de las derechas e izquierdas - crédito @luisafernandaw/Instagram

El pronunciamiento de Luisa Fernanda W también incluyó banderas históricamente asociadas a los sectores progresistas, demostrando que su pensamiento no responde a los dogmas de los partidos tradicionales.

La publicación continuó con una posición explícita de respaldo a los derechos de las personas de la comunidad Lgbt+.

“5. Amo y respeto a la comunidad LGBTIQ+. Creo que todas las personas merecen vivir con dignidad, respeto y libertad, independientemente de a quien amen o cómo decidan vivir su vida”, escribió.

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Luisa Fernanda W habló sobre su postura política lejos de las derechas e izquierdas - crédito @luisafernandaw/Instagram

“6. Creo que debemos fortalecer la salud pública. Porque una atención médica digna y de calidad no debería ser un privilegio, sino una posibilidad real para todos”, compartió la creadora de contenido en su carrusel.

Luisa Fernanda W habló sobre su postura política lejos de las derechas e izquierdas - crédito @luisafernandaw/Instagram

La influenciadora cerró su lista con una reflexión sobre la polarización política y la necesidad de promover espacios de diálogo entre personas con visiones diferentes.

“7. No me interesa pertenecer a ningún bando. Me interesa que las cosas funcionen, que las personas vivan mejor y que podamos tener conversaciones sin odiarnos por pensar diferente”, sentenció.

Luisa Fernanda W cerró su post con una reflexión que sintetizó su decisión de hablar sin temor al costo digital: “No me interesa convencer a nadie de pensar como yo. Nunca he creído que una posición política defina el corazón de alguien”.

Luisa Fernanda W habló sobre su postura política lejos de las derechas e izquierdas - crédito @luisafernandaw/Instagram