Gustavo Petro aceptó la renuncia de Carlos Carrillo en la Ungrd y nombró nuevo director encargado

La administración nacional resolvió la sucesión en la dirección de la Ungrd luego de la renuncia de Carrillo, designando a Cruz como responsable interino del organismo - crédito Ungrd

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aceptó la renuncia de Carlos Carrillo Arenas como director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

A través del Decreto 0584 de 2026, la Presidencia nombró a Rafael Enrique Cruz como director encargado, quien hasta este momento se desempeñaba como subdirector general de la entidad.

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La salida de Carrillo ocurre después de una suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación en política. Según el comunicado de la Ungrd, la decisión busca evitar afectar la prestación del servicio público y preservar la estabilidad institucional durante la transición. El exdirector manifestó su intención de asumir su defensa fuera del cargo y garantizar la continuidad de las acciones en curso en la entidad.

A través del Decreto 0584 de 2026, la Presidencia nombró a Rafael Enrique Cruz como director encargado - crédito Ungrd

Rafael Cruz, arquitecto de la Universidad de los Andes y magíster en Planeación Urbana y Regional, queda al frente de la Ungrd como encargado. Durante los dos años previos, ocupó la subdirección general, liderando procesos estratégicos de recuperación, reducción del riesgo y fortalecimiento institucional.

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La Ungrd señaló que la renuncia de Carrillo sucede en un contexto en el que la entidad enfrenta la posible llegada del fenómeno de El Niño, la temporada de ciclones tropicales y la ejecución del Plan de Recuperación Temprana en los territorios afectados por el frente frío.

La Ungrd informó que durante la administración de Carrillo, la entidad implementó un proceso de recuperación institucional enfocado en restablecer la confianza ciudadana y fortalecer la capacidad estatal para atender emergencias. Entre 2024 y 2026, la Ungrd detuvo giros irregulares por más de $600.000 millones que estaban comprometidos por la gestión anterior y logró recuperar $10.000 millones relacionados con el caso de los carrotanques.

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Los 80 carrotanques involucrados en el escándalo sobre la Ungrd fueron integrados al servicio en 22 departamentos y con cuatro entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Según la información oficial, esta medida permitió la entrega de más de 68 millones de litros de agua potable a más de dos millones de personas.

La Ungrd informó que durante la administración de Carrillo, la entidad implementó un proceso de recuperación institucional enfocado en restablecer la confianza ciudadana y fortalecer la capacidad estatal para atender emergencias - crédito Ungrd

La entidad señaló que en el área de búsqueda y rescate, Colombia cuenta con 22 equipos acreditados dentro del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la Ungrd. Desde 2022, se acreditaron y reacreditaron 15 grupos especializados, lo que representa el 70 % de los equipos del país. Además, el equipo USAR COL1 se consolidó como uno de los cuatro grupos de búsqueda y rescate avalados por Naciones Unidas en el continente.

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La Ungrd también informó sobre la ejecución del Proyecto de Protección Costera de Cartagena, que avanza con una inversión superior a $258.000 millones y un nivel de progreso cercano al 90 %, beneficiando a cerca de un millón de habitantes. En Providencia, la Ungrd culminó la remoción de más de 50.300 metros cúbicos de escombros tras el huracán Iota.

La administración entregó viviendas nuevas a las familias damnificadas por la avenida torrencial de 2020 en el barrio 23 de Enero de Cúcuta, con una inversión de $8.611 millones. También puso en marcha el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), la primera plataforma pública que centraliza información sobre riesgos, emergencias, inversiones, contratos y capacidades operativas.

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La Ungrd entregó los Centros Integrales de Gestión del Riesgo en Pasto y Puerto Carreño, habilitó un hospital de campaña en la Alta Guajira con capacidad para atender a más de 10.000 habitantes y avanzó en proyectos de recuperación, mitigación y reducción del riesgo en diferentes regiones.

La salida de Carlos Carrillo ocurre después de una suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación en política - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La Ungrd reconoció la labor de Carlos Carrillo Arenas durante su periodo al frente de la entidad y destacó el trabajo de los servidores públicos, contratistas, organismos operativos, autoridades territoriales y entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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