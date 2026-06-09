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Felipe Harman respondió con un irónico video a las denuncias de Abelardo de la Espriella sobre las elecciones: “Cójale la plata al tigre”

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) fue señalado por el aspirante presidencial de la derecha de presuntos intentos para favorecer electoralmente a Iván Cepeda y él se pronunció

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Lejos de responder con un comunicado formal, Felipe Harman optó por publicar un video en el que ironiza sobre los señalamientos de De la Espriella - crédito @harmanfelipe/X

La tensión de la carrera hacia la segunda vuelta presidencial escaló a nuevos niveles de confrontación y con particular ironía. El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, encendió el debate político al lanzar graves acusaciones contra exfuncionarios y figuras cercanas al Gobierno de Gustavo Petro. Según el aspirante, existiría una estrategia orientada a beneficiar de manera indebida la campaña de su contrincante directo en el balotaje, Iván Cepeda.

A través de sus canales oficiales, De la Espriella elevó el tono de la contienda con una afirmación que encendió las alarmas en el tablero electoral, el líder de Defensores por la Patria aseguró poseer reportes de agencias internacionales que comprometerían la transparencia del proceso en las regiones.

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“Hay tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos: Felipe Harman, Alexandra Pineda y Pinturita. Me acaba de confirmar ese dato una alta fuente del Gobierno de los Estados Unidos”, señaló el aspirante presidencial por medio de su cuenta en X.

Abelardo de la Espriella mencionó a Felipe Harman entre las personas que, según él, podrían intervenir irregularmente en el proceso electoral crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella mencionó a Felipe Harman entre las personas que, según él, podrían intervenir irregularmente en el proceso electoral crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La respuesta a estos señalamientos no tardó en llegar, aunque adoptó un cariz bastante alejado de los tradicionales y rígidos comunicados de prensa. Juan Felipe Harman, ingeniero civil y exalcalde de Villavicencio, que se desempeñó como director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), decidió encarar la situación de una forma peculiar.

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El video con el que Felipe Harman respondió a los señalamientos

Harman, reconocido por su gestión en la entrega de predios rurales durante el actual mandato y quien renunció a su cargo ejecutivo precisamente para volcar sus esfuerzos en el apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda, publicó un metraje en su cuenta de X que descolocó a sus críticos. Bajo el título de “Declaración pública”, el exfuncionario inició su intervención con una postura formal frente a la cámara.

“Frente a las graves denuncias del señor Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, es importante hacer un pronunciamiento público, teniendo en cuenta la seriedad de las acusaciones”, dice Harman en los primeros segundos del videoclip.

Felipe Harman respondió con ironía a las acusaciones de Abelardo de la Espriella - crédito @harmanfelipe/X
Felipe Harman respondió con ironía a las acusaciones de Abelardo de la Espriella - crédito @harmanfelipe/X

Sin embargo, el tono institucional se rompió abruptamente en la siguiente escena, porque la toma fija dio paso a una secuencia en la que se observa al exdirector de la ANT rodeado por una comunidad en medio de un ambiente festivo y de movilización popular. Lejos de mostrar preocupación por los señalamientos de supuesta compra de votos, Harman se integró a los ciudadanos saltando y uniéndose a una arenga política.

“Cójale la plata al tigre y vote por Cepeda. ¡Muévelo, muévelo! Cójale la plata al tigre y vote por Cepeda. ¡Rómpelo, rómpelo! Cójale la plata al tigre”, cantó efusivamente el exalto funcionario junto a ciudadanos de Buenaventura, donde compartió con otros activistas como Luis Gilberto Murillo.

Con esta llamativa pieza audiovisual, el exdirector de la ANT buscó restarle trascendencia a las afirmaciones de De la Espriella, apelando al sarcasmo en lugar de a los estrados judiciales. La actitud jocosa y desinteresada del ex alto funcionario evidenció que las advertencias de la campaña rival no modificaron su agenda de movilización en las regiones.

Felipe Harman intensificó su participación en actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Iván Cepeda - crédito @harmanfelipe/X
Felipe Harman intensificó su participación en actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Iván Cepeda - crédito @harmanfelipe/X

Por el contrario, el episodio dejó en claro que Harman planea ejercer el proselitismo político de manera abierta y sin cortapisas en esta recta final, la cual está programada para el domingo 21 de junio entre estos dos bandos extremos de derecha e izquierda; al dar un paso al costado en sus responsabilidades dentro del aparato estatal, el político llanero cuenta con la libertad legal para sumarse a las plazas públicas y respaldar las banderas del proyecto de Iván Cepeda.

Mientras la campaña de Abelardo de la Espriella insiste en blindar los comicios bajo la narrativa de supuestas irregularidades promovidas desde sectores afines al Ejecutivo, los alfiles del proyecto del aspirante del Pacto Histórico buscan contrarrestar las denuncias con muestras de activismo territorial y respuestas mediáticas poco ortodoxas.

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