Elecciones presidenciales: Registraduría confirmó que ya se están enviando los kits electorales al exterior para empezar la segunda vuelta

La Registraduría inició el envío de kits electorales al exterior para la segunda vuelta - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Registraduría inició este fin de semana (6 a 8 de junio) la impresión y el envío de los kits electorales al exterior para la segunda vuelta presidencial en Colombia, una operación contrarreloj que debe distribuir más de 41 millones de papeletas dentro y fuera del país en apenas dos semanas.

El universo de votantes habilitados asciende a 41.421.973 colombianos. De ellos, 40.007.312 podrán sufragar en el territorio nacional y 1.414.661 lo harán en el exterior, de acuerdo con los datos del texto fuente.

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La prioridad logística se concentró primero en los destinos internacionales más lejanos. Fuentes de la Registraduría confirmaron a El Tiempo que, tras la impresión de los primeros tarjetones, ya comenzó el despacho de material hacia el Reino Unido y algunas zonas de Asia.

“Primero se envían al exterior y los países más lejanos donde las políticas aduaneras tengan mayores trámites”, señalaron al interior de la autoridad electoral en el país.

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La Registraduría priorizó el envío de tarjetones al exterior y despachó primero material electoral hacia el Reino Unido y zonas de Asia - crédito EFE

La razón de esa secuencia es el tiempo disponible: solo hay dos semanas para reproducir y movilizar toda la logística electoral con una escala similar a la de la primera vuelta, pero con menos margen de preparación, según las fuentes de la Registraduría.

Durante esta semana debe enviarse el material a más de 3.000 mesas dispuestas fuera del país. Esa red está compuesta por 1.489 mesas para la votación anticipada durante la semana previa al 21 de junio y 2.181 para la jornada oficial de los comicios.

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La siguiente fase comenzará la próxima semana (del 15 al 20 de junio), cuando se espera el arranque de la entrega de kits electorales en todo el territorio nacional. La planeación prevé que en la semana previa queden repartidos los tarjetones, formularios y demás materiales en todos los puntos del país.

Para la elección presidencial de 2026 serán distribuidos más de 13.489 puestos en el territorio colombiano. Esa infraestructura será la base para la recepción del material una vez concluya el envío internacional.

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Los kits no incluyen solo tarjetones. También contienen formularios, formatos y los cubículos que usarán los ciudadanos para elegir a quien gobernará el país entre 2026 y 2030.

La Registraduría Nacional definió la semana de votación para los colombianos en el exterior en 2026

La Registraduría Nacional fijó que los colombianos en el exterior podrán votar en la segunda vuelta presidencial de 2026 entre el 25 y el 31 de mayo - crédito @Registraduria/X

La Registraduría Nacional fijó que los colombianos en el exterior podrán votar en la segunda vuelta presidencial de 2026 entre el 25 y el 31 de mayo, en consulados y secciones consulares habilitadas, de acuerdo con la entidad.

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Según la entidad, el esquema se extenderá varios días para facilitar la participación de quienes residen fuera del país, debido a sus dinámicas de movilidad y disponibilidad, que dificultan concentrar el voto en una sola jornada.

De acuerdo con la Registraduría, la votación se realizará del 25 al 31 de mayo de 2026, con horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.., hora local de cada país en el que se efectúen las elecciones. La entidad precisó que el domingo 31 de mayo también se habilitarán puestos de votación adscritos en el mismo horario.

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La organización del proceso se hará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para asegurar condiciones de seguridad, transparencia y acceso al voto, según la Registraduría.

La entidad electoral reiteró que el único documento válido para votar será la cédula de ciudadanía colombiana, en formato físico o digital mediante la aplicación oficial. No se aceptarán contraseñas, comprobantes de trámite, pasaportes ni otros documentos de identificación.

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La Registraduría recomendó verificar con anticipación el lugar de votación asignado, de acuerdo con la inscripción de la cédula, para evitar inconvenientes durante la jornada.

La Registraduría y la Procuraduría ratifican la prohibición de celulares y cámaras en los puestos de votación

La Registraduría y la Procuraduría reiteraron la prohibición de celulares y cámaras en los puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito Lina Gasca/Colprensa

La Registraduría y la Procuraduría reiteraron la prohibición de celulares y cámaras dentro de los puestos de votación de Colombia y el exterior durante la segunda vuelta presidencial, como una medida para prevenir delitos electorales.

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Según ambas entidades, la restricción aplica en especial en los cubículos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., con el objetivo de evitar conductas como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos.

De acuerdo con la Procuraduría, de forma excepcional podrán usar estos dispositivos los medios de comunicación debidamente identificados y los funcionarios del Ministerio Público designados para vigilancia electoral: Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y personerías.

El uso del celular por parte de los ciudadanos solo se permitirá para mostrar al jurado de votación la cédula de ciudadanía digital.

La Procuraduría precisó que, para testigos electorales acreditados y observadores autorizados, a partir de las 4:00 p. m. quedará habilitado el uso de celulares y de cámaras fotográficas o de video.