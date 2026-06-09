El presidente Gustavo Petro presidirá sesión clave de la ONU en Nueva York: así será su agenda política

El desplazamiento será del 9 al 11 de junio e incluirá la conducción de la delegación colombiana en la sede de Naciones Unidas, mientras el ministro de Hacienda quedará al frente del gobierno - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizará su tercer viaje a Estados Unidos en 2026 el 9 de junio. Su principal objetivo será presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York dedicada a la situación en Medio Oriente.

Entre el 9 y el 11 de junio de 2026, Gustavo Petro encabezará la delegación colombiana en la sede de la ONU.

La agenda incluye la presidencia de la sesión sobre Medio Oriente el 10 de junio, la participación en reuniones sobre Mujer, Paz y Seguridad (liderada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio) y sobre Niñez y Conflicto (a cargo de la embajadora Leonor Zalabata).

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La sesión sobre Oriente Medio será la actividad principal del viaje, informó Cambio.

En esa ocasión, Petro abordará temas como la paz mundial y el respeto al derecho internacional. Se celebrarán dos reuniones adicionales, el 17 y el 24 de junio, centradas en temas de género y niñez, respectivamente, aunque el presidente solo presidirá la primera.

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La delegación de funciones durante la ausencia de Petro

Durante la ausencia del presidente Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, será presidente encargado, según el decreto 0575 del cuatro de junio de 2026.

Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, tendrá el cargo de las funciones presidenciales mientras que Gustavo petro estará en Nueva York - crédito Luisa González/REUTERS

Ávila pertenece a Colombia Humana, parte de la coalición Pacto Histórico, como exige la ley colombiana para este tipo de reemplazos, según conoció Cambio. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia y posee más de 30 años de experiencia profesional en sectores como vivienda social y economía solidaria.

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La delegación temporal de funciones quedará a cargo del Ejecutivo colombiano. Durante los tres días de ausencia de Gustavo Petro, Ávila será responsable de atender los asuntos de la administración mientras el presidente cumple con sus compromisos en el exterior.

Por otro lado, es posible que Petro se reúna con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante la cumbre Dignidad en Democracia prevista para el 12 de junio. Sin embargo, la proximidad con la fecha de regreso del presidente hace incierta la realización de este encuentro.

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El viaje sucede en un contexto de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, acentuado por el apoyo de Donald Trump al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

La desaprobación de Gustavo Petro sube al 61% en junio de 2026, según CB Global Data

La imagen del presidente Gustavo Petro volvió a caer en junio de 2026: su desaprobación llegó al 61,0%, mientras su favorabilidad quedó en 36,5%, según el informe regional de CB Global Data, un resultado que lo ubica en la parte baja del ranking latinoamericano en medio del proceso electoral presidencial en Colombia.

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En junio de 2026, el 61% de los colombianos desaprueba la gestión de Gustavo Petro, mientras que solo un 36,5% mantiene una percepción favorable - crédito CB Global

El estudio, de acuerdo con CB Global Data, situó a Petro en el puesto 14 entre 18 mandatarios de América Latina. La medición se hizo entre el 2 y el 7 de junio de 2026 sobre una muestra regional de 40.517 encuestados, incluidos 2.612 casos en Colombia.

La distancia entre respaldo y rechazo fue de casi 25 puntos porcentuales, según CB Global Data. Ese diferencial expresa que más de seis de cada 10 consultados en Colombia evaluaron de forma negativa la gestión y la figura del jefe de Estado.

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El deterioro no fue aislado. De acuerdo con la medición anterior de CB Global Data, realizada en mayo de 2026, la aprobación de Petro era de 40,0%, de modo que en un mes perdió 3,5 puntos porcentuales de imagen positiva.

Ese dato responde de forma directa al núcleo del sondeo: en junio de 2026, el presidente colombiano tenía más rechazo que apoyo y quedó entre los mandatarios peor valorados de la región, según el informe regional de la consultora.

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La clasificación general de CB Global Data mostró a Petro lejos de los presidentes con mejor valoración. Según el informe, el salvadoreño Nayib Bukele encabezó el ranking con 69,1% de aprobación y la mexicana Claudia Sheinbaum ocupó el segundo lugar con 65,5%.

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En el extremo inferior de la tabla, de acuerdo con CB Global Data, aparecieron Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 33,1%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 29,5%, y José María Balcázar, de Perú, con 18,2%, el registro más bajo entre los 18 mandatarios evaluados.

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La posición de Petro lo dejó dentro del grupo de líderes con peor balance de favorabilidad en América Latina, según el informe. El sondeo describió así un retroceso simultáneo en la percepción interna sobre su gobierno y en su ubicación comparada frente a otros presidentes de la región.