Defensa de la familia de Yulixa Toloza pidió investigar a sus amigas: revelan nuevas hipótesis sobre su muerte

Caso Yulixa Toloza dio un giro: representación legal solicitó indagar el actuar de personas cercanas a la víctima - crédito @yulixa.toloza/X

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que falleció el pasado 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, continúa avanzando y ahora podría involucrar a personas cercanas a la víctima.

La defensa de la familia reveló que solicitó a las autoridades examinar la actuación de algunas amigas de la joven, al considerar que sus decisiones posteriores a la intervención médica deben ser objeto de análisis dentro del proceso judicial.

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Las nuevas revelaciones fueron dadas a conocer por Carolina Cardona, directora de la Fundación Gab Social Internacional, organización que asumió la representación legal de la familia de Yulixa luego de recibir el poder otorgado por su madre, Nubia Tolosa, pues la mujer viajó desde Arauca hasta Bogotá para acompañar las diligencias relacionadas con la investigación y recuperar algunas pertenencias de su hija.

Según explicó Cardona en entrevista con Alerta Bogotá, el equipo jurídico ya sostuvo reuniones con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de conocer el avance de las pesquisas y las acciones que actualmente adelanta el ente investigador.

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La defensa de la familia de Yulixa Toloza pide investigar a amigas por una posible omisión de socorro - crédito @diamondsalonsnails /Instagram

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la petición formal realizada por la defensa para que se determine si existió una posible omisión de socorro por parte de algunas personas que acompañaban a Yulixa cuando comenzó a presentar complicaciones de salud después del procedimiento estético.

De acuerdo con la representante de la familia, las autoridades deben establecer si las decisiones tomadas en ese momento pudieron influir en el desenlace fatal del caso.

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“Si yo veo a mi amiga en unas condiciones de estas, lo mínimo que debo hacer es trasladarla en una ambulancia o llamar a una unidad de emergencia. El hecho de haberla dejado ahí ayudó o, de alguna forma, favoreció el hecho de que Yulixa falleciera”, manifestó Cardona durante la entrevista radial.

Mientras se exploran estas nuevas líneas investigativas, la Fiscalía también continúa trabajando en la judicialización de otros presuntos implicados. Según indicó la directora de la fundación, actualmente existen dos personas capturadas en Venezuela relacionadas con este caso; sin embargo, todavía no ha sido posible concretar su traslado a Colombia.

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La familia de Yulixa Toloza alista una demanda contra el Estado por presuntas fallas de control a centros estéticos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Hay 2 capturas que se realizaron en Venezuela. Sin embargo, no se ha logrado que esas personas las envíen hacia Bogotá o hacia Colombia, ya que el gobierno de allá alega que debe proteger a sus connacionales”, explicó Cardona.

La representante legal aseguró que las autoridades colombianas mantienen gestiones de cooperación internacional para encontrar mecanismos jurídicos que permitan que estas personas comparezcan ante la justicia colombiana. Asimismo, confirmó que existe una orden de captura pendiente contra un ciudadano cubano que ya habría sido identificado por los investigadores y cuya ubicación es clave para esclarecer lo sucedido.

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A medida que avancen las capturas y se desarrollen las audiencias judiciales, la defensa espera que se establezca con precisión el grado de participación que habría tenido cada una de las personas involucradas en los hechos que rodearon la muerte de Yulixa Toloza.

Otro elemento que ahora forma parte del expediente está relacionado con la presunta desaparición de bienes pertenecientes a la víctima. Según Cardona, la familia reportó la ausencia de dinero que Yulixa guardaba en alcancías, así como de varias joyas que se encontraban en su vivienda, razón por la que solicitaron que estos hechos también sean investigados.

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El caso Yulixa suma una pista sobre omisión de socorro - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

En cuanto a los delitos que podrían configurarse dentro del proceso, la directora de la Fundación Gab Social Internacional señaló que los capturados enfrentan investigaciones por conductas como homicidio, desaparición forzada, favorecimiento, ocultamiento, alteración y destrucción de elementos materiales probatorios y omisión de socorro.

Sin embargo, aclaró que será durante el desarrollo del proceso penal cuando las autoridades determinen las responsabilidades individuales y los cargos que eventualmente deberán enfrentar cada uno de los implicados.

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Paralelamente, la familia de Yulixa prepara nuevas acciones legales que podrían extender el alcance del caso más allá de las responsabilidades individuales. Entre estas medidas figura una posible demanda contra el Estado colombiano, al considerar que pudo haber existido una falta de control y supervisión sobre este tipo de establecimientos donde se realizan procedimientos estéticos.

“Si esta entidad mantuviera o estuviera bajo la supervisión del Estado y contara con todas las herramientas, esto no hubiera pasado”, afirmó Cardona.

La representante explicó que esta acción judicial buscaría establecer si hubo fallas en las labores de inspección, vigilancia y control que corresponden a las entidades encargadas de supervisar el funcionamiento de estos centros.

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