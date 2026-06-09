Colombia

Críticas contra la Dimayor por la presencia de Nelson Velásquez en la final del fútbol colombiano: “La sanción no siempre es judicial”

El presidente del Concejo de Medellín recordó que el artista se presentó sin permiso ante criminales en la cárcel de Itagüí

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Nelson Velásquez - Cárcel de Itagüí
La concejala Claudia Carrasquilla fue quien denunció la presencia de Velásquez en el centro carcelario - crédito @claudiacarrasq/X

En la noche del 8 de junio, Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay en Colombia tras perder 1-0 ante Atlético Nacional en Medellín y conservar la diferencia del 3-0 que se registró en el partido de ida.

La previa del partido estuvo ambientada por el cantautor Nelson Velásquez, que interpretó algunos de sus sencillos para los fanáticos del club Verdolaga que estaban en el estadio Atanasio Girardot.

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Además, el cantante fue entrevistado en WinSports para hablar de su fanatismo por Atlético Nacional y los jugadores que más seguía del club antioqueño, lo que no fue bien recibido por todos en la capital antioqueña.

Concejal de Medellín arremetió contra Nelson Velásquez

Nelson Velásquez - fútbol colombiano
El cabildante cuestionó que el artista hubiera sido entrevistado a pesar de la polémica - crédito @alejodebedout/X

En su cuenta de X, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, recordó que el 8 de abril Velásquez protagonizó un escándalo nacional por presentarse ante los cabecillas de las estructuras criminales que están negociando la paz con el Gobierno nacional sin ningún tipo de aprobación del Inpec.

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El cabildante resumió los detalles que se conocieron de la celebración que se registró en la cárcel de Itagüí y el dinero que le habrían pagado al artista, que hasta el momento no se ha pronunciado por ese hecho.

“Indignante Hace apenas unas semanas, Nelson Velásquez estaba cantándoles en la cárcel de Itagüí a algunos de los peores criminales del Valle de Aburrá, sin permiso de las autoridades, entrando mujeres y trago. Un espectáculo que, según las autoridades, habría costado más de $100 millones provenientes de rentas ilegales ligadas al narcotráfico y la extorsión. Hoy, lo anuncian como invitado especial para cantar en la final del fútbol colombiano y lo presenta en cadena nacional como si fuera un héroe”, escribió Alejandro de Bedout.

Alejandro de Bedout en X
El cabildante cuestionó a la Dimayor por permitir que Velásquez se presentara en la final del fútbol colombiano - crédito @alejodebedout/X

Para el cabildante, lo registrado en la final del fútbol colombiano es lamentable y cuestionó a la Dimayor por permitir que una figura que ha estado cerca, de alguna forma, con criminales en la región, haya sido el artista principal del partido más importante del primer semestre en el fútbol colombiano.

“Mientras millones de colombianos luchan honradamente por salir adelante, terminamos premiando y normalizando todo lo contrario. ¿Qué mensaje le estamos enviando al país? La sanción no siempre es judicial. También existe la sanción social. Colombia no puede normalizar que quienes se benefician del dinero y los aplausos de estructuras criminales terminen convertidos en invitados de honor de los eventos más importantes del deporte nacional. Tantos jóvenes talentosos y a la Dimayor solo se le ocurrió contratar a este personaje. Muy mal", puntualizó el concejal.

Nelson Velásquez - Cárcel de Itagüí
El representante de Nelson Velásquez afirmó que no sabian que se trataba de una fiesta sin autorización - crédito @claudiacarrasq/X/@alejodebedout/X

Cabe recordar que, en diálogo con El Tiempo, Álex Eduardo Díaz, representante de Nelson Velásquez, indicó que fueron contactados para presentarse en el centro de reclusión sin saber que se trataba de una fiesta no aprobada por el Inpec. Díaz aseguró que en todo momento su cliente pensó que se trataba de una actividad aprobada por el Inpec, puesto que no tuvo ningún tipo de inconveniente para ingresar a la prisión.

“Nosotros nos vinimos a enterar por lo que están diciendo los medios de que no era una actividad del Inpec. Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso, pero nosotros no somos los encargados de revisar eso. Eso no fue un concierto como dicen, sino algunas canciones. No quiero meter a nadie más en esto, pero es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos en discotecas. Yo no entré a la cárcel; para esa actividad estaba en Valledupar, entonces no tengo claro cuánto se pagó“, fue como se justificó el representante de Nelson Velásquez en ese momento.

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