Creadora de contenido española contó lo “incómodo” que le resultan los empaques en bolsa de Colombia: “Necesito tener jarritas para todo”

La creadora de contenido española Paula Díaz generó debate en redes sociales al exponer lo que considera una particularidad del consumo diario en Colombia: la mayoría de los alimentos básicos, desde la leche hasta el cacao en polvo, se venden en bolsas o sachets, un sistema que difiere radicalmente de los envases rígidos habituales en Europa - crédito paulasgh / TikTok

Las diferencias en el empaque de alimentos en Colombia sorprenden a quienes llegan de otras regiones, especialmente a quienes están acostumbrados a formatos como Tetra Pak o botellas.

Es el caso de la creadora de contenido española Paula Díaz, que compartió en TikTok su experiencia sobre este sistema, calificándolo de peculiar y reconociendo sus ventajas y desventajas.

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“Hay una cosa de Colombia que yo no sé si me gusta o no. Tiene su lado bueno y su lado malo. Y en España no se ve. Yo soy española, por si acaso, pero viviendo en Colombia, claro. Todo está en bolsas, todo”, explicó Díaz, señalando que incluso productos como la leche, el ketchup “que aquí le llaman salsa de tomate”, la mayonesa y la leche condensada suelen venderse en bolsas o sachets.

Para Díaz, la manipulación de estos envases implica ciertas complicaciones: “Tienes que tener una jarrita de estas en casa, porque si no, no tienes cómo guardarla luego. Si la dejas un poco tirada así de lado, se te cae”. Las bolsas, según su relato, tampoco garantizan un cierre hermético tras abrirse.

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Una de las cuestiones que más le llamó la atención fue encontrar productos como el cacao en polvo en este tipo de empaques: “Cogí un bote de yogur vacío y yo lo tengo aquí, porque si no se me hace superincómodo”. La española concluyó: “A nivel reciclaje, pues ya no sé. Pero bueno, es una cosa a la que te acostumbras cuando llegas aquí”.