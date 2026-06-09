Claudia López y Vicky Dávila se enfrentaron en redes sociales por posible apoyo de la exalcaldesa a la campaña de Iván Cepeda

La posible adhesión de Claudia López a la campaña de Iván Cepeda desató un debate político en redes sociales a días de la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, las redes sociales se convirtieron en escenario de debate político tras la posible adhesión de Claudia López a la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

La exalcaldesa de Bogotá, reconocida por su postura progresista y por su apoyo anterior a Gustavo Petro, dejó entrever su respaldo al progresismo, lo que generó intensas reacciones, especialmente desde el sector opositor y de figuras como la periodista Vicky Dávila.

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López, que en 2022 acompañó abiertamente la candidatura de Petro, reiteró su línea política y, en esta oportunidad, su respaldo se dirige hacia Cepeda, principal exponente de las banderas de izquierda en la contienda. La posible llegada de la exmandataria capitalina a la campaña del Pacto Histórico fue blanco de críticas de Dávila, que no logró ni avanzar ni a la primera vuelta tras perder la consulta presidencial de La Gran Consulta por Colombia frente a Paloma Valencia.

Intercambio de mensajes y críticas en X

El cruce de declaraciones inició cuando Dávila publicó en X: “Como lo dije, Claudia ‘Camaleona’ López terminó con Cepeda. Tanto show para hacer lo que se sabía. Es una politiquera profesional, lo único que pareciera estar haciendo, es ‘negociando’”. La crítica surgió después de que López respondiera a Cepeda públicamente sobre el rumbo del progresismo:

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Claudia López pidió a Iván Cepeda que asuma el liderazgo de su campaña y explique qué errores propone corregir y qué aciertos busca profundizar mediante un Acuerdo Nacional - crédito Claudia López/X

“Iván, valoro este mensaje y que se haya desmontado la iniciativa del comité promotor de la Constituyente. Esta semana me ha dejado claro que se mantendrá una disonancia ruidosa e inevitable entre tus posturas y las del Presidente. Él piensa en su futuro como expresidente. Tú debes asumir el liderazgo propio de tu campaña y del futuro del país. Sería útil que nos contaras públicamente cuáles errores y cómo propones corregirlos y cuáles aciertos propones profundizar mediante el Acuerdo Nacional que has propuesto”.

Cepeda había publicado: “Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco. Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años. Nuestra tarea es, de manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien. Mi disposición al diálogo no es formal. Estoy presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que nos unifiquen como país y nación”.

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Respuesta directa de Claudia López a Vicky Dávila

Vicky Dávila criticó en X el eventual apoyo de Claudia López a Iván Cepeda y la acusó de negociar su posición política - crédito Vicky Dávila/X

El debate escaló cuando Dávila volvió a referirse a López el 9 de junio, escribiendo: “Claudia, ‘Camaleona’, López, en breve estará con Iván Cepeda. El ‘buen hijo’ regresa a casa”. La respuesta de López fue inmediata y contundente: “Yo siempre he sido una mujer progresista, desde líder estudiantil hasta alcaldesa y candidata. Tú eres una bodeguera a sueldo del que más dé… de periodista a candidata, de gritar en llanto que apoyabas a Paloma a traicionar su consulta y pasarte al bando abelardista… a mendigar que te paguen algo como ‘periodista’… Y así… Por la plata, baila…”.

A las críticas de Dávila se sumaron las de otros sectores políticos. El exsenador Rodrigo Lara también calificó la postura de López como una “camaleónica voltereta”, aunque la exalcaldesa no le respondió directamente. Sin embargo, sí compartió el comentario de un seguidor que cuestionó a Lara y defendió la coherencia de López: “¿Voltereta de qué? ¿Alguna vez dijo @ClaudiaLopez que apoyaría a De la Espriella? Voltereta la suya terminando del mismo lado que los asesinos de su padre. Atembado”.

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Rodrigo Lara también cuestionó la postura de Claudia López y la calificó como una "camaleónica voltereta" en medio de la discusión por la segunda vuelta en Colombia - crédito Rodrigo Lara/X

El debate sobre el apoyo de López se da mientras Colombia espera una declaración oficial sobre su respaldo a Iván Cepeda para la segunda vuelta. La exalcaldesa ha reiterado, en distintas ocasiones, que no apoyará a Abelardo De La Espriella, a quien ha calificado como “marioneta del trumpismo” y “defensor de la mafia”.

En X, López escribió: “El therian de papel está aculillado. Me puso una denuncia para silenciarme. Teníamos citación mañana, pero la mandó aplazar. Tiro la piedra y escondió la mano. No nos va a asustar. El asustado es él. La lección de Perú es clara: la pelea es votando y cada voto cuenta. A votar”.

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