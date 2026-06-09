Colombia

Centro Democrático se despachó contra Iván Cepeda por no querer debatir junto con su fórmula vicepresidencial: “Esconder y abandonar”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella retó a su contendiente a un debate junto con sus coequiperos, pero el aspirante de la izquierda aseguró que solo deben estar los candidatos a la presidencia, porque así se ha hecho históricamente

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El Centro Democrático señaló a Iván Cepeda de querer silenciar a la oposición - crédito Luisa González/Reuters y @CeDemocratico/X
El Centro Democrático criticó a Iván Cepeda y por asegurar que Abelardo de la Espriella quiere esconderse detrás de su fórmula vicepresidencial - crédito Luisa González/Reuters y @CeDemocratico/X

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) siguen sin acordar una fecha y un lugar para debatir antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (21 de junio de 2026). El aspirante de la izquierda ya nombró a dos compromisarios para que se establezcan las reglas del encuentro y exigió a su contendiente hacer lo propio.

De la Espriella, por su parte, quiere un debate que incluya a sus fórmulas vicepresidenciales. En su caso, esa persona es el economista y exministro de Hacienda José Manuel Restrepo; en el de Cepeda, la exconsejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) Aida Quilcué. Sin embargo, el aspirante del Pacto Histórico rechazó esa idea.

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De la Espriella, deje de ocultarse detrás de Restrepo, su fórmula vicepresidencial. El debate es entre usted y yo. Los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros”, indicó el candidato presidencial en su cuenta de X.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda rechazó la idea de debatir junto con las fórmulas vicepresidenciales - crédito @IvanCepedaCast/X

Según explicó, los debates de este tipo siempre han sido entre los candidatos a la Presidencia y no han incluido a sus coequiperos, puesto que no son precisamente las personas que tendrán en sus manos la conducción de la Nación. En ese sentido, considera que el deber de los aspirantes presidenciales es exponer sus propuestas y decisiones, sin que eso implique la participación de sus fórmulas en los encuentros.

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Lo espero en el debate. Frente al país, frente a los ciudadanos y frente a la historia”, añadió.

El partido Centro Democrático criticó la postura de Iván Cepeda y lo señaló de querer esconder a su fórmula vicepresidencial, evitando que esté presente en algún debate con él. Afirmó que ese escenario de presunto abandono de las fórmulas vicepresidenciales no es nuevo y apuntó directamente mandatario al Gustavo Petro, que ha estado acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez desde la campaña de 2022.

Qué cinismo el de Cepeda. Petro usó a Francia Márquez para ganarse votos y sectores. Apenas llegó al poder, la apartó y la ignoró. Ahora Cepeda habla de no esconderse detrás de la fórmula vicepresidencial. El que sabe de esconder y abandonar fórmulas es el petrismo”, aseveró la colectividad.

El partido Centro Democrático señaló al petrismo de esconder y abandonar a sus fórmulas vicepresidenciales - crédito @CeDemocratico/X
El partido Centro Democrático señaló al petrismo de esconder y abandonar a sus fórmulas vicepresidenciales - crédito @CeDemocratico/X

Francia Márquez pasó de ser una figura muy visible en los inicios del Gobierno Petro, a tomar una posición más secundaria y, al parecer, alejada del mandatario. En varias oportunidades, la vicepresidenta ha cuestionado la manera como se toman las decisiones en la administración y el trato que ha recibido siendo parte de ella.

En un acto conmemorativo por los 174 años de la abolición de la esclavitud, llevado a cabo el 21 de mayo de 2025 en Cali (Valle del Cauca), por ejemplo, la funcionaria, que fungió como ministra de Igualdad y Equidad, aseguró que ha tenido serias dificultades para cumplir con sus responsabilidades como vicepresidenta de Colombia, debido a un racismo estructural que descubrió en el mismo Gobierno.

La vicepresidenta Francia Márquez denunció racismo en el Gobierno Petor - crédito Luisa Gonzázlez/Reuters
La vicepresidenta Francia Márquez denunció racismo en el Gobierno Petor - crédito Luisa Gonzázlez/Reuters

No ha sido fácil mi tarea aquí como vicepresidenta. No ha sido una tarea fácil gobernar en un país que tiene un estado racial, con un Gobierno que también practica el racismo y el patriarcado”, dijo Márquez en su momento.

La respuesta de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda

El candidato presidencial De la Espriella también reaccionó a las declaraciones del aspirante de la izquierda. Cuestionó el hecho de que se rehúse a debatir junto con su fórmula vicepresidencial y aseguró que, por su parte, está preparado para exponer sus ideas de la mano con José Manuel Restrepo.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
En su respuesta a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella defendió su disposición a debatir - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, propuso que sean los mismos medios de comunicación los que establezcan las reglas del debate y lo organicen, para que así todos tengan que ajustarse a esos requerimientos.

Aquí estoy, listo para el debate. Que los medios de comunicación lo organicen, lo convoquen, pongan las reglas, y ahí estaremos José Manuel y yo.¿Por qué quieres esconder a tu fórmula? ¿Ya no te es funcional?”, escribió el candidato en X.

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