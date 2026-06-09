Colombia

Dinero para copas menstruales, toallas reutilizables y tampones: estos son los subsidios que ofrecen las cajas de compensación y cómo obtenerlos

El apoyo económico permite cubrir parte del gasto en toallas higiénicas, tampones, copas y otros elementos de aseo, mediante programas con entrega de kits, bonos por categoría y solicitudes digitales

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Mujer con dolor de cólicos menstruales sentada en un sofá, con las manos sobre el abdomen. Una mesa a su lado exhibe toallas higiénicas, tampones y copas menstruales.
Confa entrega kits de gestión menstrual con copa menstrual y toallas reutilizables para afiliados y beneficiarios de las categorías A y B - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El costo de los productos para la gestión menstrual se convierte en un desafío económico adicional para muchas mujeres en Colombia.

Ante esta realidad, tres cajas de compensación en el país han implementado subsidios especiales que alivian parte de este gasto recurrente. La iniciativa se extiende a copas menstruales, toallas reutilizables, tampones y otros insumos, brindando alternativas sostenibles y de calidad.

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En el caso concreto de Confa, el programa ‘Menstruación sin Reglas’ ha entregado hasta ahora 592 subsidios, con una marcada preferencia de afiliadas en la categoría A, quienes representan el 89% de las beneficiarias.

Los datos de la entidad muestran que el rango de edad más frecuente entre las solicitantes es el de 30 a 39 años, seguido por el grupo de 18 a 29 años. El promedio mensual actual alcanza las 148 mujeres beneficiadas.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa Menstruación sin Reglas de Confa ya entregó 592 subsidios y el 89% correspondió a afiliadas de la categoría A - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El acceso a estos subsidios está dirigido a afiliadas y beneficiarias de las categorías A y B. Los kits de gestión menstrual incluyen una copa de silicona hipoalergénica y toallas de tela reutilizables.

Para obtenerlos, las interesadas pueden acudir a las sedes de Confa en Manizales —ubicadas en la 50 y en San Marcel— o en las oficinas de la caja en otros municipios, donde también se proporciona orientación personalizada. El valor a pagar varía según la categoría: 12.000 pesos para la A y 37.000 pesos para la B.

Las mujeres que quieran acceder a estos subsidios deben saber que la afiliación activa a la caja correspondiente es el requisito inicial. Por ejemplo, las usuarias de Comfarma pueden tramitar el beneficio desde la web oficial, eligiendo el producto, ingresando su número de identificación y generando un bono personalizado en PDF.

Este bono contiene el monto del subsidio, el nombre, la tarifa y los datos de los proveedores. El siguiente paso es contactar al proveedor elegido y presentar el bono para retirar el producto.

Toallas higiénicas-Colombia-25-03-2021
En Confa, el grupo de 30 a 39 años concentra el 35% de la demanda del subsidio de menstruación y la entidad registra un promedio mensual de 148 beneficiarias - crédito Camila Díaz/Colprensa

La cuantía del subsidio en Comfarma depende del tipo de producto y la categoría de afiliación. Para copas y discos menstruales, el monto es de 38.000 pesos en la categoría A y 25.000 en la B. Los calzones absorbentes cuentan con subsidios de 44.000 y 31.000 pesos, mientras que las toallas reutilizables tienen valores de 46.000 y 33.000. Afiliadas en categoría C acceden a descuentos en comercios aliados, como Quidarte, WAM y UVA.

Pasos para solicitar el subsidio en Comfaboy

El proceso en Comfaboy comienza accediendo a la plataforma digital, donde se debe seleccionar la opción de compra, escoger el paquete deseado e iniciar sesión. Si la usuaria no cuenta con usuario, es necesario crear uno, completar la información requerida y guardar la contraseña. Una vez dentro, se solicita el paquete de gestión menstrual y se sigue el procedimiento para finalizar la adquisición.

El programa de subsidios de las cajas de compensación permite a las mujeres afiliadas seleccionar productos de gestión menstrual de acuerdo a sus necesidades y categoría de afiliación. El trámite se realiza en línea, generando un bono que se presenta ante los proveedores para recibir los productos seleccionados, lo que contribuye a reducir el gasto mensual y facilita el acceso a soluciones sostenibles de higiene femenina.

Situación actual en Colombia

La reciente radiografía estadística del Dane expuso una realidad persistente: el acceso a baños limpios y privados sigue siendo una limitación clave para millones de mujeres en Colombia. El 7,9% de las mujeres encuestadas reconoció haber enfrentado obstáculos para disponer de un baño adecuado durante la menstruación, una problemática que se intensifica en ciudades como Cali, Tunja, Ibagué y Bogotá, donde la proporción supera el 13%.

Ilustración en acuarela del mapa de Colombia, predominando tonos rojos, azules y morados. Incluye flores, un camino sinuoso y figuras humanas.
Las tarifas del subsidio de menstruación en Confa son de $12.000 para la categoría A y de $37.000 para la categoría B - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las dificultades para acceder a un baño adecuado durante el periodo menstrual afectan la vida cotidiana de muchas mujeres y niñas en Colombia. En las grandes ciudades, más del 13% de las encuestadas reportó problemas para encontrar instalaciones sanitarias seguras y limpias en momentos críticos, lo que revela una brecha sanitaria que impacta directamente en la salud y el bienestar.

La situación se agrava en las áreas rurales, donde la falta de infraestructuras básicas se convierte en un obstáculo estructural. Un estudio de Unicef aportó una cifra contundente: el 62% de las niñas encuestadas en el país faltó al menos un día al colegio por motivos vinculados a la menstruación. El dato revela que la ausencia de condiciones dignas para la gestión menstrual no solo afecta la salud, sino que también limita el acceso a la educación.

Las consecuencias de esta problemática son múltiples. En el entorno escolar, la imposibilidad de acceder a instalaciones adecuadas fomenta el ausentismo, mientras que en el ámbito doméstico la carencia de agua limpia y baños privados refuerza la vulnerabilidad de niñas y adolescentes.

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