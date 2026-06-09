Investigan posible maltrato infantil de una niña de 4 años en Sibaté: el padrastro sería el presunto agresor

El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez informó que la Policía trasladó a la menor a un centro asistencial para atención médica - crédito Policía

La comunidad en el municipio de Sibaté (Cundinamarca) se encuentra consternada y permanece en alerta tras la denuncia de un presunto caso de maltrato infantil.

Un video que circuló ampliamente en redes sociales captó el momento en el que una menor de cuatro años fue agredida por un hombre, identificado de manera preliminar como Winder Alexis Moreno Sánchez, presuntamente su padrastro.

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El caso salió a la luz el sábado 6 de junio, cuando distintos registros, grabados a plena luz del día, mostraron la agresión. Según las autoridades, el hombre habría golpeado y amenazado a la niña durante siete minutos y usó como pretexto la enseñanza de números.

La reacción violenta se produjo al ver que la menor no comprendía las indicaciones, lo que derivó en insultos y golpes repetidos.

Las autoridades intervinieron rápidamente después de conocer la denuncia. La menor fue trasladada de inmediato por la Policía a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

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Las grabaciones indican que la agresión física y psicológica contra la niña se extendió durante siete minutos - crédito Colombia Oscura/X

De acuerdo con el coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha: “La Policía Nacional rechaza cualquier tipo de violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. En el municipio de Sibaté, el pasado 6 de junio, conocimos en compañía de la Comisaría de Familia y la trabajadora social un caso donde se involucra una menor de cuatro años y su progenitora”.

El oficial continuó diciendo que “esta menor, a manos de la pareja sentimental de la progenitora, sufrió unas lesiones que ocasionaron que inmediatamente la policía la trasladara a un centro asistencial para su atención médica”.

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De esta manera, el coronel Gómez señaló que “posterior a ello, se restablecen sus derechos y es dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todas las capacidades operativas y judiciales de la Policía Nacional están enfocadas en lograr la ubicación de esta persona responsable de estas lesiones”.

La investigación apunta al padrastro de la menor como presunto responsable del caso de maltrato infantil en Cundinamarca - crédito Colombia Oscura/X

Actualmente, la prioridad de las autoridades es localizar al presunto responsable. Se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información relevante sobre el paradero del individuo, instando a comunicarse a la línea de emergencia o acudir a la estación policial más cercana.

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Mientras avanza la investigación, la Policía y el ICBF mantienen vigilancia sobre el estado de la menor y coordinan acciones para prevenir nuevos episodios de violencia infantil en la región. La difusión de los videos jugó un papel clave para activar el protocolo de protección y atención temprana.

Las autoridades reiteran la necesidad de que la población denuncie cualquier sospecha de maltrato infantil. El compromiso ciudadano es fundamental para frenar este tipo de situaciones y permitir que los menores reciban una protección efectiva y oportuna.

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Violencia infantil y adolescente en Bogotá

Los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Bogotá continúan en niveles que generan alerta entre autoridades y ciudadanos.

Según el reporte más reciente presentado en el Concejo de la ciudad, los registros de agresión física, abuso intrafamiliar y delitos sexuales no muestran señales de descenso, lo que mantiene la preocupación en el ámbito local.

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La Secretaría Distrital de Salud reveló, a través de los concejales Samir Bedoya y Fabián Puentes, que el fenómeno de la violencia infantil no solo permanece estable, sino que exhibe patrones claros según el territorio y el género de las víctimas. Estos hallazgos subrayan la necesidad de revisar con urgencia las estrategias de prevención y atención desplegadas hasta ahora.

Al exponer los datos ante el Concejo, los representantes de los partidos Mira y Centro Democrático advirtieron que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente.

En palabras del concejal Andrés Barrios, la ciudad enfrenta una de las situaciones “más preocupantes de los últimos años” en materia de derechos y protección de la niñez, al tiempo que se observa un incremento de suicidios infantiles y una continuidad de la violencia intrafamiliar.

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El análisis de los concejales apunta a que la capital del país no ha logrado priorizar de manera efectiva la protección de sus menores, en parte por la coexistencia de otros riesgos graves para la infancia y la adolescencia. Este panorama, según los voceros, exige mayores esfuerzos y recursos para fortalecer los sistemas de prevención y respuesta.