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Gobierno delimitó el páramo Cruz Verde–Sumapaz tras una década de trámites: blindó más de 314.000 hectáreas

La nueva resolución reconoce actividades agropecuarias, prohíbe la minería y la explotación de hidrocarburos

El complejo Cruz Verde–Sumapaz abastece de agua a millones de colombianos y es hogar del 20 % de la flora de páramo registrada en el país - crédito Secretaría de ambiente de Bogotá
El complejo Cruz Verde–Sumapaz abastece de agua a millones de colombianos y es hogar del 20 % de la flora de páramo registrada en el país - crédito Secretaría de ambiente de Bogotá
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El Gobierno nacional oficializó la delimitación participativa de 314.706 hectáreas en el complejo de páramos Cruz Verde–Sumapaz, otorgando validez jurídica a una resolución que involucra territorios de 25 municipios de Cundinamarca, Meta y Huila, junto a siete localidades de Bogotá.

La Resolución 0960 de 2026, firmada por la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, responde al mandato de la Sentencia T‑361 de 2017 de la Corte Constitucional y el fallo del Juzgado 40, “otorgando plena validez jurídica a la delimitación y garantizando que las autoridades ambientales avancen en la formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental dentro de los plazos definidos”, según recoge el documento.

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Alcance territorial y régimen de uso

La delimitación protege territorios de: Arbeláez, Cabrera, Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, La Calera, Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha, Ubaque, Une y Venecia, en Cundinamarca; Colombia, en Huila; Acacías, Cubarral, El Castillo, Guamal, Lejanías, Mesetas y Uribe, en Meta; y localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz, Usaquén y Usme, en Bogotá.

La delimitación participativa de 314.706 hectáreas en el complejo Cruz Verde–Sumapaz fue oficializada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 0960 de 2026 - crédito Ministerio de Medio Ambiente
La delimitación participativa de 314.706 hectáreas en el complejo Cruz Verde–Sumapaz fue oficializada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 0960 de 2026 - crédito Ministerio de Medio Ambiente

La resolución reconoce la continuidad de actividades agropecuarias tradicionales dentro del área delimitada y ratifica la prohibición estricta de la minería, así como de la exploración y explotación de hidrocarburos. Además, establece que las autoridades ambientales disponen de tres años para zonificar el territorio y definir el régimen de usos orientado a la conservación, restauración y manejo sostenible.

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Un proceso participativo sin precedentes

La delimitación del complejo Cruz Verde–Sumapaz es el resultado de un proceso participativo que involucró a más de 3.300 personas, 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas y 183 Juntas de Acción Comunal.

La ministra Vélez destacó: “Más de 3.300 personas participaron durante estos años en las siete fases del proceso, de acuerdo con lo establecido por la sentencia, así como más de 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas, que hicieron parte de la construcción de esta resolución”.

El nuevo marco normativo garantiza que las autoridades ambientales formulen e implementen el Plan de Manejo Ambiental con participación comunitaria y en los plazos definidos - crédito Secretaría de ambiente de Bogotá
El nuevo marco normativo garantiza que las autoridades ambientales formulen e implementen el Plan de Manejo Ambiental con participación comunitaria y en los plazos definidos - crédito Secretaría de ambiente de Bogotá

Durante la fase de consulta, que se desarrolló entre mayo de 2024 y octubre de 2025, se organizaron 72 reuniones virtuales y 56 presenciales, y se recibieron 3.190 aportes comunitarios. La fase de concertación sumó la intervención de cerca de 3.000 personas y consolidó una propuesta colectiva en defensa del ecosistema.

El proceso contempló siete fases y abordó seis temas centrales definidos por la Corte Constitucional: la delimitación física del ecosistema, lineamientos para la reconversión de actividades prohibidas, fiscalización de la gestión, protección de fuentes hídricas, instancias de coordinación y modelos de financiamiento.

Representantes de la Coordinadora Regional Campesina del Sumapaz afirmaron que “la delimitación participativa es fruto de décadas de defensa del territorio. Reconoce nuestros saberes, nuestra relación histórica con el páramo y la necesidad de construir paz y sostenibilidad desde las comunidades”.

La resolución reconoce actividades agropecuarias tradicionales y ratifica la prohibición estricta de la minería y la explotación de hidrocarburos en la zona delimitada - crédito Parques Nacionales Naturales
La resolución reconoce actividades agropecuarias tradicionales y ratifica la prohibición estricta de la minería y la explotación de hidrocarburos en la zona delimitada - crédito Parques Nacionales Naturales

Impacto ecológico y abastecimiento hídrico

El complejo Cruz Verde–Sumapaz, con 315.066 hectáreas, es considerado el páramo más grande del mundo y actúa como una de las principales reservas de agua en Colombia. Su protección garantiza el abastecimiento de agua para millones de personas y el funcionamiento de 16 acueductos veredales que benefician a unas 16.000 personas en Usme, Ciudad Bolívar y Soacha, además de 3.347 familias en Pasca y distritos de riego en Cundinamarca, Huila y Meta.

En el plano ecológico, la zona alberga 860 especies de plantas, incluyendo 670 vasculares y 98 endémicas, lo que constituye el 20% de la flora de páramo nacional. El complejo contiene el 17% de los mamíferos del país, el 51% de las aves restringidas de páramo y el 18% de los anfibios de alta montaña, además de una elevada diversidad de invertebrados.

El páramo está conformado por unidades como Cruz Verde, Las Ánimas, Las Mercedes, El Cedral, Andabobos, Clarín, El Cajón y Los Tambos de Colorado, y cuenta con corredores ecológicos estratégicos como Sumapaz‑Picachos y Sumapaz‑Cerros Orientales‑Chingaza, que refuerzan la conectividad entre ecosistemas andinos y amazónicos.

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