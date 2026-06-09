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Ambulancia en Cali fue inmovilizada: la placa era movible y el conductor no contaba con licencia para este tipo de vehículo

El operativo inició cuando agentes de tránsito detectaron un mecanismo que elevaba y bajaba la matrícula para evitar la lectura de las cámaras instaladas en la ciudad

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Una ambulancia fue inmovilizada en Cali durante un operativo de la Secretaría de Movilidad el lunes 9 de junio - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Cali inmovilizó una ambulancia en el centro de la ciudad tras detectar que utilizaba un mecanismo para ocultar su placa, una maniobra que buscaba dificultar la labor de los sistemas de fotodetección.

Durante una inspección de la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), el vehículo de placas DCD 423, fue detenido por presuntas anomalías en su identificación, lo que derivó en una revisión exhaustiva de los documentos relacionados tanto con la unidad como con su conductor.

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Al constatar los datos, los agentes de tránsito identificaron que la ambulancia circulaba con una placa movible, un elemento que de inmediato levantó sospechas sobre la autenticidad y legalidad del registro del automotor. La verificación de la documentación personal del conductor arrojó un dato clave: el hombre solo tenía licencia de conducción para motocicletas, y el documento además estaba vencido.

El episodio ocurrió en la mañana del martes 9 de junio de 2026 durante un control rutinario de tránsito, donde los funcionarios revisaban distintos vehículos.

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Agentes de tránsito detectaron en la ambulancia una placa movible que habría sido usada para evadir los equipos de fotodetección - crédito Secretaría Movilidad
Agentes de tránsito detectaron en la ambulancia una placa movible que habría sido usada para evadir los equipos de fotodetección - crédito Secretaría Movilidad

Deibi Santos, agente de tránsito de la ciudad, relató la escena: “Se le observa un objeto en la placa que impide la plena identificación. Hace que la placa se mueva hacia arriba y hacia abajo”.

La autoridad añadió que el conductor tampoco contaba con la licencia adecuada para manejar ese tipo de vehículo, lo que agravó la situación.

A la investigación se sumó un hallazgo adicional: el conductor solo tenía una licencia vencida de motocicleta. Por tanto, carecía de cualquier documento válido que lo autorizara a conducir una ambulancia.

Además, según el número de placa del vehículo en la plataforma de servicios de tránsito para conocer su historial. Se conoció que la ambulancia acumulaba una deuda de 4.140.000 pesos en multas previas.

El incidente del 9 de junio derivó en la imposición de tres nuevos comparendos, los cuales superan los 2.100.000 pesos en sanciones económicas. Estos se suman a otras tres infracciones registradas en marzo y mayo del año en curso, todas ellas relacionadas con la circulación en sitios o durante horarios restringidos.

Durante el procedimiento, las autoridades verificaron que el conductor tenía vencida la licencia de motocicleta - crédito Secretaría Movilidad
Durante el procedimiento, las autoridades verificaron que el conductor tenía vencida la licencia de motocicleta - crédito Secretaría Movilidad

Tiroteo en puesto de control en Cali: un hombre murió y otro escapó tras enfrentarse a las autoridades desde un carro robado lleno de coca

Una balacera en el puesto de control militar de Sameco, al norte de Cali, dejó como saldo a un sospechoso abatido, un prófugo y el decomiso de un vehículo robado con clorhidrato de cocaína.

El operativo, realizado la noche del lunes festivo 8 de junio, fue producto de la acción conjunta del Gaula Militar del Valle, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

La intervención comenzó cuando un automóvil, identificado con los logos de una empresa comercial, intentó evadir la revisión en una carretera del Valle del Cauca. Los ocupantes del vehículo ignoraron la orden de alto dada por los uniformados y optaron por huir, lo que desencadenó una persecución que rápidamente escaló en violencia.

Durante el escape, quienes viajaban en el auto abrieron fuego contra los agentes. Los uniformados, según lo reportado por las autoridades, respondieron para proteger sus vidas, generando un tiroteo que terminó con la muerte de uno de los sospechosos. El otro logró escapar del lugar en una motocicleta, iniciando una nueva fase de búsqueda.

El incidente fue el resultado de un operativo orientado a frenar el ingreso de droga a Cali. El automóvil implicado había sido reportado previamente como robado, lo que añadió un elemento más a la investigación. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el vehículo transportaba una cantidad considerable de clorhidrato de cocaína.

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