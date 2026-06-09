Aida Quilcué se refirió a su supuesto familiar ‘influencer’: “No sabía que tenía un hijo perdido”

La lideresa indígena y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda afirmó que solo tiene una hija - crédito @aida_quilcue/IG

En medio de la polémica generada por publicaciones en redes sociales como X, Instagram y Facebook, en las que se viralizaron imágenes y afirmaciones falsas sobre Aida Quilcué, aspirante a la vicepresidencia de Colombia por el Pacto Histórico y fórmula de Iván Cepeda, la lideresa indígena salió al paso y desmintió que tenga un hijo.

La senadora lo afirmó en una grabación publicada en su cuenta de Instagram, con la que dio por cerrado el episodio de desinformación. “No sabía que tenía un hijo perdido”, dijo al inicio del video, en el que también compartió un fragmento de una grabación en la que el influencer conocido como “El Chanty” negó ser su hijo.

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“Supuestamente que si yo soy el hijo de la vicepresidenta, de la candidata a vicepresidenta (Quilcué). Esa gente, huevón, de verdad que es... A ver, ¿por qué, por qué, por qué? Yo no quiero mostrar mi mamá, ¿por qué me sapearon?”, menciona el creador de contenido en la grabación que dio pie para el malentendido.

En el mismo video que difundió la lideresa indígena ella precisó: “Tengo una hija muy hermosa y la quiero mucho, pero decirle a Colombia que no caigamos en las mentiras”.

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Quilcué compartió el video la mañana del martes 9 de junio y aclaró todo - crédito @aida_quilcue/IG

Al final de su intervención la fórmula vicepresidencial de Cepeda dijo que cuidará “a los jóvenes de Colombia” como si fueran sus propios hijo. “Igual los quiero mucho”, cerró Quilcué para ponerle punto final a la controversia.

Los mensajes aseguraronn que Quilcué tiene un hijo llamado Juan Quilcué, a quien acusan de ser el hombre que aparece en un video pisando la cabeza de una mujer en una discoteca.

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Sin embargo, una revisión de diversas fuentes y registros evidencia que la información es totalmente falsa, señaló el portal Volcánicas.

Las publicaciones incluyen la fotografía de un hombre con esmoquin negro y textos como: “El es Juan Quilcué hijo de Aida Quilcué, cobra 110$ Millones de Pesos Colombianos al Mes como ‘Asesor’, cargo que no existía hasta el 2024 y que inventaron para acomodarlo en el sector público. Tiene que renunciar ya mismo (sic)”.

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Portales como Revista Volcánicas señalaron que la información era falsa (fake news) - crédito @volcanicasrevista/IG

Otros mensajes muestran al mismo sujeto en una discoteca y lo identifican como el supuesto hijo de la candidata, señalando que denigra y agrede a una mujer “por el simple hecho de tener poder”.

No obstante, la imagen corresponde en realidad a un creador de contenido colombiano “El Chanty”.

Diferentes búsquedas en línea, incluyendo búsquedas inversas de imágenes, llevan a la fotografía original publicada en octubre de 2025 por “El Chanty” en su cuenta de Instagram.

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Además, el video viralizado en el que un hombre pisa la cabeza de una mujer en una discoteca también corresponde al mismo influencer y había circulado meses antes en canales dedicados al seguimiento de streamers colombianos.

El origen del mensaje viral se localiza en el perfil de X ‘Out of Context Westcol’, especializado en contenido humorístico y clips de streamers como Westcol y “El Chanty”. No existe evidencia de vínculo alguno entre Aida Quilcué y el creador de contenido apodado «El Chanty».

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Una comparación visual entre imágenes de Quilcué y la madre del streamer, quien aparece en varios videos del canal de YouTube de “El Chanty”, confirma que no se trata de la misma persona, destacó EFE.

Sumado a todo lo anterior, la revisión de las redes sociales oficiales de Aida Quilcué no arroja ninguna referencia o fotografía de un supuesto hijo varón llamado Juan Quilcué.

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Este es el perfil de streamer e influencer que afirmaron desde las redes sociales, era hijo de Aida Quilcué, pero la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda negó el vínculo con el creador de contenido - crédito @elchantyy/IG

Por otro lado, búsquedas avanzadas en Google no encuentran registros anteriores a la publicación original de la mentira que vinculen a la senadora con un hijo varón de ese nombre.

Lo que sí existe es información pública sobre la familia de la candidata: Aida Quilcué tiene una hija llamada Alejandra Legarda Quilcué, cuyo padre, Edwin Legarda, fue asesinado por el ejército colombiano en diciembre de 2008, de acuerdo con reportes de prensa.

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Así, no hay rastro alguno de que la aspirante a la vicepresidencia tenga un hijo varón, ni pruebas que la vinculen con los hechos atribuidos en la campaña de desinformación.