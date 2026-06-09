Abelardo de la Espriella reveló nombres para el “quitavisas” de EE. UU.: estas fueron las figuras que mencionó

Durante una transmisión en vivo, el candidato presidencial aseguró que varios dirigentes políticos deberían estar en el radar de las autoridades estadounidenses y envió un mensaje al subsecretario de Estado, Christopher Landau. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó este lunes festivo 8 de junio una extensa transmisión en vivo en la que abordó distintos temas relacionados con la campaña electoral, lanzó críticas contra sus adversarios políticos y reveló una lista de dirigentes que, a su juicio, deberían estar bajo observación de las autoridades de Estados Unidos.

Durante el espacio, el aspirante sostuvo que organismos estadounidenses siguen de cerca presuntos casos de corrupción en Colombia y mencionó varios nombres que, según afirmó, deberían estar en el radar del denominado “quitavisas”, mecanismo mediante el cual ese país puede restringir o cancelar visas a ciudadanos extranjeros.

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Abelardo de la Espriella habló del “quitavisas” de Estados Unidos

De la Espriella aseguró que varios dirigentes políticos deberían ser objeto de seguimiento por parte de Washington y aprovechó la transmisión para enviar un mensaje directo al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

“Ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos”, afirmó.

Posteriormente agregó: “Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”.

De la Espriella aseguró que varios dirigentes políticos deberían estar en el radar del denominado “quitavisas” de Estados Unidos y mencionó una lista de nombres durante su transmisión. - crédito @DeputySecState/X

Los nombres que mencionó Abelardo de la Espriella

Acto seguido, el candidato enumeró una serie de figuras políticas y dirigentes que, según manifestó, deberían estar bajo observación de las autoridades estadounidenses.

Los nombres mencionados por De la Espriella fueron:

Carlos Caicedo.

Patricia Caicedo.

Felipe Hernández.

Rafael Martínez.

Antonio Correa.

Fernando Niño.

Iván Vargas.

Andrea Vargas.

Eduardo Pulgar.

Euclides Torres.

Agmeth Escaf.

Juan Carlos Muñiz.

Pedro Flores.

El clan de los hermanos Calle.

Mario Fernández.

Karime Cotes.

Rafael Macea.

Luis Ramiro Ricardo.

Carlos Felipe Quintero.

Marta Peralta.

Johana Osorio.

Musa Besaile.

Luis Fernando Lobo.

La mención de estos nombres se produjo en medio de las denuncias formuladas por el candidato sobre una presunta compra de votos en algunas regiones del país y supuestas alianzas entre sectores políticos tradicionales.

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El candidato cuestionó a Iván Cepeda y Gustavo Petro, a quienes acusó de promover desinformación y desconocer los resultados de la primera vuelta presidencial. - crédito @IvanCepedaCast/X

Críticas a la campaña de Iván Cepeda y Gustavo Petro

La transmisión también estuvo marcada por cuestionamientos contra el candidato presidencial Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro, a quienes acusó de desconocer los resultados de la primera vuelta presidencial.

Según De la Espriella, sus adversarios estarían promoviendo campañas de desinformación en redes sociales y buscando generar un ambiente de tensión de cara a la segunda vuelta.

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Asimismo, sostuvo que existe una estrategia orientada a desacreditar su candidatura mediante la difusión de información falsa y cuestionó lo que calificó como intentos de agitación política en distintas regiones del país.

“La estrategia de Petro y Cepeda es la que conocemos desde siempre”, afirmó.

Denuncias sobre presuntas irregularidades electorales

Otro de los temas abordados por el candidato estuvo relacionado con supuestas anomalías en algunas zonas del territorio nacional.

De la Espriella aseguró que existen regiones donde se habrían registrado votaciones atípicas y denunció presuntas presiones sobre electores en territorios bajo influencia de grupos armados ilegales.

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Además, insistió en que en la región Caribe se habría presentado compra de votos, situación que, según afirmó, tuvo incidencia en los resultados de la primera vuelta presidencial.

“La compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta”, expresó.

Durante una extensa transmisión en vivo, Abelardo de la Espriella abordó temas de campaña, denunció presuntas irregularidades electorales y llamó a sus seguidores a prepararse para la segunda vuelta. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Llamado a sus seguidores antes de la segunda vuelta

Durante la parte final de la transmisión, De la Espriella hizo un llamado a sus seguidores para intensificar el trabajo político de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.

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El candidato también anunció que realizará el cierre de su campaña en Buga, Valle del Cauca, donde participará en un evento de carácter religioso y político junto a simpatizantes de su movimiento.

Asimismo, pidió a sus seguidores mantener la movilización electoral y trabajar para ampliar la diferencia obtenida en la primera vuelta.

“Tenemos que redoblar esfuerzos para ganar contundentemente por más de dos millones de votos en la segunda vuelta”, señaló.