Colombia

Abelardo de la Espriella reveló nombres para el “quitavisas” de EE. UU.: estas fueron las figuras que mencionó

El candidato presidencial aseguró que autoridades estadounidenses mantienen vigilancia sobre presuntos casos de corrupción relacionados con sectores de la política colombiana

Guardar
Google icon
Durante una transmisión en vivo, el candidato presidencial aseguró que varios dirigentes políticos deberían estar en el radar de las autoridades estadounidenses y envió un mensaje al subsecretario de Estado, Christopher Landau. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó este lunes festivo 8 de junio una extensa transmisión en vivo en la que abordó distintos temas relacionados con la campaña electoral, lanzó críticas contra sus adversarios políticos y reveló una lista de dirigentes que, a su juicio, deberían estar bajo observación de las autoridades de Estados Unidos.

Durante el espacio, el aspirante sostuvo que organismos estadounidenses siguen de cerca presuntos casos de corrupción en Colombia y mencionó varios nombres que, según afirmó, deberían estar en el radar del denominado “quitavisas”, mecanismo mediante el cual ese país puede restringir o cancelar visas a ciudadanos extranjeros.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella habló del “quitavisas” de Estados Unidos

De la Espriella aseguró que varios dirigentes políticos deberían ser objeto de seguimiento por parte de Washington y aprovechó la transmisión para enviar un mensaje directo al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

“Ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos”, afirmó.

Posteriormente agregó: “Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”.

De la Espriella aseguró que varios dirigentes políticos deberían estar en el radar del denominado “quitavisas” de Estados Unidos y mencionó una lista de nombres durante su transmisión. - crédito @DeputySecState/X
De la Espriella aseguró que varios dirigentes políticos deberían estar en el radar del denominado “quitavisas” de Estados Unidos y mencionó una lista de nombres durante su transmisión. - crédito @DeputySecState/X

Los nombres que mencionó Abelardo de la Espriella

Acto seguido, el candidato enumeró una serie de figuras políticas y dirigentes que, según manifestó, deberían estar bajo observación de las autoridades estadounidenses.

Los nombres mencionados por De la Espriella fueron:

  • Carlos Caicedo.
  • Patricia Caicedo.
  • Felipe Hernández.
  • Rafael Martínez.
  • Antonio Correa.
  • Fernando Niño.
  • Iván Vargas.
  • Andrea Vargas.
  • Eduardo Pulgar.
  • Euclides Torres.
  • Agmeth Escaf.
  • Juan Carlos Muñiz.
  • Pedro Flores.
  • El clan de los hermanos Calle.
  • Mario Fernández.
  • Karime Cotes.
  • Rafael Macea.
  • Luis Ramiro Ricardo.
  • Carlos Felipe Quintero.
  • Marta Peralta.
  • Johana Osorio.
  • Musa Besaile.
  • Luis Fernando Lobo.

La mención de estos nombres se produjo en medio de las denuncias formuladas por el candidato sobre una presunta compra de votos en algunas regiones del país y supuestas alianzas entre sectores políticos tradicionales.

PUBLICIDAD

Congresistas de Colombia - Iván Cepeda y Gustavo Petro. Imagen tomada de twitter.
El candidato cuestionó a Iván Cepeda y Gustavo Petro, a quienes acusó de promover desinformación y desconocer los resultados de la primera vuelta presidencial. - crédito @IvanCepedaCast/X

Críticas a la campaña de Iván Cepeda y Gustavo Petro

La transmisión también estuvo marcada por cuestionamientos contra el candidato presidencial Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro, a quienes acusó de desconocer los resultados de la primera vuelta presidencial.

Según De la Espriella, sus adversarios estarían promoviendo campañas de desinformación en redes sociales y buscando generar un ambiente de tensión de cara a la segunda vuelta.

Asimismo, sostuvo que existe una estrategia orientada a desacreditar su candidatura mediante la difusión de información falsa y cuestionó lo que calificó como intentos de agitación política en distintas regiones del país.

“La estrategia de Petro y Cepeda es la que conocemos desde siempre”, afirmó.

Denuncias sobre presuntas irregularidades electorales

Otro de los temas abordados por el candidato estuvo relacionado con supuestas anomalías en algunas zonas del territorio nacional.

De la Espriella aseguró que existen regiones donde se habrían registrado votaciones atípicas y denunció presuntas presiones sobre electores en territorios bajo influencia de grupos armados ilegales.

Además, insistió en que en la región Caribe se habría presentado compra de votos, situación que, según afirmó, tuvo incidencia en los resultados de la primera vuelta presidencial.

“La compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta”, expresó.

Durante una extensa transmisión en vivo, Abelardo de la Espriella abordó temas de campaña, denunció presuntas irregularidades electorales y llamó a sus seguidores a prepararse para la segunda vuelta. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Durante una extensa transmisión en vivo, Abelardo de la Espriella abordó temas de campaña, denunció presuntas irregularidades electorales y llamó a sus seguidores a prepararse para la segunda vuelta. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Llamado a sus seguidores antes de la segunda vuelta

Durante la parte final de la transmisión, De la Espriella hizo un llamado a sus seguidores para intensificar el trabajo político de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.

El candidato también anunció que realizará el cierre de su campaña en Buga, Valle del Cauca, donde participará en un evento de carácter religioso y político junto a simpatizantes de su movimiento.

Asimismo, pidió a sus seguidores mantener la movilización electoral y trabajar para ampliar la diferencia obtenida en la primera vuelta.

“Tenemos que redoblar esfuerzos para ganar contundentemente por más de dos millones de votos en la segunda vuelta”, señaló.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaquitavisasIván CepedaGustavo PetroEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda arremete contra Abelardo de la Espriella por propuesta de fracking: “Es echar gasolina al incendio”

El candidato presidencial advirtió sobre los riesgos ambientales de esta técnica, mientras que el aspirante vicepresidencial José Manuel Restrepo defendió su implementación bajo controles técnicos y ambientales estrictos

Iván Cepeda arremete contra Abelardo de la Espriella por propuesta de fracking: “Es echar gasolina al incendio”

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este martes

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Verifícalo y evita una multa

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este martes

Bloqueos en campos petroleros de Meta generan preocupación por empleo e ingresos regionales

La ACP advirtió que los bloqueos en varios campos petroleros de Puerto Gaitán podrían afectar el empleo, las finanzas regionales y la continuidad de las operaciones del sector

Bloqueos en campos petroleros de Meta generan preocupación por empleo e ingresos regionales

Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización

La Secretaría de Salud de Cali ordenó el cierre inmediato de un centro estético tras encontrar evidencias de procedimientos invasivos para los que no contaba con habilitación sanitaria

Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización

Extorsiones frenan construcción de colegio para 500 estudiantes en zona rural de Buenaventura

La Defensoría del Pueblo denunció que amenazas y extorsiones mantienen paralizada la construcción de una sede educativa que beneficiaría a cerca de 500 estudiantes en Buenaventura

Extorsiones frenan construcción de colegio para 500 estudiantes en zona rural de Buenaventura
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

ENTRETENIMIENTO

Lenny Tavárez y Justin Quiles anuncian concierto en Bogotá: fecha, precios y lo que se sabe

Lenny Tavárez y Justin Quiles anuncian concierto en Bogotá: fecha, precios y lo que se sabe

Así fue el homenaje que Atlético Nacional le rindió a Yeison Jiménez en el Atanasio Girador en Medellín: “Con el corazón”

Shakira sigue arrasando en el Mundial 2026: el videoclip de ‘Dai Dai’ rompió récord de visitas en YouTube

Luto en la música popular: Cantante y líder social muere tras ser arrastrado por una quebrada

Andrea Serna reveló que tuvo cáncer y dejó algunos consejos para sus seguidores: “Hacerse chequeos no es exagerar”

Deportes

Win Sports repudió el ataque a su equipo durante la final en Medellín: confirmaron la detención del agresor

Win Sports repudió el ataque a su equipo durante la final en Medellín: confirmaron la detención del agresor

Teófilo Gutiérrez alcanzó un récord histórico al quedar campeón con Junior de Barranquilla del fútbol colombiano

Junior de Barranquilla quedó campeón del fútbol colombiano: este fue el camino a la estrella número doce del Tiburón

Junior de Barranquilla bicampeón del fútbol profesional colombiano: resumen de la final que ganó ante Atlético Nacional

Junior bicampeón del fútbol colombiano: el Tiburón llegó a 16 títulos y quedó a un campeonato de igualar al América de Cali