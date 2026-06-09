Abelardo de la Espriella dijo que una “alta fuente” de EE. UU. le dio nombres de personas que podrían “torcer” las elecciones, incluido Daniel Quintero

Abelardo de la Espriella lanzó fuerte acusación en contra de Daniel Quintero - crédito Lina Gasca/Colprensa y @QuinteroCalle/X

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó en X una acusación sobre posibles intentos de manipulación electoral de cara a los comicios que se llevarán a cabo el próximo 21 de junio de 2026.

Según el mensaje, existen “tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos: Felipe Harman, Alexandra Pineda y Pinturita (Daniel Quintero)”. De acuerdo con el aspirante, la información le fue confirmada por “una alta fuente del Gobierno de los Estados Unidos”.

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Abelardo de la Espriella denunció presunta compra de votos y señaló a tres figuras en X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje, difundido bajo el lema “¡Firme por la Patria!”, generó reacciones inmediatas tanto entre seguidores como críticos. La publicación fue acompañada por símbolos nacionales y el emblema de campaña del candidato.

Tras lo anterior, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y ahora superintendente de Salud, le respondió en X: “Jajaja, solo por curiosidad… ¿Cómo te dijeron pinturita en inglés candidato?“.

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Daniel Quintero lanzó comentario sarcástico sobre el sobrenombre “Pinturita” en campaña - crédito @QuinteroCalle/X

En otro pronunciamiento en X, Quintero publicó un mensaje en X donde denunció la presencia de un “matón suelto” que, según sus palabras, “cree que puede comprar todo, insultar a todos y aplastar al que quiera”.

Quintero aseguró que la ciudadanía no se dejará amedrentar y anticipó una respuesta colectiva ante cualquier intento de intimidación.

“La gente no se dejará intimidar con amenazas. Se hará, por el contrario, más fuerte y valerosa”, escribió el funcionario, subrayando la capacidad de resistencia del pueblo colombiano. Añadió que la comunidad “enfrentará al impostor hasta someterlo y ponerlo a responder”, en clara alusión a quienes, desde su perspectiva, buscan imponer su voluntad mediante métodos coercitivos.

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Daniel Quintero rechazó intimidaciones y llamó a la resistencia frente a amenazas en redes sociales - crédito @QuinteroCalle/X

Abelardo de la Espriella denunció compra de votos en la Costa Caribe

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, Abelardo de la Espriella protagonizó una extensa transmisión en sus redes sociales en la que abordó temas clave para la recta final de campaña.

Durante su intervención, denunció supuestas irregularidades electorales y emitió duras críticas contra sus adversarios, al tiempo que advirtió sobre amenazas contra su seguridad.

Uno de los puntos centrales fue la denuncia de una presunta compra de votos en la región Caribe.

El aspirante sostuvo que estas prácticas habrían impedido que un candidato costeño asegurara la Presidencia en la primera vuelta. “Tengo que decirlo, qué tristeza saber que en mi amada región, en el Caribe, la compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta”, expresó De la Espriella.

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Según su análisis, existiría una alianza entre sectores tradicionales y estructuras electorales para condicionar el comportamiento de los electores. “Ya lo denuncié. Existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos”, manifestó. Además, llamó a los ciudadanos del Caribe a votar “sin vender el honor, para no traicionar la patria”.

El candidato presidencial aseguró que prácticas irregulares habrían influido en los resultados electorales de la región Caribe y lamentó que, según él, un candidato costeño no lograra imponerse en la primera vuelta. - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

El candidato mencionó que autoridades estadounidenses estarían siguiendo de cerca posibles casos de corrupción vinculados al proceso electoral. Declaró que “ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos” y citó nombres de exgobernadores, congresistas y figuras políticas.

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La transmisión incluyó críticas a su rival en la contienda, a quien acusó de promover campañas de desinformación en redes sociales y otros canales para perjudicar su candidatura.

“Cientos de mentiras y montajes corren coordinadamente por las redes sociales, por WhatsApp, en volantes incluso, afiches, vallas, etcétera”, afirmó el abogado, atribuyendo estas acciones a estrategias de polarización política.

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En cuanto a su seguridad, De la Espriella informó que recibió alertas de inteligencia sobre posibles amenazas contra su vida. Anunció que reducirá su exposición pública y reforzará las medidas de protección.

“Tengo informes de inteligencia que no dejan lugar a dudas. Se mantiene el plan para atentar contra mi vida”, aseguró. También explicó: “He decidido también cuidarme y exponerme menos, reforzar las medidas de seguridad”.

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A pesar de las denuncias, el candidato Abelardo de la Espriella reiteró su llamado a la participación ciudadana y pidió a sus seguidores “redoblar esfuerzos para ganar contundentemente por más de dos millones de votos en la segunda vuelta”.