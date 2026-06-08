Turista argentina en Cartagena contó que luego de las 5:30 p. m. nadie puede permanecer en la playa: “Te sacan con policías”

Una turista argentina mostró su sorpresa en redes al ser desalojada de una playa de Cartagena poco antes de las seis de la tarde, un horario de cierre impuesto por razones de seguridad y prevención de accidentes - crédito giserivas / TikTok

La sorpresa de una turista argentina en Cartagena se volvió viral tras publicar en TikTok un video en el que relataba su desconcierto ante el cierre temprano de las playas en la ciudad colombiana.

“Cosas random de Colombia. Acá en Cartagena a las 5:30 p. m. te sacan del agua y a las 6:00 p. m. te sacan de la playa con policías”, describió la usuaria giserivas, mostrando imágenes del operativo de desalojo realizado por las autoridades.

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La joven manifestó que había escuchado explicaciones diversas acerca del origen de esta norma. En su testimonio, añadió: “Dicen que en pandemia se metían muchos al mar de noche y se ahogaban y pusieron una ley, acá por lo menos en Cartagena, que después de las 5:30 p. m. solamente puedes bañar en el agua, ni puede haber nadie en la playa. Entre nosotros hay varias personas que dicen cosas diferentes, así que no sé qué creer”. Su video originó un intenso debate entre usuarios colombianos y visitantes de otras partes del mundo.

El cierre temprano de las playas en Cartagena busca prevenir accidentes por oleaje y falta de salvavidas - crédito giserivas / TikTok

Horarios y operativos en las playas de Cartagena

El horario oficial para el uso turístico y el baño en las playas de Cartagena está delimitado: desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Al finalizar esta franja, los salvavidas dejan de prestar servicio y la policía inicia la evacuación de bañistas y turistas. Si bien la franja de arena puede permanecer abierta, el ingreso al mar queda estrictamente prohibido, y la vigilancia aumenta para evitar incidentes.

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La razón de estas medidas es la seguridad. Las autoridades, en particular la Dirección General Marítima (Dimar) y la Alcaldía de Cartagena, sostienen que el cierre temprano es clave para prevenir accidentes. Señalan que al caer la tarde, el oleaje suele intensificarse y la visibilidad disminuye, factores que incrementan el riesgo de ahogamiento.

Reacciones de residentes y visitantes

El debate en redes sociales evidenció opiniones diversas. Algunos colombianos justificaron la medida y afirmaron que la protección de los turistas es la prioridad. Una respuesta frecuente fue: “Es para cuidarlos, ¿no? y yo creo que está súper bien”. Otros aportaron matices según la playa, como en el caso de Castillo Grande, donde aseguran que el oleaje es más débil y la gente suele quedarse hasta más tarde.

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El horario restringido de baño en Cartagena genera debate entre visitantes y residentes - crédito @AlcaldiaCTG / X

En Cartagena, el cierre de playas no es un fenómeno reciente ni exclusivo de la pandemia, como aclararon varios usuarios: “No es desde pandemia, es desde siempre. El oleaje es peligroso”. Sin embargo, algunos visitantes compararon esta restricción con otras zonas turísticas de Colombia, como San Andrés y Providencia, donde, según algunos comentarios, la permanencia en la playa es posible a cualquier hora.

El motivo central de la medida radica en la prevención de accidentes. Las autoridades buscan evitar tragedias, principalmente en horas en que el mar se torna más impredecible y ya no hay personal de rescate disponible para actuar ante emergencias.

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Temporada de ciclones y nuevas restricciones

La llegada de la temporada de ciclones tropicales, que comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, ha reforzado el enfoque preventivo en la costa caribeña. Según la Dimar, aunque Cartagena no suele estar en la trayectoria directa de los huracanes, los efectos indirectos pueden sentirse en forma de lluvias intensas, cambios bruscos de viento y oleaje elevado.

La autoridad marítima explicó a El Universal: “Más que el simple inicio de un calendario meteorológico, la temporada de ciclones tropicales marca para Cartagena el comienzo de un período de mayor riesgo climático en el mar Caribe”.

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Las autoridades locales aplican operativos diarios para garantizar la seguridad de bañistas y turistas - crédito @AlcaldiaCTG / X

Entre las consecuencias observadas, se enumeran el incremento de lluvias, alteraciones en las corrientes y una mayor probabilidad de inundaciones urbanas, todo lo cual afecta la actividad marítima, el turismo náutico y la movilidad costera.

Medidas excepcionales y cierres temporales

Ante condiciones climáticas adversas, las autoridades pueden ordenar el cierre total de todas las playas, tanto urbanas como insulares, incluyendo zonas como Barú e Islas del Rosario. En situaciones de alerta, se restringe la navegación de embarcaciones menores y se suspenden actividades turísticas marítimas por el riesgo de mar de leva y oleaje elevado.

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Estas disposiciones buscan minimizar el peligro para residentes y turistas. Si bien la presencia policial y la evacuación al caer la tarde pueden resultar chocantes para quienes llegan de otros países, el objetivo de estos protocolos es preservar la vida y evitar incidentes en uno de los destinos más concurridos del Caribe colombiano.