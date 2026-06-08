Colombia

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Bogotá este lunes:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 18 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 91%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 11 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 76%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 9 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Bogotá

Al encontrarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la capital colombiana tiene un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) menciona que la ciudad cuenta con una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

En el transcurso del día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se registran días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La ciudad de bogotá tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)
La ciudad de bogotá tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BogotáClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro enfrenta críticas tras responder con “Heil Hitler” a publicación sobre Abelardo de la Espriella

El embajador de Israel ante la ONU calificó el uso de consignas nazis como una “bajeza”, mientras dirigentes políticos y usuarios rechazaron el mensaje del mandatario

Petro enfrenta críticas tras responder con “Heil Hitler” a publicación sobre Abelardo de la Espriella

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional

La delegación barranquillera tuvo que modificar su recorrido hacia el hotel de concentración por recomendaciones de seguridad. El club confirmó que ninguno de sus jugadores o integrantes resultó lesionado y mantiene la preparación para el partido definitivo de la Liga BetPlay

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este 8 de junio

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este 8 de junio

Hermana de Yeison Jiménez reveló emotivo sueño con el cantante: “Lo abracé y le dije que lo amo y lo extraño”

Lina Jiménez relató cómo la familia del cantante continúa afrontando su ausencia, apoyándose en recuerdos y homenajes, mientras la Banda del Aventurero busca nuevo vocalista y en Paipa se prepara un tributo especial al artista

Hermana de Yeison Jiménez reveló emotivo sueño con el cantante: “Lo abracé y le dije que lo amo y lo extraño”

Resultado Sinuano Noche hoy 7 de junio

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 7 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Emmanuel Esparza se casó en Villa de Leyva: ni el actor ni la novia aguantaron las lágrimas en la celebración

Emmanuel Esparza se casó en Villa de Leyva: ni el actor ni la novia aguantaron las lágrimas en la celebración

Silvy Araújo confirmó el nacimiento de su bebé con tiernas fotografías y reveló su nombre

Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

Jhon Alex Castaño sorprendió al joven que fue reducido por policías en Bogotá: llevó regalos para él y su perrita

Norma Nivia y Mateo Varela se casan: así fue como el creador de contenido le entregó el anillo

Deportes

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional

En video: Así despidieron los hinchas de Junior de Barranquilla a su equipo antes de la final ante Atlético Nacional

En video: así fue el entrenamiento a puerta abierta de Atlético Nacional previo a la final ante Junior de Barranquilla

Colombia ganó 2-0 ante Jordania el último partido amistoso antes de la Copa del Mundo 2026: resumen del juego

Este es el arquero colombiano que confesó querer jugar en Millonarios: “Sería un sueño compartir con Radamel Falcao”