Colombia

Petro prometió priorizar la ciencia, pero presupuesto 2027 solo cubriría gastos administrativos y deja sin inversión al sector

El anteproyecto indica que el Ministerio no contaría con recursos para financiar nuevos proyectos ni investigaciones, lo que ha generado observaciones sobre su capacidad de gestión en materia científica y tecnológica

Guardar
Google icon
- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro prometió priorizar la ciencia durante su campaña presidencial, aunque cuatro años después el sector enfrenta recortes presupuestales. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

De acuerdo con un informe de El Colombiano, el presidente Gustavo Petro reiteró en distintos escenarios, durante su campaña presidencial, la importancia de la ciencia como motor de transformación nacional. En ese contexto, afirmó que “no puede haber una política progresista sin la Ciencia”, subrayando el valor del conocimiento en el desarrollo del país.

Sin embargo, el panorama para el sector científico presenta serias dificultades. Un análisis del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 revela que el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación no dispondría de recursos destinados a inversión para ese año.

PUBLICIDAD

Esta situación ha generado preocupación en sectores académicos y políticos, que advierten sobre el impacto negativo que tendría la ausencia de fondos de inversión en investigación, desarrollo tecnológico y proyectos de innovación.

Un presupuesto sin inversión para ciencia en 2027

Según el documento citado por el medio, el Ministerio de Ciencias tendría asignados aproximadamente $30.063 millones, provenientes de recursos de la Nación. Sin embargo, la totalidad de este presupuesto estaría destinada a funcionamiento, sin recursos para inversión.

PUBLICIDAD

Esto significa que no habría financiación para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación.

La distribución del presupuesto sería la siguiente:

  • $19.358 millones para pago de nómina
  • $8.690 millones para bienes y servicios
  • $1.100 millones para transferencias
  • $914 millones para impuestos, sanciones y otros pagos

En la práctica, el Ministerio operaría únicamente para sostener su estructura administrativa, sin capacidad de financiar nuevas iniciativas científicas o tecnológicas.

Billetes de Colombia
El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2027 no contempla recursos de inversión para el área científica. - crédito Colprensa - Juan Páez

El origen de la promesa y el contraste con el presente

El informe de El Colombiano recuerda que durante la campaña presidencial de 2022, Gustavo Petro celebró públicamente el respaldo de sectores académicos, incluyendo una supuesta adhesión de la Academia Científica. Sin embargo, posteriormente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales aclaró que no apoyaba candidaturas y mantenía su neutralidad institucional.

En ese contexto, Petro insistió en su visión de gobierno afirmando que buscaría “gobernar con la Ciencia y con los movimientos sociales”, subrayando que la razón debía ser parte central de la transformación política.

Cuatro años después, según el balance presentado por el diario ya mencionado, el sector científico enfrenta un escenario de reducción de inversión y limitaciones presupuestales.

Críticas desde el Congreso: “una cachetada al futuro”

Las cifras del anteproyecto han generado reacciones en el ámbito político. La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza cuestionó la ausencia de inversión para el sector.

Según Pedraza, “se destina plata para mantener las oficinas abiertas y pagar sueldos, pero ni un solo peso para financiar investigaciones, desarrollo tecnológico o proyectos de innovación que el país tanto necesita”, en referencia a la estructura presupuestal planteada.

La congresista también advirtió que la decisión representa un retroceso, al señalar que “es una cachetada al futuro” y que dejar la inversión en cero implica limitar el desarrollo científico del país.

Asimismo, sostuvo que “no se puede hablar de transformación nacional mientras se asfixia presupuestalmente al cerebro del desarrollo tecnológico”, cuestionando la coherencia entre el discurso gubernamental y la asignación de recursos.

MinCiencia
La falta de fondos de inversión pone en riesgo la continuidad de proyectos de investigación y desarrollo en Colombia. - crédito MinCiencia

Visión de la comunidad científica en el exterior

El astrofísico colombiano de la Agencia Espacial Alemana, Santiago Casas, también analizó la situación del talento nacional en el exterior. Según su evaluación conocida por El Colombiano, los científicos colombianos tienen reconocimiento internacional, pero principalmente a nivel individual y no institucional.

Casas señaló, en declaraciones recogidas en el contexto del debate, que muchos profesionales terminan desarrollando sus carreras fuera del país, debido a la falta de condiciones adecuadas para la investigación en Colombia.

Un presupuesto alineado con otras prioridades del Gobierno

El anteproyecto del PGN 2027 establece que el presupuesto nacional estaría alineado con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, con énfasis en temas como la justicia ambiental, la gestión del recurso hídrico, la seguridad humana, la justicia social y la transición energética.

Sin embargo, diversos sectores han señalado una contradicción en este enfoque, al considerar que la ciencia es un componente fundamental para alcanzar estos objetivos estratégicos, especialmente en innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

MinCiencia
El Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación solo recibiría recursos para cubrir gastos administrativos y de funcionamiento. - crédito Minciencia

Un proceso aún en discusión en el Congreso

Es importante precisar que las cifras del anteproyecto corresponden a una fase preliminar del Presupuesto General de la Nación 2027, el cual deberá ser debatido y aprobado por el Congreso de la República en las próximas etapas del proceso fiscal.

Por lo tanto, los montos y asignaciones podrían sufrir modificaciones antes de su aprobación final.

Temas Relacionados

Gustavo Petropresupuesto 2027Ministerio de Cienciasinversión científicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fuga de alias “Tito” en Pasto podría tener implicaciones en el proceso de paz con los Comuneros del Sur

Especialistas advierten que episodios de este tipo pueden debilitar la credibilidad de las negociaciones y aumentar la incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos, sobre todo en contextos políticos inestables

Fuga de alias “Tito” en Pasto podría tener implicaciones en el proceso de paz con los Comuneros del Sur

Calendario lunar de junio 2026: así se verá la luna desde Perú

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los próximos días

Calendario lunar de junio 2026: así se verá la luna desde Perú

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Medellín este 8 de junio

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Medellín este 8 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Emmanuel Esparza se casó en Villa de Leyva: ni el actor ni la novia aguantaron las lágrimas en la celebración

Emmanuel Esparza se casó en Villa de Leyva: ni el actor ni la novia aguantaron las lágrimas en la celebración

Silvy Araújo confirmó el nacimiento de su bebé con tiernas fotografías y reveló su nombre

Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

Jhon Alex Castaño sorprendió al joven que fue reducido por policías en Bogotá: llevó regalos para él y su perrita

Norma Nivia y Mateo Varela se casan: así fue como el creador de contenido le entregó el anillo

Deportes

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional

En video: Así despidieron los hinchas de Junior de Barranquilla a su equipo antes de la final ante Atlético Nacional

En video: así fue el entrenamiento a puerta abierta de Atlético Nacional previo a la final ante Junior de Barranquilla

Colombia ganó 2-0 ante Jordania el último partido amistoso antes de la Copa del Mundo 2026: resumen del juego

Este es el arquero colombiano que confesó querer jugar en Millonarios: “Sería un sueño compartir con Radamel Falcao”