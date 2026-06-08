Petro prometió priorizar la ciencia, pero presupuesto 2027 solo cubriría gastos administrativos y deja sin inversión al sector

Gustavo Petro prometió priorizar la ciencia durante su campaña presidencial, aunque cuatro años después el sector enfrenta recortes presupuestales. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

De acuerdo con un informe de El Colombiano, el presidente Gustavo Petro reiteró en distintos escenarios, durante su campaña presidencial, la importancia de la ciencia como motor de transformación nacional. En ese contexto, afirmó que “no puede haber una política progresista sin la Ciencia”, subrayando el valor del conocimiento en el desarrollo del país.

Sin embargo, el panorama para el sector científico presenta serias dificultades. Un análisis del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 revela que el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación no dispondría de recursos destinados a inversión para ese año.

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Esta situación ha generado preocupación en sectores académicos y políticos, que advierten sobre el impacto negativo que tendría la ausencia de fondos de inversión en investigación, desarrollo tecnológico y proyectos de innovación.

Un presupuesto sin inversión para ciencia en 2027

Según el documento citado por el medio, el Ministerio de Ciencias tendría asignados aproximadamente $30.063 millones, provenientes de recursos de la Nación. Sin embargo, la totalidad de este presupuesto estaría destinada a funcionamiento, sin recursos para inversión.

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Esto significa que no habría financiación para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación.

La distribución del presupuesto sería la siguiente:

$19.358 millones para pago de nómina

$8.690 millones para bienes y servicios

$1.100 millones para transferencias

$914 millones para impuestos, sanciones y otros pagos

En la práctica, el Ministerio operaría únicamente para sostener su estructura administrativa, sin capacidad de financiar nuevas iniciativas científicas o tecnológicas.

El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2027 no contempla recursos de inversión para el área científica. - crédito Colprensa - Juan Páez

El origen de la promesa y el contraste con el presente

El informe de El Colombiano recuerda que durante la campaña presidencial de 2022, Gustavo Petro celebró públicamente el respaldo de sectores académicos, incluyendo una supuesta adhesión de la Academia Científica. Sin embargo, posteriormente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales aclaró que no apoyaba candidaturas y mantenía su neutralidad institucional.

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En ese contexto, Petro insistió en su visión de gobierno afirmando que buscaría “gobernar con la Ciencia y con los movimientos sociales”, subrayando que la razón debía ser parte central de la transformación política.

Cuatro años después, según el balance presentado por el diario ya mencionado, el sector científico enfrenta un escenario de reducción de inversión y limitaciones presupuestales.

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Críticas desde el Congreso: “una cachetada al futuro”

Las cifras del anteproyecto han generado reacciones en el ámbito político. La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza cuestionó la ausencia de inversión para el sector.

Según Pedraza, “se destina plata para mantener las oficinas abiertas y pagar sueldos, pero ni un solo peso para financiar investigaciones, desarrollo tecnológico o proyectos de innovación que el país tanto necesita”, en referencia a la estructura presupuestal planteada.

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La congresista también advirtió que la decisión representa un retroceso, al señalar que “es una cachetada al futuro” y que dejar la inversión en cero implica limitar el desarrollo científico del país.

Asimismo, sostuvo que “no se puede hablar de transformación nacional mientras se asfixia presupuestalmente al cerebro del desarrollo tecnológico”, cuestionando la coherencia entre el discurso gubernamental y la asignación de recursos.

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La falta de fondos de inversión pone en riesgo la continuidad de proyectos de investigación y desarrollo en Colombia. - crédito MinCiencia

Visión de la comunidad científica en el exterior

El astrofísico colombiano de la Agencia Espacial Alemana, Santiago Casas, también analizó la situación del talento nacional en el exterior. Según su evaluación conocida por El Colombiano, los científicos colombianos tienen reconocimiento internacional, pero principalmente a nivel individual y no institucional.

Casas señaló, en declaraciones recogidas en el contexto del debate, que muchos profesionales terminan desarrollando sus carreras fuera del país, debido a la falta de condiciones adecuadas para la investigación en Colombia.

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Un presupuesto alineado con otras prioridades del Gobierno

El anteproyecto del PGN 2027 establece que el presupuesto nacional estaría alineado con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, con énfasis en temas como la justicia ambiental, la gestión del recurso hídrico, la seguridad humana, la justicia social y la transición energética.

Sin embargo, diversos sectores han señalado una contradicción en este enfoque, al considerar que la ciencia es un componente fundamental para alcanzar estos objetivos estratégicos, especialmente en innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

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El Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación solo recibiría recursos para cubrir gastos administrativos y de funcionamiento. - crédito Minciencia

Un proceso aún en discusión en el Congreso

Es importante precisar que las cifras del anteproyecto corresponden a una fase preliminar del Presupuesto General de la Nación 2027, el cual deberá ser debatido y aprobado por el Congreso de la República en las próximas etapas del proceso fiscal.

Por lo tanto, los montos y asignaciones podrían sufrir modificaciones antes de su aprobación final.