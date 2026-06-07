Petro se pronuncia tras rechazo de Westcol a invitación de Aída Quilcué: “El árbol sin raíz se cae”

Gustavo Petro resaltó el valor de las raíces indígenas tras la decisión de Westcol de no participar en una transmisión en territorio ancestral. - crédito Kick

El presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a la decisión del creador de contenido Westcol de no asistir a una transmisión en un territorio indígena programada por Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. El mandatario hizo énfasis en la importancia de respetar las raíces y culturas indígenas, al advertir que “el árbol sin raíz se cae”.

Petro subraya la raíz indígena

A través de sus redes sociales, Gustavo Petro expresó que rechazar la invitación de una líder indígena representa desconocer el origen del pueblo colombiano. El presidente afirmó que los pueblos fuertes tienen raíces y se respetan, y calificó este principio como un tótem fundamental de la existencia.

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En su mensaje, Petro escribió: “No aceptar la invitación de una indígena a su territorio es desconocer la raíz del pueblo colombiano. El árbol sin raíz se cae y sus hojas se las lleva el viento. Los pueblos fuertes tienen raíces y se respetan. Es un tótem fundamental de la existencia”.

Petro resaltó la importancia de mantener los lazos con las raíces indígenas. - crédito @petrogustavo/X

Westcol prioriza los debates ante la segunda vuelta

Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, explicó su posición a través de un mensaje en X. El streamer agradeció la oportunidad, pero manifestó que, ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial, su comunidad virtual le solicitó organizar debates políticos y escuchar propuestas concretas. Según indicó, esta etapa requiere transparencia y enfoque en los intereses de la audiencia joven.

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En su declaración pública, Westcol señaló que desea en el futuro conocer la cultura y raíces de la comunidad indígena, siempre que la invitación siga en pie.

En su respuesta escribió: “Muchas gracias por la invitación Doña Aída, me siento muy honrado por la oportunidad. Sin embargo actualmente en segunda vuelta mi comunidad me pide más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas. Por ello estoy trabajando en organizar posibles debates de presidentes/vices o jóvenes afiliados a cada línea de pensamiento. Quiero ser lo más transparente posible para el país en esta etapa y sobre todo para la gente joven. Un saludo y gracias de nuevo”.

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Y añadió: “Me gustaría igualmente en el futuro poder ir y conocer su cultura y sus raíces si me lo permite”.

Esta respuesta fue interpretada como una negativa temporal y fue recogida por diversos medios como Semana.

Aunque Westcol agradeció la invitación de Quilcué, afirmó que su prioridad antes de la segunda vuelta electoral es generar debates alrededor de las dos candidaturas presidenciales - crédito @WestCOL/X

Consulta indígena y contexto de campaña

La invitación fue gestionada por Aída Quilcué, candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, quien informó que la propuesta fue sometida a la consulta de los sabedores espirituales de su comunidad. La decisión, según Quilcué, no dependía únicamente de ella, por tratarse de un territorio sagrado.

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En su mensaje, Quilcué señaló: “He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí; es una determinación colectiva que debe tomarse con respeto, responsabilidad y en armonía”.

Tras la aprobación, comunicó públicamente que Westcol era bienvenido y que el objetivo era compartir la cosmovisión indígena con más colombianos.

Westcol rechazó con una publicación en redes sociales la invitación que le hizo Aída Quilcué para hacer una transmisión desde su resguardo indígena - crédito Captura de pantalla @Westcol/Kick y Aida Quilcué/Facebook

Rumores y aclaraciones en torno a Westcol

La negativa de Westcol generó reacciones en el entorno político y digital. A esta situación se sumaron controversias previas, como los señalamientos del congresista Santiago Osorio por la entrevista de Westcol a Abelardo De la Espriella.

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Algunos usuarios sugirieron que la transmisión con Cepeda se canceló debido a esos comentarios, lo que llevó a Westcol a aclarar que el stream con Cepeda fue uno de los primeros en ser pactados, pero no llegó a realizarse por circunstancias externas.

El streamer explicó: “Brother yo desde el principio organicé stream con Cepeda después de hacer el de Petro, fue el primer stream que cerré, me lo cancelaron, eran dos streams de un lado antes de hacer los de Uribe y Abelardo”.

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También indicó que su intención es mantener espacios de debate equilibrados para evitar percepciones de parcialidad.

El Colombiano reportó que la decisión de Westcol respondió a la demanda de su audiencia, que solicitó espacios para confrontar propuestas y evitar la percepción de un alineamiento exclusivo con algún sector.

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Aida Quilcué aceptó invitación de Westcol para participar de una charla con el 'streamer' - crédito @aida_quilcue/X (@aida_quilcue/X)

De la Espriella participó y logró alcance masivo

Mientras tanto, Abelardo De la Espriella, líder de Defensores de la Patria, sí participó en una transmisión organizada por Westcol. La emisión, que superó las dos horas y media, alcanzó 1,4 millones de visualizaciones en la plataforma Kick, según cifras confirmadas por RCN Noticias. El caso reflejó el impacto de los creadores de contenido en la campaña presidencial y la transformación de los canales de discusión política en Colombia.