Colombia

Hallan caleta del ELN en Cocorná con explosivos, fusil y material de proselitismo armado

Las autoridades aseguraron que los elementos incautados presuntamente serían utilizados para fortalecer actividades de una estructura armada con influencia en el Valle de Aburrá y para apoyar posibles acciones criminales en Antioquia

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El Ejército y la Policía ubicaron en zona rural de Cocorná un depósito clandestino con explosivos, munición y otros elementos que presuntamente serían utilizados por estructuras del ELN en Antioquia. - crédito @Ejercito_Div7/X

Un nuevo golpe contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue reportado por las autoridades en Antioquia. En una operación conjunta desarrollada entre tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía, fue ubicada una caleta con material de guerra, explosivos, elementos de intendencia y propaganda que, al parecer, pertenecería a integrantes de esa organización armada ilegal.

El hallazgo se produjo en la vereda Cebaderos, zona rural del municipio de Cocorná, en el Oriente antioqueño, donde uniformados del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, adelantaron labores de inteligencia y seguimiento que permitieron localizar el depósito clandestino.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el material encontrado presuntamente iba a ser movilizado por integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo del ELN, con el propósito de fortalecer actividades del Frente Urbano Luis Fernando Giraldo Builes.

Encontraron explosivos, armamento y propaganda

Durante el procedimiento fueron hallados diversos elementos considerados de alto riesgo para la seguridad de la población civil y de la Fuerza Pública.

Entre los elementos incautados se encuentran un fusil, munición de diferentes características, cinco artefactos explosivos improvisados, explosivos tipo ANFO e INDUGEL, cordón detonante, detonadores y otros materiales utilizados para la fabricación y activación de cargas explosivas.

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Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de elementos de intendencia y material de proselitismo armado, los cuales estarían relacionados con las actividades que esta estructura ilegal desarrolla en diferentes municipios de Antioquia.

Según las investigaciones preliminares, el material encontrado tendría como finalidad apoyar acciones de presencia e influencia del grupo armado en zonas estratégicas del departamento, especialmente en municipios del Valle de Aburrá.

Material explosivo y elementos de detonación fueron encontrados durante el operativo realizado en zona rural de Cocorná. - crédito @Ejercito_Div7/X
Material explosivo y elementos de detonación fueron encontrados durante el operativo realizado en zona rural de Cocorná. - crédito @Ejercito_Div7/X

Ejército advierte sobre posibles acciones criminales

A través de sus canales oficiales, el Ejército confirmó el resultado operacional y aseguró que la incautación permitió neutralizar posibles acciones que podrían haberse ejecutado durante fechas conmemorativas para esa organización armada.

“En la vereda Cebaderos, del municipio de Cocorná, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Antioquia, lograron la incautación de material de guerra, explosivos, elementos de intendencia y material de proselitismo que, al parecer, sería movilizado por el Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo del GAO ELN”, indicó la institución militar.

La Fuerza Pública agregó que entre los elementos encontrados había materiales que podrían ser utilizados para la ejecución de acciones violentas contra la población civil y las autoridades.

“Con este resultado se neutralizan posibles acciones criminales que pretendían ser desarrolladas en el marco de fechas conmemorativas para el grupo armado organizado ELN”, señaló el Ejército.

Las autoridades investigan la presunta relación del material incautado con estructuras del ELN que tendrían presencia en Antioquia. - crédito @Ejercito_Div7/X
Las autoridades investigan la presunta relación del material incautado con estructuras del ELN que tendrían presencia en Antioquia. - crédito @Ejercito_Div7/X

La caleta estaba oculta en zona rural de Cocorná

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados lograron ubicar el depósito clandestino en una zona boscosa de la vereda Cebaderos. Información conocida posteriormente indicó que la caleta se encontraba oculta y enterrada, una modalidad utilizada frecuentemente por grupos armados ilegales para almacenar armamento, explosivos y otros elementos logísticos.

Las autoridades señalaron que el hallazgo representa una afectación importante a las capacidades operativas y logísticas de la estructura ilegal, debido a la cantidad y características del material encontrado.

Además, recalcaron que estos elementos tenían la capacidad de ser utilizados en actividades delictivas que podrían poner en riesgo a comunidades rurales y urbanas del departamento.

Buscaban evitar atentados y proteger a la población

Uno de los principales objetivos de la operación era anticiparse a posibles amenazas contra la ciudadanía y evitar que los explosivos y armas llegaran a manos de integrantes de la organización armada.

Según el Ejército, las investigaciones apuntan a que esta estructura estaría adelantando actividades de proselitismo armado en municipios del Valle de Aburrá, razón por la cual las autoridades mantienen seguimiento constante a sus movimientos y redes de apoyo.

La incautación de este material, indicaron, reduce la capacidad de planeación y ejecución de posibles acciones terroristas, además de fortalecer las estrategias de prevención implementadas por la Fuerza Pública en Antioquia.

Entre los elementos hallados en la caleta figura un fusil junto con munición de diferentes características. - crédito @Ejercito_Div7/X
Entre los elementos hallados en la caleta figura un fusil junto con munición de diferentes características. - crédito @Ejercito_Div7/X

Continúan las investigaciones

Los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos análisis técnicos, procedimientos judiciales e investigaciones que permitan establecer su procedencia exacta y determinar quiénes serían los responsables de su almacenamiento y transporte.

Mientras avanzan las pesquisas, la Cuarta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones coordinadas con otras instituciones del Estado para combatir a los grupos armados organizados que tienen presencia en Antioquia.

Las autoridades destacaron que este resultado operacional constituye un nuevo golpe contra las estructuras del ELN en el departamento y contribuye a disminuir riesgos para la población civil, especialmente en momentos en los que se busca prevenir posibles acciones violentas asociadas a la actividad de grupos ilegales.

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