Colombia

Gustavo Petro mandó mensaje a James Rodríguez, tras respuesta a Antonella Petro: “Primero la unidad de Colombia y la paz”

El jefe de Estado escribió un largo mensaje en su cuenta de X en el que tocó temas políticos, sociales y electorales

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- créditos captura de pantalla Presidencia de la República / YouTube | @gustavopetrourrego/IG
Gustavo Petro le respondió a James Rodríguez por confirmar fotografía con su hija, Antonella Petro - créditos captura de pantalla Presidencia de la República / YouTube | @gustavopetrourrego/IG

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje destinado al jugador de la selección Colombia, James Rodríguez, luego de que este accedió a tomarse una fotografía con Antonella Petro, hija del mandatario, en medio de la fuerte controversia que causó la reacción del jugador tras la petición de la joven a tomarse una foto con su “héroe” durante la despedida del equipo nacional.

A través de su cuenta de X, el primer dignatario agradeció el gesto del mediocampista y reflexionó sobre el papel del fútbol, la fama y la unidad nacional.

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“Gracias James, primero la Unidad de Colombia y la Paz”, escribió, a la vez que se refirió a una relación previa con el jugador: “James, me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo y sí conoces a mi hija de antes porque te la presenté de pequeñita, siendo alcalde de Bogotá, lamento que lo hayas olvidado, porque te adoraba”, escribió.

Procedió a continuar su discurso de agradecimiento al jugador con una serie de reflexiones en las que enlazó la política, las ideologías y el fútbol.

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Palabras de Gustavo Petro a James Rodríguez tras aceptar foto con Antonella Petro - crédito @petrogustavo/X
Palabras de Gustavo Petro a James Rodríguez tras aceptar foto con Antonella Petro - crédito @petrogustavo/X

Incluso, le refirió al 10 de la Selección Colombia: “Tus ideas políticas que tendrás no me apartan del objetivo común de que ganen y sean los mejores, y observando tu vida desde mi distancia y la de Falcao, y no hablo de ello, porque la vida es el espacio de la libertad y no debo meterme en ella, y quiero que ganen por la felicidad y el orgullo de Colombia”.

El mandatario también hizo referencia al entorno del fútbol profesional y a las presiones que afrontan los jugadores: “La vida de los jugadores de fama mundial da lecciones de vida para todas y todos, como cualquier persona que se expone a las multitudes y desata pasiones que siempre, como dice la dialéctica filosófica, es un fluir contradictorio lleno de amores y de odios”.

Petro reiteró su mensaje al equipo nacional sobre la importancia de la humildad y la colectividad: “Jueguen como los jóvenes y niños pobres del barrio popular que fueron, no alberguen codicias y soberbias en su corazón, quieran más al equipo, la fuerza colectiva, y entreguen toda la genialidad individual al equipo y ganaremos con un equipo de trabajadores colectivos y diversos en plena juventud”.

El presidente concluyó su mensaje con una reflexión sobre, según él, el verdadero valor del reconocimiento en el fútbol: “Obtendrán la gloria y no los olvidarán, serán inolvidables, que es el mejor premio de la vida, así les duela a los olvidables con todo su dinero sucio”.

Así concluyó Gustavo Petro su extenso mensaje a James Rodríguez - crédito @petrogustavo/X
Así concluyó Gustavo Petro su extenso mensaje a James Rodríguez - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de James Rodríguez a Antonella Petro

Antes del mensaje del mandatario, la controversia por el saludo entre James Rodríguez y Antonella Petro pareció haber llegado a su fin tras un nuevo intercambio de mensajes en redes sociales entre el mediocampista y la joven, que tras publicar en un video su admiración por el jugador, recibió un mensaje especial por parte de Rodríguez.

crédito @anto_petro_alcocer/IG
crédito @anto_petro_alcocer/IG

En su respuesta, el futbolista escribió: “Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial.... Nos vemos pronto (sic)”.

Además, el jugador aclaró toda la polémica que apuntaba a que había ignorado a la hija del presidente cuando le solicitó una foto. Rodríguez agregó: “Pd: La próxima me hablas más fuerte, abrazo”.

El mensaje fue compartido a través de un video por Antonella Petro en sus cuentas de TikTok e Instagram, en las que celebró la reacción de su ídolo y reiteró su apoyo al equipo nacional.

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