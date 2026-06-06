Colombia

Conoce el clima de este día en Bogotá

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Bogotá este sábado:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 19 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 11 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Bogotá

Al ubicarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la ciudad de bogotá cuenta con un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala que Bogotá tiene una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas pueden bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá tiene dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos suceden desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La capital colombiana cuenta con un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)
La capital colombiana cuenta con un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BogotáClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Barranquilla este 6 de junio

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Barranquilla este 6 de junio

Alerta por fraude con pasaportes y visas: Cancillería advierte sobre páginas falsas que cobran por trámites inexistentes

La Cancillería alertó sobre sitios web fraudulentos que ofrecen citas para pasaportes y trámites de visa, cobrando dinero por servicios que no tienen ninguna validez oficial

Alerta por fraude con pasaportes y visas: Cancillería advierte sobre páginas falsas que cobran por trámites inexistentes

Mercados celebran el resultado electoral, pero expertos advierten que la verdadera prueba para la economía comenzará después del 21 de junio

La caída del dólar y la valorización de activos colombianos reflejan optimismo de los mercados tras la primera vuelta, aunque persisten dudas sobre el ajuste fiscal del próximo gobierno

Mercados celebran el resultado electoral, pero expertos advierten que la verdadera prueba para la economía comenzará después del 21 de junio

Adulto mayor murió tras varios días hospitalizado por brutal golpiza en Medellín; autoridades buscan al responsable

Un hombre de 63 años murió en Medellín tras permanecer varios días hospitalizado por una agresión con objeto contundente. Las autoridades avanzan en la investigación del caso

Adulto mayor murió tras varios días hospitalizado por brutal golpiza en Medellín; autoridades buscan al responsable

Resultados Lotería de Santander hoy 6 de junio: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 6 de junio: revise su billete y cobre el premio mayor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro desafió a J Balvin en una entrevista, acabó rendido y fue sensación en redes sociales: “Al tío se le fue la calle”

Ryan Castro desafió a J Balvin en una entrevista, acabó rendido y fue sensación en redes sociales: “Al tío se le fue la calle”

Antonella Petro le envió un mensaje a James Rodríguez tras la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Colapsé un poco”

Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”

Sheila habría pedido cuota alimentaria a Juanda Caribe tras la separación: la cifra superaría los $10 millones

Valentino Lázaro lloró en ‘Buen día, Colombia’ por la muerte de un amigo cercano: reaccion de los presentadores desató críticas

Deportes

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

Gisela Robledo le da la clasificación a la selección Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027

Alberto Lleras Camargo y la historia detrás de la entrega de bandera a la selección Colombia en su primera participación en un Mundial

Así llega Jordania al amistoso ante la selección Colombia: los jugadores a seguir antes del debut mundialista

La Federación Colombiana de Fútbol presentó su nueva sede deportiva en Cali: estos son los detalles