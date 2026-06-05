Carlos Carrillo presentó su renuncia como director de la Ungrd: se espera una decisión por parte de Petro

Carlos Carrillo negó haber participado en pólítica. Presentó su renuncia y el presidente Petro todavía no la ha aceptado - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Carlos Carrillo presentó oficialmente su renuncia a la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cargo que ocupó desde el 11 de marzo de 2024, luego de que su antecesor, Olmedo de Jesús López, fuera salpicado en el que sería uno de los casos más grandes de corrupción del Gobierno nacional.

De acuerdo con El Tiempo, el presidente Gustavo Petro recibió la renuncia de Carrillo, pero todavía no ha decidido si aceptarla o no. El funcionario asumió la responsabilidad de restablecer el orden en la Ungrd después de que fuera objeto de hechos de corrupción, entre ellos, el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos. Además, es un acérrimo defensor del Gobierno Petro.

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Previo a la presentación de su renuncia, el director de la entidad fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación política, tomando como referencia unas declaraciones que dio ante los medios de comunicación, en las que se refirió a las elecciones presidenciales que se aproximan (segunda vuelta presidencial-21 de junio).

“Una entidad que ha venido actuando siempre de manera honesta, con apego a la ley, rechaza categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyan una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña. Como funcionario público reconozco y respeto los límites establecidos por la Constitución y la ley”, dijo Carlos Carrillo ante la prensa, tras ser notificado sobre la decisión de la Procuraduría.

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