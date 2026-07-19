Hombre irrumpe y se desnuda en el templo parroquial de Aranzazu tras misa de la Virgen del Carmen: Arquidiócesis de Manizales se pronunció

Hombre profanó un centro religioso en Aranzazu, Caldas, ingresando desnudo cuando todavía había feligreses al interior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre que, de acuerdo con información de las autoridades, no reside en Aranzazu y que, según versiones preliminares, llegó desde Manizales, irrumpió en el templo parroquial Nuestra Señora del Rosario durante la noche del jueves 17 de julio, avanzó hasta el presbiterio –el espacio reservado para la celebración de la Eucaristía– y se desnudó por completo frente a los feligreses que permanecían en el lugar tras una misa en honor a la Virgen del Carmen.

El hecho ocurrió minutos después de la bendición tradicional de los conductores, cuando todavía había personas dentro del templo. Varios ciudadanos lograron reducir al individuo y lo entregaron a la Policía Nacional.

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Las autoridades no han confirmado si el hombre presenta alguna condición de salud mental ni cuál fue la motivación detrás de su conducta.

La Iglesia evalúa un acto de desagravio

Desde la perspectiva del derecho canónico, un acto de esta naturaleza puede ser calificado como profanación de un lugar sagrado.

Alcaldía Aranzazu lamentó los hechos ocurridos al interior del recinto religioso - crédito Alcaldía Aranzazu/Facebook

Se trata de un procedimiento que la Iglesia católica aplica cuando un espacio consagrado ha sido objeto de un acto gravemente ofensivo. La comunidad de Aranzazu no registraba un episodio de estas características en años recientes.

La Alcaldía rechaza los hechos y pide calma

La Alcaldía de Aranzazu emitió un comunicado de prensa fechado el viernes 18 de julio en el que rechazó “de manera categórica” lo ocurrido, expresó solidaridad con la comunidad católica, el párroco y los afectados, e informó que desde el primer momento activó un trabajo coordinado con la Policía Nacional para el esclarecimiento del caso.

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El municipio, en el departamento de Caldas, instó a la ciudadanía a mantener la calma y a respetar el desarrollo de las investigaciones. El comunicado cerró con un llamado a “promover el respeto por todas las religiones, credos y lugares de culto, como fundamento de la libertad religiosa”.

La investigación sobre las circunstancias del episodio continúa abierta.

La Arquidiócesis de Manizales expresó su rechazo ante la profanación sufrida por la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, en Aranzazu, en hechos ocurridos la noche anterior a la publicación de la circular.

Arquidiócesis de Manizales se pronunció por los hechos ocurridos en la iglesia de Aranzazu - crédito Norte Noticias/Facebook

Este pronunciamiento, firmado por el vicario general Diego García López y el canciller arquidiocesano Julián Andrés Garcés Londoño, refleja la preocupación y el dolor de la comunidad católica ante la ofensa a un espacio sagrado.

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Según la comunicación oficial, la acción vandálica constituyó una grave ofensa no solo para los objetos y el lugar, sino también para Dios y los fieles de la localidad. En respuesta, la arquidiócesis convocó a una Misa de desagravio en el mismo templo, con el fin de pedir perdón, restaurar la dignidad del lugar y orar por la conversión de quien cometió el acto.

La carta dirigida a los fieles subraya la importancia de mantener la vigilancia sobre los templos y objetos religiosos para evitar la repetición de hechos similares. Además, solicita oraciones constantes para prevenir nuevas profanaciones y fortalecer la protección de los espacios sagrados.

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Comunidad logró reducir a hombre que ingresó desnudo al recinto religioso y entregarlo a las autoridades - crédito norte Noticias/Facebook

Según las primeras versiones, el sujeto ingresó mientras se encontraban fieles en el lugar, lo que incrementó la preocupación de quienes presenciaron el hecho. La situación se tornó aún más inquietante cuando el hombre se dirigió al área donde se celebra la eucaristía y comenzó a desvestirse, interrumpiendo por completo el ambiente religioso.

Frente a este episodio, algunos asistentes actuaron rápidamente y lograron controlar al hombre antes de que la situación escalara. Tras ser reducido, fue retirado del templo y entregado a la Policía Nacional, que asumió el procedimiento y el traslado correspondiente.

La rápida intervención de los ciudadanos evitó que el hecho tuviera mayores consecuencias, y permitió que la autoridad iniciara las diligencias para esclarecer los motivos detrás de la conducta del involucrado.

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