Colombia

Hombre irrumpe y se desnuda en el templo parroquial de Aranzazu tras misa de la Virgen del Carmen: Arquidiócesis de Manizales se pronunció

El reciente ataque a la parroquia Nuestra Señora del Rosario provocó una reacción inmediata de la arquidiócesis, que organizó una misa de desagravio y pidió a los creyentes redoblar el cuidado de los templos y objetos religiosos

Guardar
Google icon
Hombre de espaldas en una iglesia mirando al altar, con el torso descubierto y ropa interior negra. Altar con crucifijo, cuatro velas encendidas, y vitrales.
Hombre profanó un centro religioso en Aranzazu, Caldas, ingresando desnudo cuando todavía había feligreses al interior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre que, de acuerdo con información de las autoridades, no reside en Aranzazu y que, según versiones preliminares, llegó desde Manizales, irrumpió en el templo parroquial Nuestra Señora del Rosario durante la noche del jueves 17 de julio, avanzó hasta el presbiterio –el espacio reservado para la celebración de la Eucaristía– y se desnudó por completo frente a los feligreses que permanecían en el lugar tras una misa en honor a la Virgen del Carmen.

El hecho ocurrió minutos después de la bendición tradicional de los conductores, cuando todavía había personas dentro del templo. Varios ciudadanos lograron reducir al individuo y lo entregaron a la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Las autoridades no han confirmado si el hombre presenta alguna condición de salud mental ni cuál fue la motivación detrás de su conducta.

La Iglesia evalúa un acto de desagravio

Desde la perspectiva del derecho canónico, un acto de esta naturaleza puede ser calificado como profanación de un lugar sagrado.

---
Alcaldía Aranzazu lamentó los hechos ocurridos al interior del recinto religioso - crédito Alcaldía Aranzazu/Facebook

Se trata de un procedimiento que la Iglesia católica aplica cuando un espacio consagrado ha sido objeto de un acto gravemente ofensivo. La comunidad de Aranzazu no registraba un episodio de estas características en años recientes.

La Alcaldía rechaza los hechos y pide calma

La Alcaldía de Aranzazu emitió un comunicado de prensa fechado el viernes 18 de julio en el que rechazó “de manera categórica” lo ocurrido, expresó solidaridad con la comunidad católica, el párroco y los afectados, e informó que desde el primer momento activó un trabajo coordinado con la Policía Nacional para el esclarecimiento del caso.

PUBLICIDAD

El municipio, en el departamento de Caldas, instó a la ciudadanía a mantener la calma y a respetar el desarrollo de las investigaciones. El comunicado cerró con un llamado a “promover el respeto por todas las religiones, credos y lugares de culto, como fundamento de la libertad religiosa”.

La investigación sobre las circunstancias del episodio continúa abierta.

La Arquidiócesis de Manizales expresó su rechazo ante la profanación sufrida por la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, en Aranzazu, en hechos ocurridos la noche anterior a la publicación de la circular.

---
Arquidiócesis de Manizales se pronunció por los hechos ocurridos en la iglesia de Aranzazu - crédito Norte Noticias/Facebook

Este pronunciamiento, firmado por el vicario general Diego García López y el canciller arquidiocesano Julián Andrés Garcés Londoño, refleja la preocupación y el dolor de la comunidad católica ante la ofensa a un espacio sagrado.

Según la comunicación oficial, la acción vandálica constituyó una grave ofensa no solo para los objetos y el lugar, sino también para Dios y los fieles de la localidad. En respuesta, la arquidiócesis convocó a una Misa de desagravio en el mismo templo, con el fin de pedir perdón, restaurar la dignidad del lugar y orar por la conversión de quien cometió el acto.

La carta dirigida a los fieles subraya la importancia de mantener la vigilancia sobre los templos y objetos religiosos para evitar la repetición de hechos similares. Además, solicita oraciones constantes para prevenir nuevas profanaciones y fortalecer la protección de los espacios sagrados.

---
Comunidad logró reducir a hombre que ingresó desnudo al recinto religioso y entregarlo a las autoridades - crédito norte Noticias/Facebook

Según las primeras versiones, el sujeto ingresó mientras se encontraban fieles en el lugar, lo que incrementó la preocupación de quienes presenciaron el hecho. La situación se tornó aún más inquietante cuando el hombre se dirigió al área donde se celebra la eucaristía y comenzó a desvestirse, interrumpiendo por completo el ambiente religioso.

Frente a este episodio, algunos asistentes actuaron rápidamente y lograron controlar al hombre antes de que la situación escalara. Tras ser reducido, fue retirado del templo y entregado a la Policía Nacional, que asumió el procedimiento y el traslado correspondiente.

La rápida intervención de los ciudadanos evitó que el hecho tuviera mayores consecuencias, y permitió que la autoridad iniciara las diligencias para esclarecer los motivos detrás de la conducta del involucrado.

Temas Relacionados

Arquidiócesis ManizalezHombre desnudo en iglesiaIglesia AranzazuIglesia colombianaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Shakira ya llegó al estadio para la final del Mundial 2026: “Es muy emocionante, gente”

Desde el Estadio MetLife, la cantante colombiana compartió un recorrido en vivo antes de su actuación y contó la mezcla de emoción y nervios con la que espera el primer espectáculo de medio tiempo histórico

Shakira ya llegó al estadio para la final del Mundial 2026: “Es muy emocionante, gente”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

El segundo semestre de la primera división del fútbol colombiano iniciará el 24 de julio, pero el periodo de fichajes se extenderá un par de semanas después del inicio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

Icfes anunció un nuevo esquema de tarifas para los exámenes de Estado: conozca los detalles

La entidad informó que el cobro se organizará en seis rangos según la capacidad económica, con el fin de sostener la operación de las pruebas y mantener valores diferenciados para hogares de bajos ingresos

Icfes anunció un nuevo esquema de tarifas para los exámenes de Estado: conozca los detalles

La comedia 'Burundanga' triunfa en Bogotá con elenco renovado

Embarazos, amistades al límite y secretos salen a la luz en una temporada que marca un giro inesperado para el escenario nacional

La comedia 'Burundanga' triunfa en Bogotá con elenco renovado

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora

Las directivas han confirmado cinco caras nuevas para el segundo semestre del 2026 y rebajó el precio de los abonos en relación a los del torneo pasado

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira ya llegó al estadio para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: “Es muy emocionante, gente”

Shakira ya llegó al estadio para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: “Es muy emocionante, gente”

Actriz de ‘Pa’ quererte’ reveló por qué no estará en la segunda temporada: “Es por un problema de tiempo, amigos”

Laura G reveló cuál es el filtro más importante al momento de elegir pareja: “Debe estar a mi nivel o más arriba”

Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri por el final de su relación con Juan Daniel Sepúlveda: “No muestre a su pareja”

Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

Deportes

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: Remco Evenepoel se impone al poderío del UAE Team y le gana a Tadej Pogacar e Isaac del Toro en el sprint

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

Jude Bellingham desplazó a James Rodríguez en récord que ostentaba el capitán de la selección Colombia desde 2014

Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: hora y dónde ver hoy, 19 de julio, en Colombia el partido por el título