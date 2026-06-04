Sindicato del Ministerio de Educación lanzó alerta por posibles recortes en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella: “Tu empleo podría estar en riesgo”

La organización citó a funcionarios, contratistas y trabajadores el jueves 4 de junio para discutir el impacto de propuestas atribuidas a Abelardo de la Espriella en plena campaña de segunda vuelta presidencial - crédito Universidad Nacional

El sindicato del Ministerio de Educación Nacional convocó a funcionarios, contratistas y trabajadores a una reunión el jueves 4 de junio en la Universidad Nacional de Bogotá para debatir el posible impacto de las propuestas de Abelardo de la Espriella sobre el empleo estatal.

La invitación se da durante las campañas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, un contexto en el que crecen las preocupaciones sindicales, según un comunicado del mismo sindicato, citado por Semana.

PUBLICIDAD

“Nosotros no podemos hacernos los ciegos ante la situación de este momento del país. Entonces, a eso es a lo que los invitamos, a una charla, a un diálogo. Aquí no estamos tomando posiciones, simplemente tratando de entender las afectaciones que podemos tener como Ministerio de Educación y como nación”, se puede leer en un panfleto difundido en redes sociales y en el mismo campus de la Universidad Nacional.

El sindicato organizó este encuentro para examinar cómo las propuestas atribuidas al candidato, que sugieren la reducción del tamaño del Estado y la reestructuración de entidades públicas, podrían traducirse en recortes laborales para funcionarios y contratistas.

PUBLICIDAD

La pieza gráfica difundida por el gremio advierte que la continuidad de cargos y contratos estaría en juego si prosperan cambios planteados en el sector público, con efectos también en familias y servicios - crédito grupos de difusión

“Estamos invitando a todo el mundo, a quienes están afiliados, obviamente, a quienes no están afiliados, y también estamos invitando a los contratistas a que participen de esta reunión...Tu empleo podría estar en riesgo”, dicta el comunicado obtenido por el medio citado.

La convocatoria busca ofrecer información y ofrecer un espacio de análisis frente a los riesgos laborales planteados.

La cita fue divulgada a través de un audio institucional en canales oficiales y redes internas. La actividad está programada para las 2:00 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas, primer piso, de la Universidad Nacional. El llamado es abierto tanto para afiliados como para no afiliados y contratistas.

PUBLICIDAD

Alertas sindicales ante posibles recortes en el empleo público

Según un volante repartido en la misma universidad, si se implementan las medidas atribuidas a Abelardo de la Espriella, “miles de servidores públicos y contratistas podrían verse afectados”.

Los voceros consultados por Semana sostienen que el objetivo es abrir un espacio de diálogo sin respaldos partidistas, y que el registro de participantes busca asegurar transparencia ante la comunidad laboral - crédito Reuters

El material exhorta a los trabajadores a reflexionar sobre la continuidad de sus cargos y el impacto en sus familias y servicios que reciben millones de colombianos. Mensajes como “Antes de votar, conoce las propuestas y sus posibles consecuencias”, distribuidos por el sindicato y recogidos por Semana, refuerzan la preocupación.

PUBLICIDAD

Qué plantea Abelardo de la Espriella sobre el sector público y la educación en su plan de Gobierno

El programa de gobierno de Abelardo de la Espriella plantea que la financiación de sus propuestas educativas provendría de una reducción del 40% del aparato estatal, con un ahorro anual estimado entre $25 y $30 billones, además de otras fuentes que el documento presenta como “adicionales” sin subir impuestos.

Esa base fiscal se acompaña de una propuesta explícita de recorte de estructuras que el propio candidato califica como “ministerios inútiles” y “burocracia clientelista”; el texto del plan de gobierno las menciona como objetivos a eliminar dentro de la reforma del Estado.

PUBLICIDAD

En educación, el documento concentra sus medidas en cuatro frentes: currículo y valores, infraestructura, formación técnica y meritocracia docente. En el componente curricular, prioriza matemáticas, lectura crítica, ciencias e historia patria, e incorpora ética, lógica y ciudadanía desde edades tempranas; además, fija la política de “cero adoctrinamiento” como la eliminación de “ideologías extremas” del sistema educativo.

El llamado incluye a personal de distintas modalidades de vinculación para participar en un espacio de análisis sobre eventuales efectos en la estabilidad laboral, según la convocatoria divulgada en redes internas - crédito Universidad Nacional

En infraestructura, la meta más concreta es un “Plan Maestro” para la construcción y reparación de 1.000 colegios mediante APPs. En formación para el trabajo, propone educación dual con doble titulación técnica en bachillerato a través de alianzas entre el SENA y empresas.

PUBLICIDAD

El plan también incluye un esquema de “mérito docente” basado en evaluación de desempeño y bonificaciones por resultados, además de “becas con retorno”: apoyos universitarios y técnicos condicionados a servicio social.