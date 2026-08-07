Presidente del sindicato de la UNP se ratifica en las denuncias que hizo en contra de Gustavo Petro y Juliana Guerrero

Declaraciones de Wilson Devia - crédito @wilsond1980/IG

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El presidente del sindicato mayoritario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Wilson Devia, emitió un comunicado que divulgó junto a un video con declaraciones la mañana del viernes 7 de agosto de 2026, y en el que ratificó denuncias contra altos funcionarios del gobierno saliente de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la asignación de esquemas de seguridad y cuestionó la gestión administrativa en la entidad.

El pronunciamiento lo hizo desde su cuenta de X, y señala de forma directa al expresidente Petro, al exintegrante del M-19 y director de la UNP, Augusto Rodríguez, y a la funcionaria del Ministerio del Interior Nancy Yolima Rumie Guevara, presidenta del Cerrem (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas).

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Según Devia, la UNP fue instrumentalizada para otorgar un esquema de seguridad a Juliana Guerrero mediante la utilización de información falsa.

Devia compartió su video y los documentos de soporte a través de su cuenta de X la madrugada del viernes 7 de agosto de 2026 - crédito @wilsond1980/X

Guerrero será acusada por la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude procesal y falsedad en documento privado por el sonado caso de dos títulos universitarios de la Fundación San José y que, según las pesquisas, se habrían utilizado para acreditar requisitos que debían completar la joven para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Iguadad.

Devia asegura que existió una nota de voz de Guerrero dirigida a un analista de riesgo, en la que solicitaba la implementación de “otro carro blindado y otros dos escoltas”.

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El presidente del sindicato también señaló que el director de la entidad admitió haber comunicado al presidente Petro la necesidad de que Guerrero cambiara de población para mantener las medidas de protección, y que la beneficiaria reconoció haber conversado con el mandatario sobre su rol como dirigente política para sostener dichas medidas.

Devia le hizo una advertencia al director de la UNP, Augusto Rodríguez - crédito @wilsond1980/X

El comunicado agrega que Juliana Guerrero habría enviado un certificado del Polo Democrático a Augusto Rodríguez, quien le indicó remitirlo al analista de riesgo para respaldar la solicitud.

Posteriormente, el caso habría sido trasladado al Ministerio del Interior, donde la funcionaria Nancy Yolima Rumie Guevara asumió la gestión, supuestamente por instrucción directa del presidente Petro y de Rodríguez, ratificando el esquema de seguridad.

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En su declaración oficial, Devia pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investiguen y juzguen disciplinaria y penalmente las conductas de los funcionarios implicados.

Devia se mantuvo firme con la denuncia en contra de Juliana Guerrero y Gustavo Petro, y le dejó unas palabras al director de la UNP Augusto Rodríguez - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Devia también acusó a la actual dirección de la UNP de realizar nombramientos y resoluciones de última hora para dejar listos cargos antes del cambio de gobierno, lo que, según el dirigente sindical, formaría parte de una estrategia para favorecer a miembros afines al M-19.

El presidente sindical rechazó además señalamientos públicos sobre su conducta y antecedentes. “Y advierto guerrillero Augusto Rodrigue no me quiero suicidar”, añadió él mismo en la parte final de su declaración.

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El líder sindical aseveró que que durante sus 26 años en el sector público no ha recibido condenas judiciales o administrativas que generen antecedentes en su contra y cuestionó que se le haya calificado de corrupto.

La denuncia de Devia se radicó ante la Fiscalía el 4 de agosto de 2026 - crédito @wilsond1980/X

Devia argumentó que continúa siendo funcionario de la UNP y que el propio director lo designó en un grado superior al que ocupaba previamente.

En su mensaje, el presidente del sindicato mayoritario calificó de “corruptos” a miembros del equipo directivo de la entidad y denunció que algunos funcionarios del gobierno saliente estarían prófugos o bajo investigación judicial, mencionando el caso de César Manrique (funcionario cercano a Petro, y que está prófugo de la justicia en medio de l la investigación por uno de los casos de corrupción más sonados en la histora reciente: el de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgos de Desastres —Ungrd—), a quien vinculó con una circular roja de Interpol.

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El dirigente sindical también expresó preocupación por su seguridad personal, aludiendo a supuestas relaciones del gobierno saliente con estructuras armadas ilegales y señalando que teme represalias.

Finalmente, Devia advirtió que cualquier atentado contra su vida no debe ser considerado un suicidio, en alusión directa al director Augusto Rodríguez.

Devia recordó al funcionario César Manrique, prófugo de la justicia y cercano al presidente Petro - crédito @wilsond1980/X