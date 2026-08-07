Colombia
Agregar Infobae enGoogle

José Manuel Restrepo anuncia viaje a Israel con una delegación de ministros en octubre para fortalecer relaciones

El vicepresidente electo aseguró que el próximo Gobierno busca abrir una nueva etapa diplomática y económica con ese país y pretende restablecer plenamente las relaciones a partir del 7 de agosto

La nueva administración pone en marcha la Comisión Económica Binacional con Israel - crédito @jrestrp/X
La nueva administración pone en marcha la Comisión Económica Binacional con Israel - crédito @jrestrp/X
Guardar

En medio de las actividades protocolarias previas a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo anunció que viajará a Israel en octubre acompañado por una delegación de ministros, como parte de la estrategia del nuevo Gobierno para restablecer y fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y de cooperación entre ambos países.

El anuncio se produjo después de una reunión con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, y representantes de su delegación.

El encuentro fue presentado por Restrepo como uno de los primeros pasos de la nueva administración para modificar el rumbo de la política exterior colombiana y recuperar una relación bilateral que se deterioró durante el Gobierno de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, el vicepresidente electo explicó que el viaje tendrá como propósito avanzar en diferentes áreas de cooperación, particularmente en tecnología, innovación, inversión y emprendimiento.

José Manuel Restrepo alista un viaje a Israel con ministros para reactivar la relación bilateral - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo alista un viaje a Israel con ministros para reactivar la relación bilateral - crédito @jrestrp/X

“Hoy dimos un paso histórico para Colombia. Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella. Nos reunimos con el canciller Gideon Sa’ar y la delegación de Israel para abrir una nueva etapa en la relación entre nuestros países. En octubre viajaremos a Israel con una delegación de ministros para consolidar esta alianza estratégica y desde hoy se pone en marcha la Comisión Económica Binacional, con la que traeremos más innovación, tecnología, inversión, emprendimiento y oportunidades para el talento colombiano, especialmente para nuestros jóvenes”, escribió Restrepo.

PUBLICIDAD

El funcionario agregó que esta nueva política de cooperación pretende convertirse en uno de los instrumentos para impulsar la agenda económica de la administración entrante. En ese sentido, destacó la posibilidad de aprovechar la experiencia israelí en sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.

La Patria Milagro se construye con alianzas estratégicas, intercambio de conocimiento e innovación para generar más oportunidades y bienestar para todos los colombianos”, afirmó el vicepresidente electo.

El restablecimiento de las relaciones Colombia-Israel

El anuncio de Restrepo se enmarca en una de las decisiones que De la Espriella había planteado durante su campaña y que ahora busca implementar desde el comienzo de su Gobierno: restablecer las relaciones diplomáticas con Israel.

El nuevo Gobierno pone la mira en Israel y activa una comisión para atraer tecnología e inversión - crédito @jrestrp/X
El nuevo Gobierno pone la mira en Israel y activa una comisión para atraer tecnología e inversión - crédito @jrestrp/X

Durante la administración de Gustavo Petro, Colombia rompió relaciones con ese país en medio de las fuertes diferencias del mandatario con el Gobierno de Benjamin Netanyahu por la ofensiva militar israelí en Gaza. El entonces presidente colombiano mantuvo una posición crítica frente a las acciones militares y defendió diferentes iniciativas internacionales relacionadas con el conflicto.

El Gobierno entrante, por el contrario, ha anunciado un cambio sustancial en esa política exterior y ha señalado que pretende recuperar los vínculos diplomáticos y económicos con Israel.

En esa misma línea, el equipo de De la Espriella informó recientemente que el canciller designado, Ómar Bula Escobar, sostuvo en Washington una reunión con Gideon Sa’ar, encuentro en el que se habría establecido una hoja de ruta para la recuperación de las relaciones entre ambos países.

La agenda planteada por la nueva administración contempla, además, el intercambio de embajadores y modificaciones en materia de movilidad entre ciudadanos de ambos países. Uno de los anuncios mencionados es la eliminación de visas para colombianos e israelíes, aunque la implementación de estas medidas dependerá de los acuerdos diplomáticos correspondientes.

La apuesta del nuevo Gobierno con Israel apunta a jóvenes y empresas - crédito @jrestrp/X
La apuesta del nuevo Gobierno con Israel apunta a jóvenes y empresas - crédito @jrestrp/X

Israel como aliado estratégico del nuevo Gobierno

El viaje anunciado para octubre busca llevar la relación bilateral más allá del ámbito estrictamente diplomático. La creación de la Comisión Económica Binacional será uno de los mecanismos para avanzar en esa agenda. De acuerdo con Restrepo, este espacio permitirá identificar oportunidades de intercambio y cooperación que puedan beneficiar a diferentes sectores de la economía colombiana.

El funcionario puso especial énfasis en las oportunidades para los jóvenes y el talento nacional, al considerar que la transferencia de conocimiento y el acceso a tecnologías desarrolladas en Israel pueden convertirse en herramientas para impulsar nuevos proyectos empresariales y de innovación.

La administración entrante también ha anticipado cambios en la posición de Colombia frente a organismos internacionales y procesos relacionados con el conflicto entre Israel y Palestina.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoJosé Manuel Restrepo visita IsraelVicepresidente electo ColombiaComisión Económica BinacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Dane presentó la nueva guía para producir estadísticas oficiales con enfoque diferencial: en qué consiste

La actualización busca que indicadores como desempleo, pobreza e ingresos muestren brechas en poblaciones históricamente subregistradas, con lineamientos aplicables a quienes producen y usan datos en Colombia

El Dane presentó la nueva guía para producir estadísticas oficiales con enfoque diferencial: en qué consiste

Seis colombianos fueron capturados en Paraguay por presunto secuestro ligado al ‘gota a gota’

El operativo permitió rescatar a un ciudadano de Medellín y su pareja, quienes permanecieron retenidos durante cerca de 72 horas, mientras las autoridades investigan una disputa interna relacionada con el manejo de dinero

Seis colombianos fueron capturados en Paraguay por presunto secuestro ligado al ‘gota a gota’

Clima en Cartagena de Indias: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 8 de agosto

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país</p>

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

ENTRETENIMIENTO

Casa Morat llega a Bogotá: así será la experiencia inmersiva antes de sus conciertos en el Movistar Arena

Casa Morat llega a Bogotá: así será la experiencia inmersiva antes de sus conciertos en el Movistar Arena

Posesión de Abelardo de la Espriella: la moda en Cali no fue un decorado, fue un discurso con acento colombiano

Karina García hizo la revelación del género de su bebé en una fiesta exclusiva

Shakira lanzó la versión en español de “Dai Dai”: estos fueron los cambios a la letra

‘People en español’ revela su lista de los 50 más bellos: Karol G lidera la lista de colombianos reconocidos

Deportes

Juan Fernando Quintero fue presentado en el Medellín, pero con una petición a los aficionados: “Debemos ser 40.000″

Juan Fernando Quintero fue presentado en el Medellín, pero con una petición a los aficionados: “Debemos ser 40.000″

Juan Fernando Quintero habría hecho una polémica exigencia al Independiente Medellín: dura condición para su fichaje

Gianni Infantino se reunió con Alejandro Char antes de la posesión de Abelardo de la Espriella: se dio una noticia

Gianni Infantino habló previo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia: “El fútbol es unidad”

Richard Ríos podría dar el salto a la Premier League de Inglaterra: está dentro de las opciones para reforzar al Newcastle