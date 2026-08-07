José Manuel Restrepo anuncia viaje a Israel con una delegación de ministros en octubre para fortalecer relaciones

La nueva administración pone en marcha la Comisión Económica Binacional con Israel - crédito @jrestrp/X

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En medio de las actividades protocolarias previas a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo anunció que viajará a Israel en octubre acompañado por una delegación de ministros, como parte de la estrategia del nuevo Gobierno para restablecer y fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y de cooperación entre ambos países.

El anuncio se produjo después de una reunión con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, y representantes de su delegación.

El encuentro fue presentado por Restrepo como uno de los primeros pasos de la nueva administración para modificar el rumbo de la política exterior colombiana y recuperar una relación bilateral que se deterioró durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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A través de sus redes sociales, el vicepresidente electo explicó que el viaje tendrá como propósito avanzar en diferentes áreas de cooperación, particularmente en tecnología, innovación, inversión y emprendimiento.

José Manuel Restrepo alista un viaje a Israel con ministros para reactivar la relación bilateral - crédito @jrestrp/X

“Hoy dimos un paso histórico para Colombia. Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella. Nos reunimos con el canciller Gideon Sa’ar y la delegación de Israel para abrir una nueva etapa en la relación entre nuestros países. En octubre viajaremos a Israel con una delegación de ministros para consolidar esta alianza estratégica y desde hoy se pone en marcha la Comisión Económica Binacional, con la que traeremos más innovación, tecnología, inversión, emprendimiento y oportunidades para el talento colombiano, especialmente para nuestros jóvenes”, escribió Restrepo.

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El funcionario agregó que esta nueva política de cooperación pretende convertirse en uno de los instrumentos para impulsar la agenda económica de la administración entrante. En ese sentido, destacó la posibilidad de aprovechar la experiencia israelí en sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.

“La Patria Milagro se construye con alianzas estratégicas, intercambio de conocimiento e innovación para generar más oportunidades y bienestar para todos los colombianos”, afirmó el vicepresidente electo.

El restablecimiento de las relaciones Colombia-Israel

El anuncio de Restrepo se enmarca en una de las decisiones que De la Espriella había planteado durante su campaña y que ahora busca implementar desde el comienzo de su Gobierno: restablecer las relaciones diplomáticas con Israel.

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El nuevo Gobierno pone la mira en Israel y activa una comisión para atraer tecnología e inversión - crédito @jrestrp/X

Durante la administración de Gustavo Petro, Colombia rompió relaciones con ese país en medio de las fuertes diferencias del mandatario con el Gobierno de Benjamin Netanyahu por la ofensiva militar israelí en Gaza. El entonces presidente colombiano mantuvo una posición crítica frente a las acciones militares y defendió diferentes iniciativas internacionales relacionadas con el conflicto.

El Gobierno entrante, por el contrario, ha anunciado un cambio sustancial en esa política exterior y ha señalado que pretende recuperar los vínculos diplomáticos y económicos con Israel.

En esa misma línea, el equipo de De la Espriella informó recientemente que el canciller designado, Ómar Bula Escobar, sostuvo en Washington una reunión con Gideon Sa’ar, encuentro en el que se habría establecido una hoja de ruta para la recuperación de las relaciones entre ambos países.

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La agenda planteada por la nueva administración contempla, además, el intercambio de embajadores y modificaciones en materia de movilidad entre ciudadanos de ambos países. Uno de los anuncios mencionados es la eliminación de visas para colombianos e israelíes, aunque la implementación de estas medidas dependerá de los acuerdos diplomáticos correspondientes.

La apuesta del nuevo Gobierno con Israel apunta a jóvenes y empresas - crédito @jrestrp/X

Israel como aliado estratégico del nuevo Gobierno

El viaje anunciado para octubre busca llevar la relación bilateral más allá del ámbito estrictamente diplomático. La creación de la Comisión Económica Binacional será uno de los mecanismos para avanzar en esa agenda. De acuerdo con Restrepo, este espacio permitirá identificar oportunidades de intercambio y cooperación que puedan beneficiar a diferentes sectores de la economía colombiana.

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El funcionario puso especial énfasis en las oportunidades para los jóvenes y el talento nacional, al considerar que la transferencia de conocimiento y el acceso a tecnologías desarrolladas en Israel pueden convertirse en herramientas para impulsar nuevos proyectos empresariales y de innovación.

La administración entrante también ha anticipado cambios en la posición de Colombia frente a organismos internacionales y procesos relacionados con el conflicto entre Israel y Palestina.