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Comisión de Acusación de la Cámara recibió nueva denuncia contra el expresidente Petro por el delito de instigación para delinquir

La acción, que fue presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, se centra en que el mandatario saliente promovió la creación de “guardias bolivarianas”, cuyos integrantes tendrían la facultad de “exigir el cambio de mandos” de la fuerza pública

Comisión de Acusación de la Cámara recibió nueva denuncia contra Petro por el delito de instigación para delinquir - crédito Colprensa
Comisión de Acusación de la Cámara recibió nueva denuncia contra Petro por el delito de instigación para delinquir - crédito Colprensa
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Una nueva denuncia contra el expresidente Gustavo Petro llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por un presunto caso de instigación para delinquir, después de que el presidente de la República llamara a crear guardias bolivarianas, milicias populares y asambleas populares, una conducta que los denunciantes vinculan con posibles efectos sobre el orden constitucional, según Semana.

La acción, que fue presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, sostiene que los hechos podrían incluso derivar en una conducta asociada a la sedición, delito que el Código Penal castiga con penas de entre 32 a 144 meses de prisión y multas de 66 a 150 salarios mínimos cuando, mediante el uso de armas, se busque impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional.

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Ortiz y Hofmann centraron su acusación en un mensaje publicado por Petro en su cuenta oficial de X el 3 de agosto de 2026 a la 1:42 a.m., desde donde, según el documento citado por el medio, promovió la creación de “guardias bolivarianas”, una “milicia popular” armada dirigida por “asambleas populares”, cuyos integrantes tendrían la facultad de “exigir el cambio de mandos” de la fuerza pública.

La denuncia invoca el artículo 348 del Código Penal por un mensaje difundido en X

La acción, que fue presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, se centra en que el mandatario saliente promovió la creación de “guardias bolivarianas”, cuyos integrantes tendrían la facultad de “exigir el cambio de mandos” de la fuerza pública - crédito AFP
La acción, que fue presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, se centra en que el mandatario saliente promovió la creación de “guardias bolivarianas”, cuyos integrantes tendrían la facultad de “exigir el cambio de mandos” de la fuerza pública - crédito AFP

Los denunciantes afirmaron que esa conducta encaja en el artículo 348 del Código Penal, que sanciona a quien “pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de determinado delito”. En su presentación, sostuvieron que el mensaje de Gustavo Petro tendría capacidad real de movilización por el alcance de su cuenta y por su condición de jefe de Estado.

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“Cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su red social X, la cual cuenta con varios millones de seguidores, el 3 de agosto a la 1:42 a. m., insta a la creación de unas ‘guardias bolivarianas’, una ‘milicia popular’ armada dirigida por unas ‘asambleas populares’, cuyos miembros estarían facultados para ‘exigir el cambio de mandos’ de la fuerza pública, estaría incurso en la conducta delictiva de instigación para delinquir contenida en el Art. 348 del Código Penal”, puntualiza el texto.

Ese mismo razonamiento insiste en que el origen del mensaje agrava su alcance. Los firmantes señalaron que, al tratarse de la cuenta oficial del presidente en X, el contenido “tiene la suficiente entidad para movilizar a otros a cometer delitos”, por la “evidente calidad de líder político” de su autor, el carácter masivo de la plataforma y la exposición permanente de esa cuenta en medios nacionales e internacionales.

Los denunciantes también advirtieron sobre un posible impacto institucional

Petro se refirió a la sanción de la Ley 2618 - crédito Lina Gasca / Colprensa
Los firmantes señalaron que, al tratarse de la cuenta oficial del presidente en X, el contenido “tiene la suficiente entidad para movilizar a otros a cometer delitos”, - crédito Lina Gasca / Colprensa

La acusación presentada ante la Cámara de Representantes no se limita al tipo penal de instigación. Conforme a lo expuesto por los denunciantes, el contenido divulgado por el presidente Petro podría abrir la puerta a hechos que alteren el régimen constitucional, al mencionar estructuras armadas y la posibilidad de intervenir en la línea de mando de la fuerza pública.

En esa línea, añadieron: “Ponemos estos hechos en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación, considerando que con la conducta consistente en emitir estas declaraciones, el saliente mandatario no solo vulnera de manera flagrante el orden jurídico, sino que también puede revivir algunas de las peores páginas de la historia de Colombia”.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego fue destituido de la Policía Nacional de Colombia tras acusaciones por supuesto sabotaje al presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
Los denunciantes también advirtieron sobre un posible impacto institucional en la fuerza pública - crédito Presidencia de la República

La denuncia se suma a otra controversia reciente por declaraciones del mandatario saliente sobre Abelardo de la Espriella, que, de acuerdo con el medio citado, encendieron alertas en distintos sectores políticos. Petro dijo: “Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo, ‘el breve’. Ya intuyen que, incluso, no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”.

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