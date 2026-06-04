Abelardo de la Espriella lanzó pulla a Gustavo Petro por informe de la Registraduría sobre las elecciones del 31 de mayo: “Sin irregularidades”

Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

Finalizado el 100% del escrutinio en las elecciones presidenciales del pasado domingo 31 de mayo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7% del total de mesas instaladas en el país, lo que, según la entidad, refleja la integridad y transparencia del proceso, quitándole credibilidad a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro quien ha afirmado que hubo fraude en dichos comicios.

El organismo reiteró que la totalidad de los resultados, tanto a nivel nacional como en el exterior, ya fue consolidada por los jueces de la República.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional, el proceso se desarrolló sin contratiempos y con participación de cerca de 3.000 comisiones escrutadoras en todo el territorio colombiano.

Hernán Penagos, registrador Nacional del Estado Civil, destacó la eficiencia alcanzada y expresó su reconocimiento a la labor de los jueces involucrados. “La tarea de los jueces fue rigurosa y permitió garantizar la transparencia electoral”, afirmó Penagos en el boletín oficial.

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Registraduría destacó transparencia en el escrutinio de las presidenciales - crédito Registraduría

El funcionario también extendió una invitación a las organizaciones políticas, así como a los órganos de control Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación y a las misiones de observación electoral.

Penagos convocó a estos actores a acudir el jueves a la sede central de la Registraduría, donde podrán acceder a la información sobre los puestos y mesas de votación, documentación que ya se encuentra disponible para los auditores de los partidos políticos desde el pasado 26 de mayo.

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“La información está a disposición de todos los interesados para su revisión”, sostuvo el registrador nacional, en lo que describió como un ejercicio de absoluta transparencia institucional. Este mecanismo busca fortalecer la confianza en el sistema electoral y garantizar el acceso a datos clave para todas las partes involucradas.

Según la Registraduría Nacional, el organismo avanza en la organización de la segunda vuelta presidencial, la cual iniciará el 15 de junio con la votación en el exterior y continuará el 21 de junio en Colombia. La entidad subrayó que todas las etapas del proceso mantienen los principios de apertura y control, con el objetivo de asegurar unas elecciones libres y verificables.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a los resultados electorales del domingo 31 de mayo de 2026 - crédito Registraduría Nacional

Tras lo anterior, Abelardo de la Espriella, abogado y candidato a la Casa de Nariño por el movimiento Defensores de la Patria, quien superó los 10 millones de votos asegurando su pase a una segunda vuelta presidencial, compartió en redes sociales su posición tras la conclusión del escrutinio de la primera vuelta presidencial, realizada el 31 de mayo.

Según el mensaje publicado en X, De la Espriella sostuvo que “el pueblo, la campaña, todos los participantes, excepto el candidato de Petro, las misiones de observación y la comunidad internacional, lo teníamos claro y aceptamos el resultado electoral de primera vuelta desde el domingo pasado”.

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El jurista subrayó que el proceso electoral terminó sin incidentes ni denuncias de fraude. “Hoy finaliza, sin irregularidades ni señales de fraude, el 100% del escrutinio de las elecciones del 31 de mayo”, manifestó. Además, hizo un llamado directo a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y a Iván Cepeda, aspirante presidencial apoyado por el oficialismo, para que asuman una actitud de respeto frente a los datos oficiales.

Abelardo de la Espriella destacó escrutinio sin fraude y exigió respeto al resultado electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Exijo al presidente Gustavo Petro y a su obediente candidato Iván Cepeda que reconozcan los resultados y respeten la voluntad del pueblo colombiano”, expresó.

De la Espriella advirtió sobre la necesidad de proteger el sistema democrático. En su mensaje, afirmó que la institucionalidad del país permanece sólida y capaz de enfrentar cualquier amenaza. “No más intentos de robarse la democracia. La institucionalidad está firme para frenar a los aprendices de tiranos”, señaló.

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El trino también incluyó un reconocimiento a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los jueces encargados del escrutinio. “La Registraduría y los jueces de la República han cumplido su deber”, apuntó el abogado. Para concluir, instó a Petro y Cepeda a aceptar el resultado. “Solo restan por hacerlo Petro y su marioneta”, puntualizó.