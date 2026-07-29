El Invías desmintió cierre total e indefinido del corredor Calarcá – Alto de la Línea – Cajamarca: este es el estado actual de la vía

La vía Cajamarca – Alto de la Línea – Calarcá opera con paso controlado a un carril en el kilómetro 47+420 tras el deslizamiento en Cajamarca - crédito Gobernación del Tolima

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El Instituto Nacional de Vías (Invías) desmintió la información que circula en redes sociales y servicios de mensajería sobre un supuesto cierre total e indefinido del corredor vial Calarcá – Alto de la Línea – Cajamarca.

La entidad aclaró que la vía se encuentra abierta y en operación continua, con paso controlado a un carril en el municipio de Cajamarca (Tolima), tras los trabajos de atención a la emergencia causada por un deslizamiento.

Las versiones sobre el cierre indefinido comenzaron a difundirse la noche del 28 de julio de 2026, generando preocupación entre transportadores, viajeros y habitantes de la región. El Invías precisó que estos mensajes no fueron emitidos por ninguna autoridad y reiteró que cualquier novedad sobre la movilidad debe verificarse exclusivamente a través de la línea gratuita #767 y los canales oficiales de la institución.

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Invías aseguró que la vía está habilitada y opera con paso controlado a un carril en el municipio de Cajamarca, Tolima, tras un deslizamiento - crédito Invías/X

Estado actual del corredor Calarcá – Alto de la Línea – Cajamarca

La vía Cajamarca – Alto de la Línea – Calarcá está habilitada para el tránsito, aunque se mantiene una restricción en el kilómetro 47+420, donde solo se permite el paso a un carril. En este punto, personal técnico y operativo realiza labores de monitoreo, control preventivo y atención a los usuarios. La gestión se centra en garantizar la movilidad en condiciones seguras y reducir el riesgo de represamientos.

El paso controlado se estableció luego de una mesa de trabajo liderada por Invías con la participación de la Alcaldía de Cajamarca, la Gobernación del Tolima y otras entidades. En dicho encuentro se coordinaron acciones para acompañar a las familias afectadas por el deslizamiento, mitigar riesgos y recuperar la seguridad vial en el sector comprometido.

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Motivos técnicos y acciones de emergencia (Invías)

De acuerdo con los reportes oficiales, la emergencia en la vía Armenia – La Línea se originó por un movimiento en masa registrado en el sector urbano de Cajamarca. Las valoraciones preliminares identificaron desprendimientos de material, erosión superficial, formación de grietas e infiltraciones de agua. El terreno presenta depósitos de ceniza volcánica y suelo degradado, condiciones que han sido agravadas por filtraciones provenientes de redes de acueducto y alcantarillado afectadas.

La emergencia en la vía Armenia – La Línea se originó por un movimiento en masa en el sector urbano de Cajamarca, según los reportes oficiales - crédito Google Maps

Los especialistas en geotecnia que analizan el sitio atribuyen la inestabilidad del talud principalmente al debilitamiento causado por estas filtraciones. La situación permanece bajo evaluación técnica constante para determinar los riesgos y tomar decisiones oportunas sobre la circulación vehicular.

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Desde el inicio de la emergencia, Invías mantiene presencia permanente en el lugar con personal técnico y de atención de emergencias. Las autoridades insisten en la importancia de respetar la señalización y atender las indicaciones del personal encargado del control del paso para evitar accidentes o congestiones mayores.

Coordinación institucional y gestión de soluciones definitivas

El manejo de la emergencia ha implicado la conformación de un Puesto de Mando Unificado en el que participan, junto a Invías, la Alcaldía de Cajamarca, la Gobernación del Tolima, la Policía de Carreteras, la empresa de servicios públicos y demás autoridades competentes. Esta articulación busca atender integralmente las condiciones del talud inestable, controlar las filtraciones, acompañar a las familias en riesgo y coordinar las acciones preventivas y de respuesta.

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Invías anunció la gestión de recursos para el desarrollo de estudios y diseños definitivos que permitan definir la mejor solución técnica para el tramo afectado. Entre las alternativas evaluadas se contemplan obras de estabilización, contención o cimentación profunda, según lo determinen los análisis especializados en función de las características geotécnicas del sector.

Los especialistas en geotecnia atribuyeron la inestabilidad del talud en Cajamarca al debilitamiento del terreno por filtraciones de redes de acueducto y alcantarillado - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Alternativas viales y recomendaciones para los usuarios

Mientras se mantenga el paso restringido a un carril en el kilómetro 47, la vía Armenia – La Línea continuará habilitada bajo las medidas de control establecidas. Invías recomendó a los usuarios consultar el estado actualizado de la vía a través de sus canales oficiales y abstenerse de compartir información no verificada, que puede contribuir a la confusión y afectar negativamente la movilidad regional.

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Como alternativa preventiva, se evalúa la utilización del corredor Mariquita – Fresno – Manizales, que actualmente se encuentra en buenas condiciones de operación y podría emplearse para desviar el flujo vehicular si las condiciones de inestabilidad empeoran y es necesario imponer nuevas restricciones en la vía principal.