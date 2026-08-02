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Paloma Valencia insiste en que el Centro Democrático no es de derecha y marca distancia con Milei y Bukele

La exsenadora defendió la doctrina del uribismo durante un encuentro del partido en Medellín, cuestionó que la colectividad sea asociada con el liberalismo económico de Hayek y aseguró que el desarrollo debe ir acompañado de políticas sociales para atender a la población más vulnerable

Paloma Valencia reiteró durante un encuentro del Centro Democrático en Medellín que la colectividad no es un partido de derecha y defendió el modelo político del uribismo. - crédito Colprensa
Paloma Valencia reiteró durante un encuentro del Centro Democrático en Medellín que la colectividad no es un partido de derecha y defendió el modelo político del uribismo. - crédito Colprensa
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La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia reiteró este viernes que, a su juicio, el Centro Democrático no es un partido de derecha, durante su intervención en la Jornada de Reflexión ‘Unidad, Doctrina y Futuro’, realizada en Medellín.

Las declaraciones se producen después de la controversia generada por una entrevista concedida días atrás, en la que sostuvo que el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez no puede ser definido como una colectividad de derecha. Sus afirmaciones provocaron reacciones de integrantes del Centro Democrático, algunos de los cuales manifestaron públicamente su desacuerdo y reivindicaron esa ubicación ideológica.

En el encuentro realizado en la capital antioqueña, Valencia volvió a defender esa posición y explicó cómo entiende la doctrina política de la colectividad.

“Este no es un partido de derecha”

Durante su intervención, la exsenadora afirmó que el Centro Democrático no comparte una visión en la que el Estado permanezca al margen de los problemas sociales mientras actúan únicamente las dinámicas del mercado.

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“Yo creo que tenemos que entender muy, muy claramente en qué partido es que estamos. Este no es un partido de derecha. El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas, donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado. El que cree que este es el partido donde uno dice: ‘No, el mercado lo va a solucionar’, yo le diría: ‘Sí, lo va a ir solucionando, pero mientras lo soluciona, vamos a ir actuando’”.

En la misma intervención, sostuvo que la atención a las necesidades de la población debe hacer parte de la acción del Estado.

“Porque este partido tiene muy claro que una de las maneras como uno logra defender la democracia en semejante crisis es que la gente no tenga hambre, es que la gente pueda tener condiciones de vida, es que la gente sienta que su dolor es atendido. Y yo creo que eso es bien importante en todas las exposiciones que se han hecho hoy”.

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El Centro Democrático alista todo para llevar a cabo su consulta interna del 2026 que determinará un candidato a la Presidencia - crédito Colprensa
La Jornada de Reflexión ‘Unidad, Doctrina y Futuro’ reunió a dirigentes del Centro Democrático, en medio del debate interno sobre la identidad ideológica de la colectividad. - crédito Colprensa

“Nosotros realmente lo que somos es uribistas”

Valencia también se refirió a las categorías tradicionales de izquierda y derecha y aseguró que, desde su perspectiva, ya no describen la identidad política del Centro Democrático.

“Estoy convencida de que esas categorías entraron en desuso hace mucho tiempo. Nosotros realmente lo que somos es uribistas”.

La exsenadora explicó que, en su concepto, el desarrollo económico debe estar acompañado por otros elementos.

“Lo único perdurable para una sociedad es el desarrollo económico que necesita seguridad, que necesita institucionalidad, que necesita políticas tributarias que promuevan la inversión”.

Asimismo, señaló que las políticas económicas deben responder también a las necesidades inmediatas de la población.

“La gente que tiene sus hijos con hambre y que los acuesta con hambre por la noche no se queda esperando que el desarrollo económico llegue. La gente que tiene sus hijos con hambre y que los acuesta con hambre por la noche no se queda esperando que usted le consiga un día la inclusión en el sistema económico. Para garantizar que las políticas de mercado sean viables en el largo plazo, usted tiene que solucionar los problemas de la inminencia de quienes no tienen oportunidades en una sociedad”.

La exsenadora aseguró que el uribismo combina desarrollo económico, institucionalidad y políticas sociales para atender a la población más vulnerable. - crédito EFE/ Carlos Ortega
La exsenadora aseguró que el uribismo combina desarrollo económico, institucionalidad y políticas sociales para atender a la población más vulnerable. - crédito EFE/ Carlos Ortega

La comparación con Milei y Bukele

En otro apartado de su discurso, Valencia comparó el modelo que defiende para el Centro Democrático con el representado por los presidentes Javier Milei, de Argentina, y Nayib Bukele, de El Salvador, además de mencionar a “el Tigre”.

“¿Y por qué sabemos que ese modelo funciona a diferencia del de Milei o el de Bukele o el del Tigre? Porque este modelo ya se utilizó y sí funcionó. Los indicadores de Colombia fueron extraordinarios, no solamente en términos económicos, sino que fueron extraordinarios en términos de bienestar social y legitimidad democrática”.

Durante su intervención, la dirigente sostuvo que el modelo al que hizo referencia corresponde al desarrollado durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y defendió que este combinó crecimiento económico con medidas orientadas al bienestar social.

También afirmó que, en su opinión, una de las características de ese modelo fue atender de manera inmediata las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad.

“El éxito del presidente Uribe está en el centro, que no es una doctrina política de centro, son los equilibrios que uno puede lograr en el centro. El desarrollo económico al lado del bienestar social. El desarrollo minero-energético cuidando el medioambiente”.

Abelardo de la Espriella saluda al centro. Nayib Bukele a la izquierda y Javier Milei a la derecha. Fondo: un mapa de América Latina.
Paloma Valencia afirmó que el modelo defendido por el uribismo ha dado resultados “a diferencia del de Milei o el de Bukele o el del Tigre”, al destacar indicadores económicos y de bienestar social. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las declaraciones reavivan el debate interno en el Centro Democrático

La intervención de Valencia se produjo una semana después de que afirmara que “el Gobierno de Abelardo de la Espriella es de derecha; ellos se autodenominan de derecha. El Centro Democrático, por el contrario, nunca ha sido un partido de derecha”, declaraciones que generaron diversas reacciones dentro de la colectividad.

En Medellín, la exsenadora mantuvo esa posición y reiteró que la identidad del partido no debe definirse bajo las categorías tradicionales de derecha e izquierda, sino a partir de lo que denominó el uribismo.

Al finalizar su intervención, insistió en que el bienestar de la población debe ser una prioridad dentro del ejercicio democrático.

“Yo creo que esa es la característica más importante y eso no es ni izquierda ni derecha, es de sentido común, es de entender que la democracia no es solamente un discurso. La democracia es el bienestar de cada uno de los ciudadanos”.

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