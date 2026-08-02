Sena respondió a cuestionamientos sobre procesos de contratación y defendió legalidad de las actuaciones adelantadas

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) aseguró que los procesos de contratación cuestionados cumplen con la normatividad vigente y buscan garantizar la continuidad institucional. - crédito Procuraduría General de la Nación

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) emitió un comunicado este sábado 1 de agosto de 2026 para responder a las inquietudes que se han planteado sobre algunos procesos de contratación adelantados por la entidad, en medio de cuestionamientos surgidos durante los últimos días.

En el pronunciamiento, el Sena sostuvo que las actuaciones corresponden al cumplimiento de sus deberes legales de planeación, continuidad administrativa y protección del patrimonio público, al tiempo que enfatizó que dichos procesos no afectan los recursos destinados a la formación de los colombianos.

La respuesta de la entidad se produce luego de que trascendiera un oficio dirigido a la Procuraduría General de la Nación, en el que se solicitó revisar e incluso cancelar algunos procesos contractuales que actualmente se encuentran en trámite.

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Sena aseguró que el concurso para seleccionar el corredor de seguros no genera erogaciones para la entidad

Uno de los puntos abordados en el comunicado corresponde al Concurso de Méritos para la selección del corredor de seguros, proceso sobre el que se han formulado cuestionamientos.

Según explicó la entidad, este procedimiento no compromete recursos del presupuesto del Sena, ya que, conforme a la normatividad vigente, la remuneración del intermediario es asumida por las compañías aseguradoras.

“El Concurso de Méritos para la selección del corredor de seguros no compromete recursos del presupuesto del Sena. De acuerdo con la normatividad vigente, la remuneración del intermediario es asumida por las compañías aseguradoras, por lo que este proceso no representa erogación alguna para la Entidad ni afecta los recursos destinados a la formación de los colombianos”, señaló la entidad.

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Con esta aclaración, la institución indicó que el proceso no representa un gasto para la entidad ni modifica la destinación de los recursos orientados a la formación de aprendices.

El Sena afirmó que el concurso para seleccionar el corredor de seguros no compromete recursos del presupuesto de la entidad, ya que la remuneración del intermediario es asumida por las aseguradoras. - crédito Sindicato del Sena/Sindesena

La entidad explicó el alcance del Programa de Seguros Institucional

En el mismo comunicado, el Sena se refirió al proceso de contratación del Programa de Seguros Institucional, indicando que fue estructurado e iniciado con el propósito de garantizar la continuidad de las coberturas que protegen los bienes, activos e intereses patrimoniales de la entidad.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, no adelantar estas actuaciones habría expuesto a la institución a riesgos innecesarios y comprometido la protección del patrimonio público.

“El proceso de contratación del Programa de Seguros Institucional fue estructurado e iniciado de manera oportuna para garantizar la continuidad de las coberturas que protegen los bienes, activos e intereses patrimoniales del Sena. No adelantar estas actuaciones habría expuesto a la Entidad a riesgos innecesarios y comprometido la adecuada protección de los recursos públicos”, indicó la entidad.

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La adjudicación corresponderá a la administración entrante

La entidad también precisó que, aunque los procesos fueron iniciados durante la actual administración, la adjudicación y suscripción del nuevo contrato corresponderán a la administración entrante, conforme al cronograma previsto.

La entidad afirmó que esta decisión busca garantizar “una transición institucional ordenada, transparente y respetuosa de las competencias de quienes asumirán la dirección de la Entidad”.

El Sena explicó que los procesos contractuales responden a deberes de planeación, protección del patrimonio público y continuidad administrativa. - crédito Sena

El Sena solicitó acompañamiento preventivo de la Procuraduría

Como parte de las medidas adoptadas durante el desarrollo de los procesos, el Servicio Nacional de Aprendizaje informó que solicitó de manera voluntaria el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación.

Según el comunicado, la solicitud fue presentada mediante el Radicado No. 01-9-2026-064885, con el objetivo de brindar mayores garantías durante las actuaciones administrativas.

“En desarrollo de su compromiso con la transparencia, el Sena solicitó de manera voluntaria el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación durante el desarrollo de estos procesos (...), con el fin de brindar mayores garantías de legalidad, objetividad y publicidad en cada una de las actuaciones adelantadas”, señaló la entidad.

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Los cuestionamientos surgieron tras un oficio dirigido a la Procuraduría

Las aclaraciones de la entidad se conocen después de que se hiciera público un oficio dirigido a la Procuraduría, mediante el cual se solicitó cancelar algunos procesos contractuales adelantados por la entidad.

El documento fue firmado por Ricardo Torres, director designado del Sena por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Entre los procesos mencionados en los cuestionamientos figura el relacionado con la adquisición de las pólizas del programa de seguros destinadas a amparar los bienes e intereses patrimoniales de la institución.

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La entidad reiteró su compromiso con la transparencia

En la parte final del comunicado, el Sena reiteró que todos sus procesos contractuales se desarrollan bajo los principios de transparencia, responsabilidad, economía y selección objetiva, y expresó su disposición para atender los requerimientos de los organismos de control.

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Asimismo, la entidad manifestó su respeto por las funciones de dichos organismos y aseguró que continuará actuando conforme a la Constitución y la ley.

“El Sena continuará actuando con estricto apego a la Constitución y la ley, garantizando la protección del patrimonio público, la continuidad institucional y la prestación de los servicios que benefician a millones de colombianos”, concluyó el comunicado oficial.