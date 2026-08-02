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Abelardo de la Espriella regaló biblias a sus ministros durante retiro espiritual previo a la posesión

El presidente electo reunió a su gabinete completo en Puerto Colombia, donde compartió una jornada de reflexión, una misa y un mensaje sobre los principios que orientarán su gobierno

El presidente electo compartió imágenes del encuentro realizado en Puerto Colombia, donde entregó un obsequio a sus ministros y dirigió un mensaje sobre el trabajo en equipo y los principios que orientarán su gobierno. - crédito @ABDELAESPRIELLA

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A menos de una semana de asumir la Presidencia de Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella encabezó un retiro espiritual con el gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto, en un encuentro realizado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, donde también participó su esposa, Ana Lucía Pineda, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y los funcionarios designados para integrar el nuevo Gobierno.

Durante la jornada, el mandatario electo entregó un obsequio a cada uno de los asistentes. El detalle consistió en una biblia de color azul con el mapa de Colombia y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la portada, acompañada de una agenda con el mismo diseño, elementos que fueron entregados de manera personal a quienes harán parte de la administración denominada “Patria Milagro”.

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Entre los asistentes estuvieron los ministros designados Rodrigo Lara, quien asumirá la cartera del Interior; Paola Holguín, designada para el Ministerio de Cultura; e Iván Cancino, próximo ministro de Justicia, además de los demás integrantes del gabinete ministerial.

Un espacio de preparación antes del inicio del nuevo Gobierno

De acuerdo con La FM, el retiro se llevó a cabo en las instalaciones del colegio Marymount, ubicado en el sector turístico de Sabanilla, en Puerto Colombia, donde por primera vez se reunió el equipo completo que acompañará al presidente electo durante su mandato.

De acuerdo con la información suministrada sobre la actividad, el encuentro comenzó pasadas las 9:00 de la mañana y contó con la participación de representantes de la Iglesia católica, quienes dirigieron distintas actividades de carácter espiritual.

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Como parte de la programación también se celebró una misa y fueron proyectados videos relacionados con la religión católica. Según lo informado por la organización, ministros, asesores y funcionarios designados compartieron un espacio privado de reflexión y preparación antes del inicio del nuevo Gobierno.

Asimismo, se indicó que el retiro fue concebido como una jornada para dialogar sobre los principios que orientarán la nueva administración, más que como un acto protocolario previo a la ceremonia de posesión presidencial.

Abelardo de la Espriella participó en una eucaristía celebrada durante el retiro espiritual realizado junto a su gabinete ministerial en Puerto Colombia. - crédito Captura de video
Abelardo de la Espriella participó en una eucaristía celebrada durante el retiro espiritual realizado junto a su gabinete ministerial en Puerto Colombia. - crédito Captura de video

El mensaje de De la Espriella a su gabinete

Durante el encuentro, el presidente electo dirigió unas palabras a quienes integrarán su equipo de Gobierno y destacó la importancia del trabajo conjunto para cumplir los objetivos de su administración.

“Tengo perfectamente claro que nada importante se hace solo. Para lograr cosas realmente importantes es necesario un gran equipo como el que estamos conformando”, afirmó.

Posteriormente agregó: “Debo decir que creo que estoy de alguna manera tocado por el Espíritu Santo, porque he escogido creo que a grandes colombianos que harán posible la Patria Milagro”.

En su intervención también agradeció a quienes aceptaron integrar el nuevo Gobierno.

“Así que queridos compañeros, gracias, gracias por estar aquí y por ser parte del equipo que va a reconstruir a Colombia y a llevarla a ese lugar de grandeza que hemos prometido José Manuel y yo, que es la Patria Milagro. Gracias, gracias de verdad”.

Las declaraciones quedaron registradas en un video que posteriormente fue publicado por el propio mandatario electo en sus redes sociales, donde también se observan algunos momentos del retiro y la entrega de los obsequios a los integrantes del gabinete.

Así quedó el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/EFE/Reuters composición fotográfica Jesús Aviles
Abelardo de la Espriella reunió por primera vez a los ministros y funcionarios designados que integrarán su gobierno a partir del 7 de agosto. - crédito Colprensa/EFE/Reuters composición fotográfica Jesús Aviles

La publicación del presidente electo en redes sociales

Tras finalizar la jornada, Abelardo de la Espriella compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que se refirió al propósito del retiro espiritual y a la conformación del equipo que iniciará funciones el próximo 7 de agosto.

“En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, escribió.

En la misma publicación señaló que la integración de su gabinete responde a la búsqueda de personas comprometidas con el proyecto de gobierno.

“También sé que las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas. Por eso tengo la tranquilidad de estar escogiendo a mujeres y hombres íntegros, capaces y comprometidos con una sola causa: servirle a Colombia y construir la Patria Milagro”.

El mandatario electo cerró su mensaje con una referencia a los objetivos de la administración que comenzará el próximo 7 de agosto. “Con fe, trabajo y amor por nuestra tierra, haremos realidad el país que soñamos” dijo el mandatario entrante.

De la Espriella afirmó que el retiro espiritual reafirmó su convicción de "poner a Dios en el centro de cada decisión" y destacó el compromiso de su equipo con la "Patria Milagro". - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
De la Espriella afirmó que el retiro espiritual reafirmó su convicción de "poner a Dios en el centro de cada decisión" y destacó el compromiso de su equipo con la "Patria Milagro". - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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